Стрельба в школах, как капитализм ест детей
Случаи вооружённых нападений на детские учебные заведения в России — РИА Новости (2024) (ria.ru)
Справочник преступлений и терактов в школах и других учебных заведениях (2025) // проект «Общественный порядок и Безопасность»
Случаи стрельбы и нападений в российских школах и колледжах. Справка (2021) // РБК
Стрельба, взрывы и погибшие дети: вспоминаем теракты в школах за последние (2021) // UFA1.ru
Хронология случаев стрельбы в российских учебных заведениях (2021) // ТАСС
Статистика зарплат и нагрузки на учителей: https://russia.gorodrabot.ru/salaries/uchitel
Проблемы школьной психологии: https://rusacademedu.ru/news/issledovanie-rao-pered-shkolnoj-psixologicheskoj-sluzhboj-osobenno-ostro-vstayut-vyzovy-cifrovogo-obshhestva/?roistat_visit=13809024
Ожидание и реальность в получении жилплощади: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/08/20/26531618.shtml
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы:
1. Школа как пространство безопасности разрушено:
Традиционно школа воспринималась как «храм», безопасное и священное место социализации, а не насилия. С фактической регулярностью подобных трагедий это представление необратимо разрушается.
2. Масштаб проблемы:
Автор приводит внушительную статистику школьных нападений с оружием за последние годы — десятки случаев, убитые и раненые. Сам факт их аккумуляции говорит о системном характере проблемы, а не о разовых «случайностях».
3. Педагоги и психологи перегружены и демотивированы:
Учителей становится меньше, они стареют, перегружены работой, получают унизительно низкую зарплату. Квалифицированных школьных психологов катастрофически мало, зачастую они физически не могут оказать помощь нуждающимся, что делает профилактику психических и социальных проблем практически невозможной.
4. Корни подросткового насилия — в социальной дезадаптации:
Подлинными пусковыми механизмами становятся проблемы в семье (разруха в отношениях, материальные трудности, отсутствие перспектив), отчужденность в кругу сверстников, дефицит позитивных образцов для подражания. Общество транслирует подростку ощущение отверженности и обреченности.
5. Влияние идеологий и медиа вторично:
Интернет, соцсети, экстремистские пропаганды — важные, но не главные факторы; они «срабатывают» только на уже уязвимом подростке, психика которого была травмирована/неустроена в семье и школе.
6. Капитализм как система безнадёжности:
Доминанта индивидуального успеха, измеряемого только деньгами, выхолащивает социальные связи, демотивирует педагогов (которых дети видят как «лузеров»), не даёт устойчивого будущего. Отсюда — растущее отчаяние, цинизм и агрессия.
7. Запретительные меры неэффективны:
Призывы к запрету соцсетей, фильмов, видеоигр — бесполезны и лишь усиливают привлекательность «запретного плода». Глубинная проблема не устраняется: невозможно «отгрести» агрессию, если она лишь симптом болезни, а не её причина.
8. Религия и «внеклассное» воспитание ограничены своими рамками:
Разговор о необходимости духовного воспитания признаётся уместным, но подчеркивается: любая идеология, в том числе религиозная, может быть инструментом разделения и насилия. Необходима универсальная, светская основа просвещения и социализации.
9. Реалистичный выход — качественное просвещение и уважение к профессии педагога:
Поднять престиж, зарплаты, число педагогов; обеспечить доступность психологической помощи; развернуть массовую, интересную, созидательную просветительскую работу, а не суррогатную пропаганду. Только так можно профилактировать трагедии, а не реагировать на них постфактум.
Выводы, параллели и размышления:
Всё происходящее – симптом не отдельно растленного поколения (как так часто любят говорить моралисты или идеологи), а внешнего и внутреннего кризиса институтов, призванных социализировать, защищать и направлять детей. Если школа и семья, как «программирующие» системы, дают сбой, если учителя обесценены, социальные связи разорваны, а будущее туманно — подросток остаётся наедине с уязвимой психикой.
Аналогию можно провести с любыми сложными системами: если в ней «операционная система» подгнивает, то вирусу всё легче проникнуть — и никакие антивирусные подпорки уже не помогут. Более того, попытка создать стерильно-жёсткий режим изоляции (рамки, охрана, запреты) приводит к деформации самой среды: и атмосфера становится враждебной, а не развивающей.
Показателен и философский параллелизм между капиталистической конкуренцией (где ценность личности определяется её ролью в экономическом успехе) и ощущением подростка, который столь же безжалостно мерит себя на «успешность», а всех вокруг – на полезность.
Но здесь особенно ценно осознать, что «вместо запрета — альтернатива», вместо подавления — созидание, вместо стигматизации — принятие и осмысленная забота. В этом плане призыв к сильной, светской, массовой системе просвещения — это не ностальгия, а реально прагматичный путь для смягчения тех глубинных противоречий, которые ныне выливаются в трагедии.
Открытый вопрос для размышления:
Если трагедии в школах становятся не просто редкими эксцессами, а симптомом сломанной системы социализации — способна ли культура, основанная на конкурентности и рыночной ценности, дать человеку основания для эмпатии и внутренней прочности? А, может быть, мы уже не можем устранить сам источник небезопасности лишь косметической реформой, и нужна куда более основательная ревизия самих наших представлений о ценности человека, образования и будущего? Какова вообще минимальная «программа безопасности», если сама жизнь утрачивает смысл в глазах подростка?