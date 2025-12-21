Что, если бы Пушкин написал приключенческий роман о Кавказе? Как выглядело бы продолжение «Братьев Карамазовых»? И почему Толстой так и не создал книгу о декабристах, хотя возвращался к ней несколько раз?

На фестивале «Цифровой истории» в Твери Егор Яковлев предпринял удивительное путешествие по параллельной вселенной русской литературы. Это рассказ о величайших произведениях, которые так и не были написаны.

Вы узнаете:

— «На кавказских водах» Пушкина: причём здесь Вальтер Скотт, кто стал прототипами героев и как из этого замысла родилась «Капитанская дочка».

— Продолжение «Братьев Карамазовых» Достоевского: куда ушёл Алёша после монастыря, как могла сложиться его судьба и почему писатель интересовался революционерами.

— «Декабристы» Толстого: почему автор «Войны и мира» дважды бросал этот роман, какие реальные люди вдохновляли его и о чём он хотел рассказать.

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#Пушкин #Достоевский #Толстой