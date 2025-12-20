Толпа как Wi-Fi: подключаешься, и мозг перестаёт работать
Владимир Вороной, Алексей Щербаков.
Одни утверждают, что электромагнитное излучение исходящее от Wi-Fi, bluetooth, мобильных телефонов негативно влияет на организм человека.
Это: ослабление памяти, частые головные боли, снижения внимания, напряжение в барабанных перепонках, раздражительность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, внезапные приступы усталости, эпилептические реакции, снижение умственных и познавательных способностей.
Вся жизнь у детей и взрослых сегодня в телефоне, что также влияет не только на социализацию его в обществе, но и развитие его как человека-творца своей жизни.
Сегодняшняя молодежь, весьма интенсивно пользующаяся мобильными телефонами, столкнется с болезнями Альцгеймера и Паркинсона в возрасте 30-35 лет. Послушаем мнение психолога на этот счёт.
Ссылки на интернет ресурсы Вороного В.Н.:
http://vnpsychologie.com
https://youtube.com/@VNpsychologie?si=SUs3AvqHXPOCypb4
Владимир Николаевич Вороной — психолог-вдохновитель, корпоративный психолог, коуч.
Для того, чтобы узнать о Вас все мне достаточно одной минуты. Применение в работе комплексного подхода – знаний из областей физиологии, физиогномики, антропологии, мифологии, истории и других. Практика работы более 30 лет: работы с группами, проведение тренингов, индивидуальные сессии, семейная терапия, лечение алкогольных и наркотических зависимостей, расстройств пищевого поведения, психологическое сопровождение раковых больных, работа с корпорациями. Бизнесмен. Основатель компании, которая стала одним из лучших стартапов в Америке. Основатель тренингового центра, в котором выступали, в том числе, и известные зарубежные спикеры.
Комментарий редакции
Основные идеи:
1. Аналогия между толпой и Wi-Fi
- Толпа уподобляется Wi-Fi-сети: когда человек "подключается" к эмоциональному или социальному полю коллектива, его мышление становится менее самостоятельным, а реакции — более шаблонными.
- Подобно Wi-Fi, современная цифровая среда транслирует общие шаблоны поведения и мышления, усиливая тенденцию к автоматическим, клиповым реакциям без осмысления.
2. Влияние технологий
- Электромагнитное излучение (Wi-Fi, телефоны, Bluetooth) часто обсуждается как угрозу, но акцент делается не столько на физическом вреде, сколько на ментальных последствиях — рассеяности, ослаблении внимания, быстрой утомляемости.
- Телефоны и гаджеты становятся продолжением человека, влияя на нервную систему, эмоциональную стабильность и даже творческие способности.
- Вместо демонизации технологий предлагается осознанное, ответственное обращение с ними: в пользу здоровья, психики, саморазвития.
3. Привычка к "быстро реагировать" и утрата ожидания
- Современное клиповое мышление не оставляет пространства для ожидания, внутренней паузы и рефлексии; все происходит мгновенно — эмоции, ответы, согласие с чужой точкой зрения.
- Процесс индивидуального мышления либо подменяется повторением чужих фраз, "вирусных" идей из сетей, либо вовсе уходит на задний план.
4. Адаптивность человека
- Человеческий организм устроен так, что способен к поразительной адаптации — как к физическим нагрузкам, так и к информационным потокам. Но важно не входить в режим "автоматической" приспособленности, а сохранять осознанность.
- Проблема не столько во внешних воздействиях, сколько в том, как мы на них реагируем — принимаем ли их пассивно, или ищем внутренний баланс.
5. Практики для самостоятельного мышления и внутренней "перезагрузки"
- Предлагаются упражнения (отдых в тишине, аскетические периоды молчания, дыхательные практики, снижение голосовой нагрузки, простое выключение гаджетов) для перезагрузки нервной системы и психики.
- Осознанное молчание, шёпот, концентрация на ощущениях тела — всё это не просто "детокс", но способ восстановить внутреннюю опору, научиться слышать себя и перестать быть марионеткой коллективных ожиданий.
- Важно учиться смотреть на вещи с паузой и внутренним анализом, не подтверждать автоматически чужие мнения, а выражать своё.
6. Осознанность и ответственность
- Каждый человек ответственен за свою зону влияния: за своё мышление, здоровье, манеру реагировать.
- Некорректно перекладывать ответственность на системы (школу, коллектив, гаджеты): форматировать себя под толпу — путь к утрате себя.
- С детьми такие практики также важно делать в семье, а не ждать чудес от школ.
7. Забота о себе как путь к балансу
- Примеры упражнений для расслабления глаз, тренировки слуха, дыхания, голоса — мелкие, но конкретные шаги, ведущие к индивидуальному здоровью и инсайту.
Выводы
В этой беседе на примере метафоры "толпа как Wi-Fi" проводится глубокий анализ современных тенденций: подмены самостоятельного мышления автоматическим откликом, истощения внимания вследствие цифровых привычек, давления на личность со стороны коллективных паттернов. Подчеркивается, что не технологии виноваты в утрате внутренней свободы, а механический подход к их использованию и слепое следование "общему вайфаю".
Человек по своей природе адаптивен, но именно осознанность и регулярная перезагрузка позволяют ему оставаться собой. Рекомендуется уделять время простой тишине, молчанию, индивидуальному анализу и созданию внутренней паузы перед ответом — это укрепляет иммунитет, улучшает качество мыслей и жизни в целом.
Вместо борьбы с внешними обстоятельствами или требованием изменений "системы" предлагается культура личной ответственности, осознанного отношения к себе, упражнениям, близким. Так формируется устойчивая психика, а не просто "более эффективное использование гаджетов".
Открытый вопрос для размышления
Если наше мышление так чувствительно к "коллективному вай-фаю" и моментально поддается влиянию среды, какова цена настоящей внутренней паузы между ощущением, мыслью и действием — и возможно ли в условиях современного темпа жизни найти настоящий центр внутренней тишины, не сбегая от мира, а оставаясь в нём?
Сколько раз в день мы позволяем себе услышать собственную мысль, а не эхо собеседника или коллективной повестки?