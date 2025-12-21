Путь крысятничества \\ Юра-Унитаз во главе наших Беспилотных войск? (М. Климов и И. Отраковский)
21.12.2025 Создана эффективная структура распила, а как результат массовое обнуление. Персонаж Юра-унитаз занял важный пост в армии РФ.
Обстановка на фронте, в армии и в стране в целом. Реакция на прямую линию Путина.
Справедливость неизбежна - воры и крысы будут выявлены и наказаны!
Максим Климов, капитан 3го ранга в запасе, военный эксперт и Иван Отраковский - русский офицер, командир "Армии Защитников Отечества".
Комментарий редакции
1. Коррупция и некомпетентность в системе обороны:
Во главе ряда ключевых направлений, включая беспилотные войска, стоят люди без военного или даже базового управленческого образования, случайные фигуры (“юроунитаз”), пришедшие из бизнеса, без глубокого понимания военных задач. Их главная мотивация — “освоение средств”, то есть откаты и коррупционная практика, а не реальное повышение боеготовности.
2. Проблемы в управлении информацией и аналитике:
Высшее руководство находится в информационном вакууме и получает искажённые данные по фронту. Доклады формируются из нужных “папочек”, покрываются удобным для начальства враньём, что приводит к принятию ошибочных решений, небезопасных для личного состава и всей страны.
3. Техническое отставание и организационные провалы:
Радиоэлектронная разведка (РЭР) и радиоэлектронная борьба (РЭБ) развиты крайне слабо, система связи фрагментирована и несовершенна. Простой пример: поставки китайских комплектующих низкого качества для дронов, отсутствие собственных разработок, монополизация поставок “своими” людьми, саботаж перехода на новые частоты, блокировка доступа конкурентным отечественным разработкам.
4. Деградация системы управления и снижение боеспособности:
Вместо чёткого структурирования по армейскому типу, принятого в экстремальных условиях, работает “крысятник” — бюрократическая спрут-система, где интересы личного обогащения превалируют над коллективной задачей. Новые войска (например, беспилотные системы) создаются не как новые боеспособные корпусы, а как механизмы для распила бюджета.
5. Отсутствие индустриальной и экономической мобилизации:
Экономика не переводится на военные рельсы, предприятия остаются частными, а государственные заказы воспринимаются элитой как повод к личному обогащению. Национализация в существующей системе приводит лишь к перезаписи собственности между “своими”. Россия постепенно становится сырьевым придатком (раньше — Запада, сейчас — Китая), нет курса на индустриализацию и суверенное развитие, высокая зависимость по восстановлению техники, комплектующих и даже организации управления.
6. Бесперспективность реформ в сложившейся системе:
Даже назначение более адекватных руководителей (Белоусова) проходит “на мягких лапах” и не способно изменить систему, если внизу цепочки остаются те же принципы работы. Пока люди, мотивированные не пользой, а выгодой, контролируют критически важные сферы, структурные реформы невозможны.
7. Нравственное разложение, соблазн и деградация кадров:
Система “засасывает” даже лучших людей через постепенные компромиссы: сначала мелкая уступка, затем всё больше вовлечение в общее негодяйство, что ведёт к потере принципов и деградации государственных институтов, включая военные.
8. Обратная связь “снизу” и запрос на правду:
Люди, реально находящиеся на фронте (офицеры, бойцы, командиры), страдают от потерь, вызванных не столько военным превосходством противника, сколько бесхозяйственностью, некомпетентностью и манипуляциями руководства. “Говорить правду”, поднимать реальные проблемы — чуть ли не единственный способ хоть как-то влиять на ситуацию, поскольку вертикальных демократических институтов контроля или обратной связи нет.
9. Пессимизм (небезосновательный) по поводу будущего:
Есть констатация: в такой системе невозможно обеспечить ни обороноспособность, ни экономическую независимость. Приводятся исторические параллели (ВОВ, эвакуация промышленности, Сталин, Смерш), но вывод — сейчас отсутствует стратегическое мышление, нет даже минимального уровня планирования и организационного ресурса на уровне государства.
10. Тем не менее, необходимы перемены — и изнутри, и путем давления “снизу”.
Есть надежда на “настоящих государственных людей”, идёт призыв к правде, к формированию давления снизу, к тому, чтобы говорить, писать, вскрывать проблемы, потому что только так есть шанс на изменения и для спасения страны.
---
Вывод и философская рефлексия:
В данном анализе обнажается системный кризис — управленческий, этический, технологический и даже экзистенциальный. Проблема не столько в отдельных крысах-снабженцах, сколько в самой архитектуре институтов: когда цель — выгода, а не смысл, развитие или жизнь людей, всё приходит к катастрофе. Сквозная метафора — “страна розовых пони”, иллюзий, в которых пребывают как “низы”, так и значительная часть “верхов”.
Очень человечески — видеть в системе даже “хороших” людей, оказавшихся в ловушке чужих решений и соблазнов. Здесь рождается важный вопрос: как сохранить внутреннюю свободу, совесть, принципы — когда вокруг поощряется конформизм и выгода? Как действовать тактически и осознанно — когда сама ситуация будто бы предопределяет проигрыш по “правилам игры”?
Смешиваясь темы личности, системы, технологий, войны и ценностей, мы сталкиваемся с дилеммой, знакомой из истории философии и политики: можно ли реформировать институты, не меняя людей, и наоборот — меняются ли люди без изменения институтов?
Самые сокровенные тревоги, которые озвучиваются — это не о конкурентах (Западе, Китае, олигархах), а о доверии, смысле, ответственности, утерянных вследствие тотальной лжи и практики “распила” — “потеря России для самой себя”.
Завершить размышление уместно открытым вопросом:
Может ли правда “снизу”— посредством малых поступков, слова, подвига и простого добросовестного труда — в конечном счете победить системное зло наверху, или система всегда сильнее человеческой совести? Где проходит реальная граница перемен: в смене институтов или в возвращении к простым и честным отношениям между людьми?
Пока истина будет предметом манипуляций, а не практикой честного действия, всякая “реформа” будет восстановлением старой модели под новой вывеской. Быть может, путь к правде начинается там, где человек проявляет тривиальное мужество “делать свою работу хорошо” — даже в самой несовершенной системе.
