Андрей Михайлович Буровский разбирает историю одного из самых мифологизированных народов мира. Кто такие цыгане на самом деле — потомки римлян, выходцы из индийских каст или социальные изгои? Мы обсуждаем главные стереотипы: правда ли, что цыгане воруют детей (разбираем реальный случай с похищением великого экономиста Адама Смита), откуда взялись мифы о людоедстве и колдовстве, и почему в XV веке их считали потомками легионеров. Особое внимание — трагическим страницам: гонения в Испании, жестокие эксперименты «расовой гигиены» в Третьем рейхе и судьба ирландских «белых цыган» (пэйви), ставших кочевниками поневоле.

00:00-03:09 — Введение и история появления цыган в Северной Европе

03:10-07:09 — Мифы о людоедстве и похищениях детей

07:10-12:44 — Образ цыган как разбойников и традиции кочевого образа жизни

12:45-21:43 — Разнообразие цыганских групп и переход к городской жизни

21:44-30:11 — Происхождение цыган с Индии и гипотезы кочевого образа жизни

30:12-39:33 — Цыгане в Третьем рейхе: преследования и расовые законы

39:34-44:32 — Современное положение и переосмысление образа цыган в СССР и мире

#Буровский #История #Цыгане #Этнография #Мифы #ТретийРейх #АдамСмит #Пэйви