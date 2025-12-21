Карта Пири-реиса — один из канонических «неуместных артефактов». На ней можно увидеть побережье не открытой ещё Антарктиды. Причём, изображается оно свободным ото льда. То есть, таким, каким было не менее 12 миллионов лет назад, — в эпоху, когда согласно канонической версии истории предки человека ещё не слезли с деревьев. И данный факт наука, действительно, объяснить не в силах. То есть, тот факт, что некоторым людям действительно удаётся увидеть Антарктиду на карте адмирала Пири. Карта общедоступна, и легко заметить, что никакой Антарктиды там близко нет. Равно как нет там и ничего такого, что за Антарктиду может быть принято.

Для начала о самой карте. На самом деле, адмиралом Пири (реис — не часть имени, а звание) был создан атлас из шести карт — имеющих разный размер свитков из газельей кожи. Каждая из карт охватывает лишь часть морских просторов и побережий планеты. Да и в сумме они полной картины не дают. Возможно, в прошлом карт было больше, однако и из наличествующих интерес традиционно вызывает только свиток, изображающий южную Атлантику. Прочие же могут служить лишь базой для выводов относительно ценности атласа. Пири проделал очень хорошую работу. На момент составления именно его карты оказались наиболее точными, если сравнивать с другими сохранившимися образцами.

Какой-либо революции турецкий географ не совершил, да и поставленный им рекорд точности продержался лишь несколько лет — навигация и картография бурно развивались, — тем не менее, карты очень хороши. Хороши тем, что отображают самые последние на 1513 год открытия испанских и португальских мореходов, непонятно как вообще попавшие в руки турецкой разведки. Со слов составителя, шпионы смогли добыть даже одну из карт Колумба! Агентам пришлось потрудиться, ибо Пири был военным и работал в интересах правительства Османской Империи — в тот момент сильнейшего государства мира, готовящегося к глобальной экспансии. На океанах в том числе. Открытие морского пути вокруг Африки, нарушившего турецкую монополию на торговое посредничество между Европой и Индией, Блистательную Порту очень огорчало. И турки активно планировали контрмеры.

Однако, там где разведданных не хватало, адмирал, как и прочие его современники, компилировал древние, в том числе и античные свитки, содержащие устаревшую и ложную информацию. И по данной причине не было бы странным, если бы на картах Пири обнаружилась пресловутая terra incognita australis — «неведомая южная земля» — традиционно помещавшаяся средневековыми географами в южное полушарие «для равновесия». Чтобы количество суши на севернее и южнее экватора оказывалось равным.

«Антарктида», причём, всегда свободная от ледяного покрова — хотя бы потому что северные её берега теория предлагала искать в умеренных широтах южного полушария — неизменно присутствовала на всех созданных до XIX века картах, если они вообще показывали южнополярный регион. На иллюстрации виден более поздний, чем атлас Пири, образец турецкой карты, где южный материк объединён с Австралией, северные берега которой уже разведаны португальцами. Но… Вот здесь начинается самое интересное. Именно на карте Пири ни Антарктиды, ни Австралии нет даже в гипотетических очертаниях. Карта Пири вообще не охватывает широты далеко на юг от экватора. Как акваторию, не представляющую интереса для османского военного флота.

Что же на карте изображено? По мнению Пири, южнее устья Ла-Платы (сейчас это территория Аргентины) береговая линия Южной Америки не уходит на юг, а поворачивает на восток. В сторону Африки. И суша на территории, в реальности занимаемой водами Южной Атлантики — важный момент! — вовсе не гипотетическая «terra incognita». Эта земля известна. Подписи сообщают подробности о местных климате и животном мире (упоминаются попугаи и огромные змеи), а также указывают и источник сведений — португальцев.

Теперь карту стоит рассмотреть ещё раз, уже целенаправленно и пристрастно выискивая на ней признаки «свободной от ледяного покрова Антарктиды, изображённой с необъяснимой точностью». Антарктида, хоть со льдами, хоть без, находится примерно на 3000 километров южнее изображённого берега. От Южной Америки её отделяет пролив Дрейка (но и он не может быть виден, так как должен располагаться далеко за южным обрезом карты). В моменты максимального наступления ледника в Южном полушарии Антарктида и Америка соединялись, но и тогда даже граница многолетних плавучих льдов располагалась южнее.

Что же до береговой линии, то даже если Антарктиду перетащить на север, расположив Антарктический полуостров поверх Анд, на месте нарисованной суши окажется море Уэделла, а без шельфового ледника ещё и залив Ронне на юге этого моря. И изменение очертаний Антарктиды в случае таяния панциря и поднятия континентальной плиты, отнюдь не сможет примирить видимую картину с реальностью, а только ещё дальше уведёт одно от другого.

Таким образом, южная суша на не могла перекочевать на карту Пири из источников древних и тайных, изображающих Землю миллионы лет назад, во-первых, потому что Земля никогда так не выглядела. И во-вторых потому что сам Пири считает первооткрывателями берегов посетивших их несколько лет назад португальцев. О чём и сообщает прямо. С какой бы стати не верить ему? С другой же стороны, если верить, то всё равно получается ерунда. Португальцы не могли увидеть землю там, где её нет.

...Что на самом деле изобразил адмирал Пири остаётся вопросом дискуссионным. Наиболее же очевидной является гипотеза, согласно которой неутомимые секретные агенты достали для него две карты побережья Бразилии. Причём качество первоисточников оказалось очень низким, и географ не понял, что изображён на свитках один и тот же берег. Природные же условия в обоих случаях описывались примерно одинаково — там и там жарко, змеи и попугаи. А значит, карты нельзя было состыковать так, чтобы один участок оказался южнее другого. Не мудрствуя лукаво, «вторую Бразилию» Пири повернул на 90 градусов.