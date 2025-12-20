Вторжение в Венесуэлу становится неизбежным или рок поколений | Дмитрий Евстафьев и Руслан Сафаров
Первый год миротворца Трампа может завершится войной с Венесуэлой. О признаках будущей войны, о том, как США готовятся к ней, о положении в Венесуэле и профайле Мадуро, о положении США в мире и наследстве для Трампа, о том, как "дело Эпштейна" бьет по всей американской элите, о борьбе поколений в политическом классе и роли троцкизма в американских студенческих кампусах говорят политолог-американист Дмитрий Евстафьев и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Неизбежность или вероятность войны в Венесуэле
Анализируя текущие события, гости сходятся во мнении, что военная интервенция США против Венесуэлы становится всё более вероятной — хотя остается открытым вопрос времени и масштаба. Главный драйвер эскалации не внешние, а внутренние американские причины: необходимость самоутвердиться, показать силу, отыграть внутренние политические сценарии. При этом отмечается, что в американском руководстве — и лично у Трампа — было ошибочное представление, что Мадуро быстро сдастся, что оказалось просчетом.
2. Изменения в международной расстановке сил
Важная мысль: Америка уже не та безоговорочная сверхдержава, способная по щелчку добиваться своего в Латинской Америке — реальность куда более сложна, против ведущимся к интервенции режимом вырастает коалиция разных по природе игроков (Китай, Россия, Иран), причем даже Евросоюз остался в стороне. Отмечается и неготовность американской военной машины к быстрой и успешной операции: необходимая группировка формируется долго.
3. Исторические параллели и перемены во внутренней политике США
Авторы проводят исторические аналогии, подчеркивают: события, которые казались бы немыслимыми 30–50 лет назад (отсутствие единства в вопросе вторжения или оскорбления президента США на мировой сцене), становятся нормой. Это признаки структурной слабости, падения “харизмы” и внутреннего консенсуса. Приводится образ “блудного сына США” — возвращение к “родным” сферам влияния открывает большие внутренние проблемы.
4. Дело Эпштейна как лакмус внутренней деградации американской элиты
Дело Эпштейна воспринимается как символическую “контрольную кнопку”, которую можно нажимать в тактических целях. Это также инструмент межэлитных разборок и способ шантажа. Автор отмечает, что самая “ядро” американского глубинного государства — это поколение “дедов”, завязанных на прежние элитные клубы (еще с времен Ватергейта), которым новая политическая реальность враждебна и непонятна, но они по-прежнему определяют правила игры.
5. Трансформация политической структуры США: кризис бипартийности
Подчёркивается ослабление и “рассыпание” традиционных партий — и республиканцы, и демократы лишаются целостной идентичности, наблюдается расширяющаяся атомизация и радикализация, прежде всего слева (молодёжные кампусы, троцкизм). Напряженность между “старыми” элитами и поколением X, а также радикально левыми молодёжными движениями становится новым риском. В перспективе 2040–45 гг. обсуждается возможность прихода к власти “радикализированной” молодежи с левыми взглядами.
6. Сложность, неоднозначность и “потеря смыслов”
Американское общество и государство (и не только оно) сталкиваются с вопросами о смысле собственного существования и легитимности: “Зачем это государство, способно ли оно быть обществом?” Отмечается, что ожидание однозначной “развязки” (как в 2025 г.) не оправдывается — вместо развязывания узлов они затягиваются крепче.
Выводы и метафизический ракурс:
Разговор получился многослойным: события в Венесуэле рассматриваются как симптом глубокого кризиса самой американской системы — и политической, и ценностной, и, если угодно, экзистенциальной. Попытка внешней экспансии — зачастую признак растерянности и неудовлетворенности внутренним положением. Возникает ощущение скуки империи, переросшей в хаотические и иногда саморазрушительные действия. По сути звучит вопрос: могут ли глобальные силы и системы, потерявшие “смысл бытия”, устоять в новых реалиях мира, где ни одна крупная сила не обладает абсолютной “правдой”, а пространство делится не только оружием, но и смыслами, ценностями, социальными тканями?
Возникает фундаментальный парадокс: чем слабее становится вера элит в собственные институции, тем больше склонности воспроизводить старые, опасные сценарии. Наряду с этим проявляются новые поля напряжений: между поколениями, старыми и новыми элитами, центром и периферией, внешним и внутренним.
В практическом плане вывод можно сформулировать так: истории с Венесуэлой, Эпштейном, партийным кризисом США — не изолированы, а связаны метастабильностью самой “архитектуры современности”. Именно сейчас встает почти древнегреческий вопрос: “Достоин ли я — как государство, как общество, как человек — смыслов, с которыми выхожу в мир?”
Открытый вопрос:
Может ли современный мир — и конкретно Америка — найти новый внутренний смысл и способ существовать в мире, где ни одна из прежних конструкций не работает “по умолчанию”? Или всегда будет тяготеть к внешней экспансии и конфликту, когда внутренние смыслы рассыпаются? Как мы, как человечество, можем распознавать, что пришло время не очередного передела, а поиска нового основания для общности, идентичности и мира?
Этот вопрос не имеет однозначного ответа, но именно в размышлении о нем кроется путь к реальному преодолению кризисов — и личных, и коллективных.