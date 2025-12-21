С тех пор, как фотографии фундамента омского музея им. Врубеля, попали в интернет, идея потопа и закопанных городов захватила умы альтернативного населения. А что, если бы такая катастрофа действительно произошла, но не уничтожила жизнь, как бы мы с вами о ней смогли узнать?

Отметки об уровне воды

Основная идея: по всем крупным городам прошла гигантская волна, либо другая причина наводнений. Но вот отметок о ней почему-то нет.

Например, если мы пройдём по центру Петербурга, найдём достаточно много отметок о катастрофических наводнениях. Но вот самое катастрофическое почему-то решили не отмечать? Мне кажется это странным.

Но, ладно. Допустим, что идея отмечать уровни наводнений знаками возникла позже. Но и о мы о таких катастрофах знаем не только из этого источника.

Художественная литература

Любое значимое событие обязательно станет фоном для того или иного художественного произведения. Просто потому, что оно запоминается, привлекает к себе внимание, да и, само по себе, создаёт условия для интересной истории.

Вспомним опять же наводнения в Санкт-Петербурге. Что придёт в голову в первую очередь? Лично мне поэма Медный всадник.

Над омраченным Петроградом

Дышал ноябрь осенним хладом.

Плеская шумною волной

В края своей ограды стройной,

Нева металась, как больной

В своей постеле беспокойной.

Уж было поздно и темно;

Сердито бился дождь в окно,

И ветер дул, печально воя.

Катастрофа Помпей подарила нам Последний день Помпеи, уже через несколько недель после Большого Лондонского пожара начали появляться первые стихи и баллады, посвященные ему и судьбе города.

Old London that, / Hath stood in State, / above six hundred years, / In six days space / Woe and alas! / is burn’d and drown’d in tears. (Старый Лондон, который / Простоял в Великолепии / более шестисот лет, / За шесть дней / Горе и увы! / сожжен и утоплен в слезах)

Я думаю вы и сами сможете привести примеры таких произведений. Чего у нас нет? Правильно, произведений посвященных той самой глобальной катастрофе.

Журналистика и летописи

Авторы идеи об этой глобальной катастрофе сами не могут договориться когда же она случилась. Называются даты от XVI до XX века. Но, в любом случае, в это время велись летописи, а с XVII века уже и издавались газеты.

Вот, например, Бельский летописец за 1600-й год даёт такое сообщение:

Того же лета в Хольмьском уезде на озере на Бросне, сорок верст от Торопца, и ис того озера Бросна выходила из воды гора песчаная, ото дна воды вверх с сажень, и стояла так дванадесят дней. И многие люди на нее возходили и смотри ли такова великого чюда. И многие ловцы рыбные приставали у тое горы судами и неводы рыбные на ней сушили. И по двунадесят днех опять опустилась по-прежнему на дно того озера и над нею глубины воды стало 7 сажень, как и преже того глубины на том месте было

Или вот высочайший рескрипт от Александра I по поводу наводнения 7 ноября 1824 года, напечатанный в газете "Русский инвалид" от 13.11.1824:

В этом же номере, после рескрипта, было помещено и описание бедствия:

В прошедшую пятницу, 7-го сего месяца, здешняя столица посещена была бедствием, коему уже около 50 лет не было примера. Река Нева, которой волны беспрестанно возрастали от сильного морского ветра, вышла из берегов своих в 11-м часу утра. В несколько минут большая часть города была наводнена.

Позже, в Русском инвалиде от 18 ноября описывались последствия наводнения и наиболее пострадавшие районы города.

Да и Александр Сергеевич наш, в предисловии к Медному всаднику прямо писал, что заимствовал описание наводнения из журналов.

Указы

После того, как катастрофа прошла люди обычно хотят вернуться к обычной жизни. А для этого нужно устранить последствия катастрофы: устранить завалы, оказать помощь пострадавшим, убрать мусор, откачать воду и т.д. И снова, в случае реальных катастроф вы такие указы находим.

Находим мы и указы о награждении отличившихся при спасении людей. Вот, например, в Сенатских ведомостях от 22 ноября 1824 года можно прочитать такой указ:

Ноября 14 числа. Въ воздаянiе за человѣколюбивый подвигъ, оказанный Таврическаго Гренадерскаго полка Штабъ-Лѣкарем Витцелемъ въ спасенiи, во время бывшаго 14 Iюня сего года въ городѣ Мосальскѣ наводненiя, одного семейства, изъ двадцати двухъ душъ состоящего, Всемилостивѣйше ЖАЛУЕМЪ его Кавалеромъ ордена Св. Равноапостольнаго Князя Владимiра 4й степени, ПОВЕЛѣВАЯ Капитулу Россiйских Орденовъ снабдить его Грамотою и орденскимъ знакомъ

А кто отличился в спасении людей при всемирном катаклизме? Может быть после него были сооружены какие-то защитные сооружения, как Обводный канал после наводнения 1824-го? Да нет, кажется ничего такого нет.

