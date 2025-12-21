В июне 2025 года на фоне разразившегося ближневосточного кризиса стало очевидно, что США не будут вступать впрямую конфронтацию с «миром ислама» на стороне Израиля, несмотря на попытки лидера сионистского государства Нетаньяху и религиозного главы Ирана аятоллы Хомейни создать соответствующие условия соединённым штатам для обратного. Это означало, в частности, что на фоне произраильской риторики текущего главы Белого дома Дональда Трампа, призванной скорее пустить пыль в глаза мировому еврейству нежели отразить реальность, местные элиты соединенных штатов, стоящие за Трампом, вступили на путь «деСИОНизации» страны, настроившись для себя в рамках плана спасения Америки от надвигающего краха окончательно покончить с «сионистским проект».

Не будем сейчас вдаваться в подробности, как сионизм «испортил» старую добрую Америку, задачу возрождения которой поставил перед собой Дональд Трамп, но очевидно одно, если местный истеблишмент внутри страны не сможет окончательно и бесповоротно порвать с сионизмом, уже в ближайшие десятилетия «белая» Америка может оказаться изгоем в своей собственной стране, тогда как государственность США окажется в руках «цветного» населения.

В этой связи, стало понятно, что разрабатываемая нами «Концепция славянского мира и оси пяти стран», частично впервые опубликованная под воздействием информации о столкновении вооруженных сил Израиля и Ирана летом текущего года, в свете текущих событий даст особенный толчок в укреплении и возрождении «белой расы» на фоне уже достаточно проявленных не в её пользу негативных факторов глобализации.

Отдавая себе отчет в том, что «славянский мир» не абстрактен, но представлен конкретными странами, в частности, требовалось выделить одну самую независимую и самодостаточную славянскую страну из всех имеющихся и включить её в ось пяти стран как представителя славянства. В свою очередь, мы отмечали, что каждая из стран оси, может выбрать свой наиболее близкий ей по духу «этнический мир», интересы которого будет защищать, тогда как каждая из них в составе альянса призвана была сыграть роль оплота стабильности и процветания в послевоенном мире «третьей мировой войны» гибридного типа, и, естественным образом, отразить опасность, нависшую над всем «белым миром».

Естественно, наша информация не могла пройти мимо внимания местных элитных группировок внутри США и их «жреческого центра», замкнутого, главным образом, на промышленный капитал страны и желающиего «вернуть себе свою страну», что одновременно и гарантировало бы их в принципе сохранение как социального класса, который в свою очередь поставил бы заслон на пути глобализаторов по превращению «белого мира» в безвольную биомассу пригодную для принятия «коммунизма».

Так впоследствии 5 декабря 2025 года, Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США (англ. The National Security Strategy, СНБ). Документ заменил версию, принятую администрацией Джо Байдена три года назад, но заметно отличается и от нее, и от доктрины времен первого президентства Дональда Трампа. В стратегии Россию больше не называют противником и угрозой, а в отношениях США с европейскими странами подчеркиваются глубокие разногласия по понятным, надо отметить, причинам.

На фоне этого спустя некоторое время Администрация Дональда Трампа в рамках обновленной стратегии национальной безопасности начала обсуждать идею создания нового формата «глобального управления» — «Ключевой пятёрки» (Core 5, C5). Об этом 11 декабря со ссылкой на источники сообщает издание Politico. Согласно информации портала Defense One, с которым ознакомился Politico, этот пункт якобы фигурировал в неопубликованной версии стратегического документа.

Пока же, надо полагать, эта информация все же существует по большей части на уровне неподтверждённых слухов, видимо дожидаясь нашей оценки, и не оформлена в какой-то официальный документ, по причине чего мы незамедлительно решили оценить предстоящий набор участников С5, таких как США, Россия, Китай, Индия и Японии и внести свои коррективы.

Тут же, напомним, что в «Концепции славянского мира и оси пяти стран», опубликованной нами ранее, пятерка «ключевых стран», призванных обеспечить глобальную стабильность в многополярном мире подбиралась нами исходя из их (стран) совокупного исторического наследия (древности), причастности к культуре «белого мира» или в качестве хранителя этой культуры или её производителя, по уровню опыта цивилизационного строительства и управления, по этническому признаку. Так в результате глубоких рассуждений и интуитивных прозрений, не вдаваясь сейчас в подробности, хотим отметить, что изначально родилась концепция «арийского пояса», далее приобретшая менее эпичное название «ось пяти стран» - США, Германии, России, Ирана и Индии.

Очевидно, что с точки зрения концепта пятерки стран С5 лишними здесь являются Иран и Германия, тогда как их места занимают Китай и Япония – два азиатских государства, никак не вписывающихся даже отдаленно в «арийский пояс».

