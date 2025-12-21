Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

В новом выпуске профессор Вардан Багдасарян разбирает, как экология становится фактором большой войны. Почему Иран всерьез обсуждает перенос столицы к океану, а Средняя Азия стоит на пороге водного кризиса? Мы анализируем проект переброски сибирских рек: безумная идея или неизбежное будущее? Багдасарян объясняет, почему вода в XXI веке станет важнее нефти, как потепление пробуждает «спящие» вирусы и почему в учебниках постсоветских стран помощь СССР называют «колониальной политикой». Это разговор о том, как климатические циклы (малые ледниковые периоды) меняют карту мира и почему у России здесь — ключевая роль.

00:00 Экологические угрозы и перенос столиц

00:49 Вода как ключевой ресурс: человек и природа вместе

01:47 Древние цивилизации и «экологические тупики»

03:37 Малые ледниковые периоды: 300-летние колебания и их эффект

05:23 Потепление: таяние, уровень моря, «спящие» вирусы

07:22 Вода как предмет конкуренции: риски «водных войн»

09:30 Иран: логика переноса столицы к Оманскому заливу

11:21 История идеи переброски рек в Среднюю Азию

14:31 Экологические последствия и общественная реакция

15:07 Остановка проекта и его поздняя реанимация

15:59 После распада СССР: дискуссия без финала

16:34 Экономическая логика хлопка в советской модели

17:30 Как СССР видят в Средней Азии: «колониальная» оптика

18:49 Учебники и нарративы: от Узбекистана до Казахстана

20:01 Когда прошлое становится политикой (кейс Украины)

20:41 «Дружба ценой экологии?» и риск дискредитации

21:58 Цивилизационная миссия и поддержка союзников

24:19 Вода как стратегическое преимущество России

