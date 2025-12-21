Случаи вооружённых нападений на детские учебные заведения в России — РИА Новости (2024) (ria.ru)

Справочник преступлений и терактов в школах и других учебных заведениях (2025) // проект «Общественный порядок и Безопасность»

Случаи стрельбы и нападений в российских школах и колледжах. Справка (2021) // РБК

Стрельба, взрывы и погибшие дети: вспоминаем теракты в школах за последние (2021) // UFA1.ru

Хронология случаев стрельбы в российских учебных заведениях (2021) // ТАСС

Статистика зарплат и нагрузки на учителей: https://russia.gorodrabot.ru/salaries/uchitel

Проблемы школьной психологии: https://rusacademedu.ru/news/issledovanie-rao-pered-shkolnoj-psixologicheskoj-sluzhboj-osobenno-ostro-vstayut-vyzovy-cifrovogo-obshhestva/?roistat_visit=13809024

Ожидание и реальность в получении жилплощади: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/08/20/26531618.shtml

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Клим Жуков теперь и на Boosty https://boosty.to/uzhukoffa

Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov

Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/

Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862

Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:

Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516

Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053

Мы в соц. сетях:

Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff

Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova

Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa

Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff

Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/