Если пофантазировать на тему чем обусловлен набор участников C5, то прежде всего на ум приходит то, что он обусловлен текущим положением вещей, а не будущим. Например, если США не готовы сейчас распрощаться с сионизмом и бросить Израиль на амбразуру исламского мира, чтобы покончить одновременно с обоими доктринами (доктриной ислама и доктриной сионизма), то естественным образом евреи, курирующие США всегда смогут договориться с евреями, курирующие Китай о совместном сотворчестве, дожидаясь пока местные элиты Америки окончательно не самоуничтожатся, отдав штаты на растерзание мигрантов и «цветных».

Если же мы проектируем обеспечение стабильности для будущего мира (т.е послевоенного), мы прежде всего должны предвидеть хотя бы гипотетически какое положение в социально-экономическом плане страны С5 будут занимать в будущем, вернее в насколько пригодном состоянии они окажутся для того, чтобы возложить на себя груз ответственности в рамках концепта С5.

Если исходить из логики текущего момента, то концепт С5 вполне оправдан, но не как концепт будущего, а как концепт настоящего, позволяющий с одной стороны с наименьшими потерями для стран «оси пяти стран» пережить «темные времен» переходного периода, а с другой – достичь необходимого качественного состояния для вхождения в состав этой оси, не испытывая на себе излишнего давления.

Поясним. Когда прошел саммит ШОС 2025 мы опубликовали очередной доклад под названием «Что показал саммит ШОС?», который являлся тематическим продолжением «Концепции славянского мира и оси пяти стран» под названием «Может ли Китай войти в ось пяти стран?», где обосновали свои сомнения при ответе на данный вопрос. В целом их логика на данный счет сводилась к тому, что Китай не сможет преодолеть «коммунистическое лобби» внутри страны будучи накрепко повязанное с еврейским финансовым капиталом и подотчетное ему, и прогнозировали в этой связи, что на ближайшие семьдесят лет, пока «соки китайского народа не будут окончательно высосаны», Китай будет и впредь представлять собой очередную в истории мирового еврейства базу, используя которую то продолжит попытки переформатировать «белый мир» под себя в попытке достичь мирового господства.

Так, понимая, что за ШОС стоят крупные финансовые еврейские круги, курирующие «коммунизм» как инструмент уничтожения национально-ориентированного капитала, представителем которых является клан Ротшильдов, к коим принадлежит и идея БРИКС, в который вписана и Россия, к слову, мы постановили, что главным на данный момент в рамках процесса взаимодействия с Китаем является «скрытое» наблюдение за ним и его действиями, как инструмента мирового еврейства по разрушению «белого мира». И опубликовали как ответ Ротшильдам «русскую версию» одной из обложек журнала Экономист за 2019 год.

На ней, как видно, Россия, Индия и США, «объединенные конспирацией», находятся вокруг «большого» (растущего) Китая, как «друзья», пытающиеся понять в сущности какая роль им уготована при глобальном доминировании поднебесной, а за его плечами и мирового еврейства над «арийским миром».

Если концепт С5 рассматривать именно в данной парадигме, отраженной в измененной нами обложке журнала «Экономист», то он вполне актуален для настоящего и его не нужно официально документировать, ведь «содружество С5» носит неформальный характер, где каждый знает на «чьей он стороне». Япония же (не помещена на обложке), о которой мы рассуждали ранее как о «смотрящей за Большой Азией» вне концепции оси пяти стран, может стать лидером «азиатского мира» в противовес «коммунистическому» Китаю.

Если же гипотетические авторы С5 будут настаивать на будущности этого концепта, то он идеологически и концептуально противоречив.

Например, как Китай и Япония смогут уживаться в «ядре», если Китай и в силу своей идеологии и площадных размеров, и количества населения неминуемо захочет подчинить себе Японию, навязав ей еврейскую концепцию послевоенного устройства жизни пусть даже с «китайской спецификой».

Далее, если США придется покончить с сионизмом ради выживания, и в столкновении сионизма и ислама через палестино-израильский конфликт по сути создать условия для превращения Израиля и Палестины в совместное еврейско-арабское государство без претензий со стороны последнего на доминирование на Ближнем востоке, то кто станет смотрящим за ним, если не Иран, но Ирана нет в составе С5.

Далее, если Китай продолжит нести коммунистическую повестку, то Британию неминуемо придется брать «под колпак», ведь очаг «еврейской жизни» из Англии, как и из США будет перенесен в Азиатско-тихоокеанский регион, а это сможет сделать только Германия, в статусе смотрящей за Западной Европой, при этом всех арабов, прибывших в Европу, нужно отметить, в составе миграционных волн нужно будет отправить в пустыню, но Германии нет в составе С5.

