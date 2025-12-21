Великие пирамиды Гизы привлекают к себе внимание людей на протяжении тысяч лет. Существуют без преувеличения сотни версий того, кто, когда, как и для чего их построил. Но до сих пор эти вопросы не дают покоя умам.

А всё дело в том, что любая из сотен версий не дает полного исчерпывающего и непротиворечивого ответа.

И уж тем более официальная версия.

В этом фильме мы с вами подробно разберем только одну из многих загадок пирамид.

Это загадка даты постройки. Дело в том, что во многих трудах историков прошлого, и на многих старых картах этих сооружений нет.

Но официальная история приводит контраргумент – эти колоссальные постройки упоминаются в некоторых других трудах, якобы заслуживающих большего доверия.

Это конечно Геродот, Страбон, Плиний Старший и Диодор Сицилийский. Все они действительно говорили о пирамидах и описывали их.

Так вот в этом фильме мы с вами по возможности максимально беспристрастно и подробно разберем, что же именно писали и говорили о пирамидах эти древние историки.

А так же разберем параллельно и доводы альтернативщиков. Например – почему пирамиды не упоминаются в Ветхом завете.

Помощь и поддержка канала приветствуется

на мороженое кидать сюда:

карта сбербанк 4276 4000 4879 3856

поддержать канал на Бусти: https://boosty.to/nedoverye/

поддержать в DonationAlerts https://www.donationalerts.com/r/epoha_nedoveryia

Последние новости и болтовня в телеге тут: https://t.me/epoha_nedoverya

Рутуб:

Вконтакт: https://vkvideo.ru/video-188168702_456239319

Бусти: https://boosty.to/nedoverye/posts/8e257fe9-9e36-49fc-8c4f-557547be0f41?share=post_link

00:00 Интро

01:49 Введение

05:01 Ветхий Завет

16:50 Геродот

48:13 Плутарх

56:43 Страбон

01:08:39 Картография

01:17:06 Диодор Сицилийский

01:20:34 Плиний Старший

01:35:07 Титры

ссылки на цикл видео Странницы о Помпеях, Плинии и историках:

https://rutube.ru/video/bc0dc9c586b2424d66c3ffaf81a3eb94/?r=wd

https://rutube.ru/video/81d2acc3cd616bb402831dde71a5f063/?r=wd

https://rutube.ru/video/8d6fec65c1f28a31c32e58b8bf7f3ddd/?r=wd

https://rutube.ru/video/a896bff8ae796587d902288588ffe1f7/?r=wd

#эпоханедоверия #пирамиды #Хеопс #Геродот #Диодор #ветхий_завет