Владимир Вороной, Алексей Щербаков.

Одни утверждают, что электромагнитное излучение исходящее от Wi-Fi, bluetooth, мобильных телефонов негативно влияет на организм человека.

Это: ослабление памяти, частые головные боли, снижения внимания, напряжение в барабанных перепонках, раздражительность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, внезапные приступы усталости, эпилептические реакции, снижение умственных и познавательных способностей.

Вся жизнь у детей и взрослых сегодня в телефоне, что также влияет не только на социализацию его в обществе, но и развитие его как человека-творца своей жизни.

Сегодняшняя молодежь, весьма интенсивно пользующаяся мобильными телефонами, столкнется с болезнями Альцгеймера и Паркинсона в возрасте 30-35 лет. Послушаем мнение психолога на этот счёт.

Ссылки на интернет ресурсы Вороного В.Н.:

http://vnpsychologie.com

https://youtube.com/@VNpsychologie?si=SUs3AvqHXPOCypb4

Владимир Николаевич Вороной — психолог-вдохновитель, корпоративный психолог, коуч.

Для того, чтобы узнать о Вас все мне достаточно одной минуты. Применение в работе комплексного подхода – знаний из областей физиологии, физиогномики, антропологии, мифологии, истории и других. Практика работы более 30 лет: работы с группами, проведение тренингов, индивидуальные сессии, семейная терапия, лечение алкогольных и наркотических зависимостей, расстройств пищевого поведения, психологическое сопровождение раковых больных, работа с корпорациями. Бизнесмен. Основатель компании, которая стала одним из лучших стартапов в Америке. Основатель тренингового центра, в котором выступали, в том числе, и известные зарубежные спикеры.

Быть ДОБРУ!