Переписка и дневники

Но ладно, газеты цензурировались, а указы могли не выпускать - просто пустив всё на самотёк. Допустим, ведь и о наводнении 1824-го первые дни не сообщали, вплоть до Рескрипта Александра I. Но отцензурировать все письма, и, тем более дневники, было бы уже куда сложнее. Особенно, если речь о глобальной катастрофе. Кто-то бы о ней обязательно упомянул.

Сама императрица Елизавета Федоровна так описывала наводнение 1824-го года в письме к матери.

Теперь мы в Зимнем дворце все равно как на корабле. За несколько часов Нева разлилась через все преграды, уже не видно ни набережных, ни парапетов, и огромные волны разбиваются о стены дворца. <…> Лошадей пришлось распрячь и отвести в дворцовые коридоры, иначе все они утопли бы. Как видите, дворец превратился в конюшню, судите сами, как высоко поднялась вода! Это самый высокий со дня основания Петербурга подъем… Какие страдания и ужасы за несколько часов!

А так то же наводнение описывает В.Н. Берх:

День 6 ноября, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. Дождь и проницательный, холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно возвысилась в Неве. В 7 часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна, стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали по дневных трудах и не обращали внимание на буйство стихии. С рассветом мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появлялись на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами, но около 10 часов утра, при постепенной прибыли воды, толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко воздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега...

...Множество деревянных строений, подверженных первым ударам и сильному напору огромной массы воды, не могли противустоять, поколебались в своем основании и с треском обрушились. Люди спасались, как могли, в уцелевшие домы, на бревнах, плавающих кровлях, воротах; некоторые лишились жизни при сем случае. Весь домашний скот и пожитки погибли. Вода беспрестанно прибывала, ветер усиливался, и наконец возвышение воды в Финском заливе простерло бедствие на целый город.

Нева, встретив препятствие в своем течении и не могши излиться в море, возросла в берегах своих, наполнила каналы и чрез подземные трубы хлынула в виде фонтанов на улицы. В одно мгновение вода полилась чрез края набережных, из реки и всех каналов, и наводнила улицы. Трудно представить себе смятение и ужас жителей при сем внезапном явлении. Погреба, подвалы и все нижние жилья тотчас наполнились водою. Каждый спасал, что мог, и выносился наверх, оставляя в добычу воде свое имущество. Некоторые, слишком заботливые о спасении вещей и товаров, погибли в погребах.

Нанесенный грунт

Согласно устоявшейся легенде эта глобальная катастрофа принесла с собой не только воду, но и грунт, засыпав дома (при этом почему-то не повредив их). И, да, движение больших масс воды должно было принести с собой массу грунта.

Вот только этот грунт не мог быть чистым. Вместе с ним должно было принести сломанные деревья, погибших животных, камни, части домов и прочий мусор. Всё это мы должны были бы найти возле "засыпанных" домов. Например, вот так выглядел Сочи после подтопления 14 июня 2023-го.

Где же подобное в наблюдаемом нами мире? Почему-то "засыпанные" дома, которые так любят приводить сторонники катастрофы засыпаны чистенько, как будто это был котлован при строительстве. Да и какое-то странное наводнение получается: дома в низине оно не трогает, а засыпает почему-то только дома на возвышенностях. Не иначе как разумом обладает.

Да и от зданий остались бы руины, как в Помпеях

Действительно засыпать дома может серьёзный сель, и его, действительно, сложно убрать. Вот только для селя требуется наличие гор или серьёзных холмов, с которых мог бы сойти грунт. Но в тех примерах, которые обычно приводят, гор нет и близко, а холмы есть, но не очень высокие, да и "закопанные дома" на их вершинах. Очень странный сель.

Последствия схода селя под Воронежем, 04.08.2025 Последствия схода селя под Воронежем, 04.08.2025

Вывод

Итак, если бы глобальный потоп действительно случился в XVII-XIX веках мы о нём прекрасно бы знали, даже если бы это кто-то попытался скрыть.

Кстати, как вы думаете, зачем вообще кому-то это скрывать? Какие выгоды или угрозы подобное знание может нести?

