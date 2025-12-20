Первый год миротворца Трампа может завершится войной с Венесуэлой. О признаках будущей войны, о том, как США готовятся к ней, о положении в Венесуэле и профайле Мадуро, о положении США в мире и наследстве для Трампа, о том, как "дело Эпштейна" бьет по всей американской элите, о борьбе поколений в политическом классе и роли троцкизма в американских студенческих кампусах говорят политолог-американист Дмитрий Евстафьев и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

RuTube — https://rutube.ru/channel/29111501/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo