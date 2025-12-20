В новом выпуске разбираем жесткий ультиматум Дональда Трампа Венесуэле с требованием вернуть активы и нефть, а также роль «теневого флота» в обходе санкций США. Эксперт Владимир Бобылев объясняет, почему американские НПЗ критически зависят от тяжелой венесуэльской нефти и как Россия замещала эти поставки в прошлые годы. Мы проанализируем сценарии возможной отставки Николаса Мадуро, вероятность военной блокады и перспективы возвращения западных компаний в регион. Подробнее в новом видео

00:00 Трамп против Мадуро: Ультиматум Венесуэле и нефтяной флот США

00:41 Как богатейшая страна Латинской Америки стала банкротом

01:51 Эпоха Уго Чавеса: Национализация и изгнание американских компаний

02:46 Парадокс НПЗ: Почему США закупали тяжелую нефть у России?

03:41 Теневой флот и санкции: Схема продажи нефти в Китай

04:26 Морская блокада 2.0: Новый план Трампа по перехвату танкеров

06:11 Роль Великобритании и страховщиков в нефтяном хаосе

07:01 Борьба с наркомафией как повод для вторжения через Колумбию

08:36 Сценарий войны: Почему блокада выгоднее ракетных ударов (Опыт хуситов)

09:36 Тайная сделка: Уйдет ли Мадуро в обмен на безопасность?

10:46 Фактор Гайаны: Битва за крупнейшие запасы углеводородов

12:29 Пик добычи сланцевой нефти в США: Прогноз дефицита

13:49 Почему бензин в США дешевле, чем в России? Секрет налогообложения

