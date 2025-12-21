Карта Меркатора 1595 года, а особенно её фрагмент, изображающий полярный регион, известна чрезвычайно широко. Тем более странным выглядит, что легенда самой карты, прочно связанной с легендами об Арктиде и Гиперборее, остаётся практически неизвестной. Да. Есть и такая легенда — «карты Меркатора». Весьма богатая, кстати. Легенда карты — разъяснение условных обозначений, а также любая дополнительная информация в письменной форме. А на изображении полярной суши легко различить весьма пространные надписи.

Кажется, что на карте изображена ошеломляющая нелепость. Из озера в центре полярного континента (имени собственного Меркатор этой земле не даёт) вытекают четыре реки с обширными дельтами. Но даже школьник понимает (должен, как минимум), что так не бывает. Из водоёма всегда вытекает только одна река. Плюс, дельты — слишком большие для потоков указанного размера. Кроме того, реки не текут, как положено, с гор, а рассекают хребты… Географический бред? Всё именно так и выглядит, и по этой причине автор дополняет карту подробными пояснениями, позволяющими правильно истолковать изображение.

На карте не реки. И это легко понять, так как реки Меркатор рисует иначе, да и русла полярных потоков слишком широки. А значит, на карте изображены четыре острова, окружающие небольшое море. То же, что выглядит «дельтами» — это притоки, сливающиеся в единый пролив. Меркатор пишет, что воды Северного Ледовитого океана текут по проливам так быстро, что никогда не покрываются льдом. Полярный архипелаг не срисован из некого древнего источника, а существует по мнению автора в современности — в XVI веке, — и значит, там очень холодно. Но четыре пролива, по которым вода стекает из океана в полярное море, не замерзают из-за стремительного течения. Это подчёркивается, ибо важно.

Откуда течение? Легенда карты разъясняет и это. На полюсе гигантским водоворотом у подножия Чёрной горы морская вода уходит под землю. Природу явления Меркатор не разъясняет, и именно в этом умолчании, как обычно и бывает, содержится ценная информация. Не разъясняет, значит, полагает, что аудитории эта природа понятна.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Теория полой Земли обычно связывается с именем Декарта, обосновавшего её (с позиций Аристотелевой физики) в XVII веке. Но, благодаря карте Меркатора, можно понять, что сама концепция существовала и ранее, причём уже являлась достаточно популярной в XVI столетии. Позиции свои она сохраняла до середины XIX века. Ведь даже тогда, одной из целей планируемых экспедиций к полюсам считалось обнаружение отверстий, связывающих поверхность планеты с «внутренними сферами».

Во всех вариантах концепция полой Земли предполагала, что кора планеты не является цельной, а имеет отверстия на полюсах. Хотя Антарктида открыта ещё не была, в существовании Южного Континента географы XVI столетия не сомневались. Реальность обширной земли вокруг южного полюса вытекала из принципа равновесия. Иначе бы выходило, что в северном полушарии больше суши, чем в южном, а считалось, что так быть не должно.

Оставался север. Европейцы не имели понятия что там творится, но если бы полюс целиком был покрыт водой, мировой океан сразу ушёл бы на нижние уровни. А значит, суша должна окружать и северный полюс. Где располагается сливное отверстие, сквозь которое и ушли воды Ноева потопа. И оно продолжает выполнять свои деривационные функции, ведь океан постоянно пополняется реками, а реки — дождём. Логично же!

О круговороте, при котором испаряющаяся с поверхности морей вода затем конденсируется, образуя облака, и вновь проливается на землю, науке стало известно только в XVIII столетии (хотя догадки высказывались и ранее). До этого, еще со времен Аристотеля, считалось, что осадки имеют небесное происхождение. Так или иначе, Меркатор о круговороте информирован не был, и по обычаю античных и средневековых географов рисовал на карте то, чему на ней быть полагалось. Гидросфера планеты не могла функционировать без описанного им предохранительного устройства. Работающего бесперебойно, — отсюда акцент на течение, не дающее воде замерзать. В противном случае, сток сокращался бы зимой, что приводило бы к сезонному поднятию уровня океана. А ничего подобного не наблюдалось.

Но откуда Меркатор узнал подробности? Об островах в истоках, изгибах русел и об их количестве, о размере полярного моря?… А он и не знал. Кроме некоторых. Например, количество проток на входе в каждый из проливов указывается со всей ответственностью. Упоминая же гору, автор ссылается на Марко Поло, слышавшего о чём-то таком на востоке.

Во всех прочих случаях на карте подчёркивается, что изображения условны. Так, по обычаю древних географов, рисовались очертания «неизвестной земли» — чтоб походила на реальную сушу с заливами, реками и горами, на усмотрение художника. Но без названий географических объектов. Названия же, как указывалось выше, на карте не имеет даже сам полярный архипелаг. То есть, по сведениям Меркатора, это именно неизвестная земля, не имеющая даже определённых очертаний на стороне, обращённой к Скандинавии. Таким образом, составитель карты сообщал, что не знает, на каком расстоянии севернее схематично нарисованного Шпицбергена (вероятное направление подхода европейского корабля) начинается полярная суша.

...Но и это еще не всё. Легенда карты содержит также сведения о населении полярных земель. Плюс, количество проток, опять-таки. Европейцы не достигали берегов окружающей полюс суши, но... Кто-то ведь достигал, подсчитывал протоки, с местным населением контактировал и смог рассказать об этом? На карте отчётливо различимы результаты творческих домыслов составителя и сведения (пусть, недостоверные), которыми Меркатор располагал в действительности. Учёный не пытается смешивать одно с другим, а напротив оставляет явные указания, позволяющие отличить первое от второго.

Однако, это уже тема для отдельной статьи.