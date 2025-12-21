Кто и когда построил Великие пирамиды Гизы?
Великие пирамиды Гизы привлекают к себе внимание людей на протяжении тысяч лет. Существуют без преувеличения сотни версий того, кто, когда, как и для чего их построил. Но до сих пор эти вопросы не дают покоя умам.
А всё дело в том, что любая из сотен версий не дает полного исчерпывающего и непротиворечивого ответа.
И уж тем более официальная версия.
В этом фильме мы с вами подробно разберем только одну из многих загадок пирамид.
Это загадка даты постройки. Дело в том, что во многих трудах историков прошлого, и на многих старых картах этих сооружений нет.
Но официальная история приводит контраргумент – эти колоссальные постройки упоминаются в некоторых других трудах, якобы заслуживающих большего доверия.
Это конечно Геродот, Страбон, Плиний Старший и Диодор Сицилийский. Все они действительно говорили о пирамидах и описывали их.
Так вот в этом фильме мы с вами по возможности максимально беспристрастно и подробно разберем, что же именно писали и говорили о пирамидах эти древние историки.
А так же разберем параллельно и доводы альтернативщиков. Например – почему пирамиды не упоминаются в Ветхом завете.
00:00 Интро
01:49 Введение
05:01 Ветхий Завет
16:50 Геродот
48:13 Плутарх
56:43 Страбон
01:08:39 Картография
01:17:06 Диодор Сицилийский
01:20:34 Плиний Старший
01:35:07 Титры
ссылки на цикл видео Странницы о Помпеях, Плинии и историках:
Комментарий редакции
1. Сомнения в устоявшейся версии происхождения египетских пирамид
- Официальная наука утверждает, что пирамиды были построены в III тыс. до н.э. при помощи простых инструментов и большим количеством рабочей силы.
- Однако точность, масштабы и технические детали стройки вызывают у многих вопросы: остается неясно, как примитивными средствами могли быть созданы такие совершенные сооружения.
2. Исторические источники и их противоречия
- Основные древние авторы как бы делятся на “сторонников” и “молчальщиков”: одни описывают пирамиды (Геродот, Страбон, Диодор, Плиний), другие – не упоминают вовсе (например, Библия, Плутарх).
- Геродот детально описывает пирамиды, но его данные полны противоречий: приводимые размеры, расстояния, количество и цвет камней не совпадают с тем, что мы наблюдаем сейчас. Есть подозрение, что он не видел нынешние пирамиды, а пользовался чужими рассказами.
- Плутарх обходил пирамиды молчанием даже при описании путешествий Александра Македонского по Египту — хотя невозможно было бы их не заметить, если бы они существовали.
- Приводится аргумент, что некоторые поздние авторы, вроде Диодора и Плиния, просто компилируют описания Геродота, иногда добавляя вообще фантастические детали (погружённые в воду пирамиды посреди огромного рукотворного озера).
- Страбон и Плиний дают размеры пирамид, которые не совпадают с современными. Более того, данные о расстояниях до Нила и Мемфиса тоже сильно расходятся.
3. Аргументы из картографии
- На древних и средневековых картах Египта (до XVII века) пирамиды в большинстве своем не изображались, что может указывать либо на отсутствие в те времена самого объекта, либо на неосведомлённость картографов.
- Если пирамиды изображаются, то их местоположение и форма часто не имеют ничего общего с реальностью, а больше напоминают воплощения литературных описаний Геродота.
4. Конструкция текста: сомнительность античных источников
- Большая часть сохранившихся рукописей античных авторов была введена в научный оборот только после их нахождения в XV веке — при весьма загадочных обстоятельствах, зачастую с заведомо утерянными оригиналами.
- Автор видео выражает сомнение, что кто-либо из них видел нынешние пирамиды. Возможно, под этим именем имелись другие сооружения, а вся история о строительстве Великих пирамид Гизы во многом складывалась уже в Новое время из разрозненных и непроверяемых свидетельств.
5. Практический нюанс — маршруты Исхода и пирамиды
- Библейский исход евреев не упоминает пирамид, потому что место событий, вероятно, было удалено от них на значительное расстояние, что не делает отсутствие пирамид в тексте доказательством их несуществования в ту эпоху.
6. Гипотеза переписывания истории
- Автор намекает на возможность значительной фальсификации истории в Средние века — будто пирамиды были сооружены “недавно” (в историческом масштабе), а затем удревнены посредством включения в античные нарративы и последующей адаптации картографов и историков к этим нарративам.
- Разные авторы могли пользоваться одними и теми же базовыми текстами, интерпретированными и переписанными разными средневековыми командами.
Вывод:
В данном исследовании продемонстрирована относительность любой версии истории: ни “официальная”, ни “альтернативная” не в состоянии дать полностью непротиворечивого и исчерпывающего ответа на вопрос о происхождении Великих пирамид Гизы. Достоверных свидетельств об их строительстве крайне мало, существующие — противоречивы, наделены следами компиляций и позднейших интерпретаций, часто не верифицируемы.
Видео отмечает — попытка разобраться, “кто и когда построил Великие пирамиды”, так или иначе утыкается в зыбкую природу исторического знания и человеческое желание придать смысл тому, чего мы можем и не понять. Мы имеем дело, скорее, с конструктом коллективного воображения, в котором “доказательства” чередуются с пробелами, а устоявшийся нарратив удобен, но отнюдь не совершенен.
Здесь поднимается интересный философский пласт о хрупкости истины в истории: всякая “доказанность” опирается на доверие источнику, традицию, общее культурное согласие. Но если это согласие нарушается, возникает пространство для новых мифологем и пересмотров, что видно в современной дискуссии о пирамидах.
Практический вывод — как бы соблазнительно ни было поверить в простое объяснение (будь то “тысячи египтян строили из известняка” или “пирамиды – наследие древней высокоразвитой цивилизации”), истина, увы, вероятно, ускользает между множественностью истолкований, ограниченностью источников и постоянной трансформацией коллективной памяти.
Открытый вопрос для размышления:
Если мы не можем достоверно установить даже происхождение столь материальных и грандиозных вещей, как пирамиды, что тогда вообще есть историческая истина? Она существует “где-то там” или же всегда соотносится с меняющимся восприятием общества, с неотъемлемой субъективностью нашего мышления и ограниченностью свидетельств? Может ли истина быть гибким процессом, а не неизменным фактом — и как на этом строить своё отношение к прошлому, настоящему и будущему?