За что Николай I запретил роман Дюма «Учитель фехтования»? И как французскому писателю, ни разу не бывавшему в России, удалось создать один из самых точных литературных портретов Петербурга 1820-х годов? На фестивале «Цифровой истории» в Твери Борис Кипнис и Егор Яковлев разобрали знаменитый роман Александра Дюма:

— Как Дюма, сидя в Париже, изучил карту Петербурга до мельчайших подробностей и где всё-таки ошибся

— Кто на самом деле скрывается за героями

— Что за миф о декабристах создал «Учитель фехтования» и какой след оставил в отечественном кино

— И как прошла встреча Дюма с реальными прототипами своих героев