Если же и после этих доводов гипотетические создатели C5 будут настаивать на будущности концепции придётся констатировать, что Ближний восток и исламизированная Европа будет управляться исламизированной Британией, через еврейское лобби опирающееся на мощь «коммунистического» Китая, который беспрепятственно будет выкачивать ресурсы из недр арабских стран. При этом отсидеться за океаном не получится, евреи все равно найдут способ сделать США «цветной» под нужды Китая.

Возвращаясь же к концепции пяти стран: США, Россия, Германия, Ирана и Индии, мы хотим напомнить, что это концепция будущего мира, где «арийский мир» уже победил. Поэтому, когда мы включаем в состав пяти стран, те страны, которые на поверку не могут на данный момент отражать в полной мере интересы «арийского пояса», мы, естественно, отдаём себе отчет в том, что, когда «арийский мир» победит, эти страны уже будут пребывать в ином качественном состоянии, достаточном, чтобы обеспечить стабильность глобального мира в составе оси пяти стран.

Так сравнительный анализ состава участников двух концептов «Core 5» и «Арийский пояс» позволяет прояснить почему первый является концептом настоящего, а второй концептом будущего.

Начнем со второго. Как мы поясняли ранее, в прошлых частях «Концепции славянского мира и оси пяти стран», чтобы отраженные в концепции пять стран смогли объединиться в альянс, они должны,образно говоря, «сбросить с себя бремя оккупации» и пережить процесс реабилитации, перейдя к «заводским настройкам». Так, например, утрировано, США должны покончить с «сионистским проектом» в недрах своей страны, отраженной, в частности, и в «deep state». И, тогда как либеральная повестка в США почти сломлена «трампизмом», в Германии к власти еще предстоит прийти партии «АдГ». В Иране режим аятоллы должен быть изменен на правоконсервативный, где государственной религией должен стать зороастризм – это отведет Иран от участи стать «козлом отпущения» за весь арабский мир в противостоянии сионизма и ислама, где две последние доктрины будут запрещены как экстремистские. В России требуется провести деиудазацию, где её двигателем является СВО (об этом мы подробно писали в четвертой части концепции). В Индии нужно «оцивилизовывать» низшие слои населения, постепенно «смягчая» кастовую систему для части населения, иначе ни Индии, ни России не выжить. В этой связи контролируемый завоз мигрантов из Индии приветствуется – индийцы не собираются «жить вместо русских» в отличии от таджиков, кроме того, лучше будет, если индийцев условно «воспитают» русские, чем британцы.

Возвращаясь к концепту С5 как мы отметили выше – это концепт настоящего взаимодействия, когда растущий Китай претендует на глобальное лидерство, как экзистенциальная угроза «арийскому поясу», в условиях, когда страны этого пояса еще не готовы принять на себя функцию оплота глобальной стабильности, будучи пораженные вирусом либерализма, сионизма и иудаизма в одном флаконе, и находясь лишь на пути к полному «оздоровлению», могут лишь позволить себе пристально следить за «потенциальным агрессором», покусившимся на само их существо.

В дополнение к «Концепции славянского мира и оси пяти страны» нужно добавить следующее: поскольку ключевые области планеты, так или иначе окажутся «под присмотром» стран «арийского пояса», потребуется обозначить лидера азиатского региона. И если «смотрящим» за всем западным полушарием целесообразней сделать США ввиду подходящего географического положения, за Западной Европой - Германию, за Ближним Востоком и Северной Африкой - Иран, за восточной Европой - Россию, за Австралией и островами Индийского океана – Индию,(Африка это тема отдельного доклада) то Японию как участницу в прошлой борьбе за отстаивание своей самобытности на стороне «арийского мира» и в тоже время как азиатскую страну, как мы отмечали выше, можно сделать лидером Большой Азии – в рамках этого Япония должна обратить, что называется, время вспять и вернуть себе «дух самурая».

Поскольку Китай на каком-то этапе может претерпеть внутренний диссонанс, ввиду накопившихся социально-экономических противоречий, а его элиты восстанут против КПК, и впоследствии мы можем получить «новый Китай», который идеологически не будет представлять для «арийского пояса» угрозу, считаем целесообразным отдать лидерство по Большой Азии Китаю. Однако, это маловероятный сценарий, и мы склоняемся к тому, что именно Япония станет «мозгом» азиатского мира. В этой связи предопределяем установить альянс пяти стран в форме: США, Германия, Россия, Иран, Индия + 1, где «+1», либо Япония, либо «декоммунизированный» Китай, либо всё вместе.

На этом очередной экскурс в концепцию славянского мира и альянса пяти стран завершён, но будет далее рассмотрен в следующих статьях.

В контакте с вами было славяно-арийское жречество. До скорых встреч!