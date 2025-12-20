Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Сокращение населения. СВС, скрытый голод.

Переслано от: Александр Усанин

Глобалисты демонического толка уже не скрывают, что занимаются сокращением населения. Они делают это посредством вакцин (против создаваемых ими болезней), с помощью войн, алкоголя, наркотиков, тиражируемых половых извращений и девиантных моделей поведения, химтрейлов, искусственно создаваемых социальных и политических кризисов, голода и т.п. Но людям пока ничего неизвестно ещё об одном, сверх-эффективном методе сокращения населения, который скоро может сократить всех. Об этом – в докладе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Усанина на политическом форуме «Ливадия». Екатеринбург, 28.11.2025.

Содержание видео:
01:52 Отношение русских людей к нашей Матушке-Земле.
04:19 Взгляд В.И. Вернадского на Мать-Землю.
06:12 СВС: синдром внезапных смертей.
10:53 Эпидемия рождения "хрустальных" детей.
15:14 Россию спасут дачи.
16:13 Основа плодородия.
17:43 Почва уходит у нас из-под ног.
21:47 Скрытый голод. Кому это выгодно?
24:58 Почему закон о почвах в течении 30 лет отклоняли и сейчас уже сдали в архив.
26:58 Знаменитая выставка во Франции в 1900 г.
29:09 Опыт В.В. Докучаева.
32:57 "Да здравствует" гидропоника!
33:43 Эффект биотического насоса.
43:57 Куда каждый год исчезают 75 млрд.тонн чернозёма с поверхности нашей планеты?

Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы

1. Синдром внезапных смертей (СВС) и "скрытый голод":
В беседе описывается тревожное явление — рост числа необъяснимых смертей среди молодых людей, когда внезапно "выключается" жизнедеятельность организма. Главной причиной этого называют не внешнее отравление или явную болезнь, а катастрофический дефицит микро- и макроэлементов в питании, что получает название "скрытый голод". Люди могут быть сыты, но лишены жизненно важных веществ.

2. Упадок качества почвы и истощение ресурсов:
Подчеркивается, что за последние сто лет плодородный слой почвы (чернозем) в России и мире катастрофически истощён. Официальные данные свидетельствуют о ежегодной утрате огромных объёмов плодородной земли. Причины — агрессивное земледелие (отвальные плуги, эрозия, химизация, отсутствие севооборота и живых организмов в почве).

3. Отсутствие эффективной государственной политики по защите почвы:
На протяжении десятилетий попытки внедрить закон о почвах в парламенте встречали сопротивление, хотя аналогичные вредные законы принимаются быстро. Система аренды земли не предусматривает заботу о состоянии почвы: владелец может сдать участок полностью истощённым.

4. Критика современной системы питания и пищевой индустрии:
Питательные вещества в продуктах снижаются с каждым десятилетием (до 95% по отдельным компонентам), био-добавки усваиваются чрезвычайно плохо, а нарратив "ешьте овощи — будете здоровы" больше не работает, если продукты бедны микроэлементами.

5. Живая почва как основа здоровья человека и планеты:
Отмечается тесная связь между здоровьем почвы и здоровьем населения. Живая почва — это сложная экосистема с гигантским разнообразием организмов. Без них невозможно возрождение плодородия и богатства микроэлементов в пище.

6. Глобальные риски и теория заговора:
Озвучивается гипотеза: дефицит жизненно важных элементов и деградация почвы — не случайный процесс, а инструмент целенаправленного сокращения населения. Дан намёк на "элиты", питающиеся экологически чистыми продуктами, неприступными для основной массы людей.

7. Неэффективность гидропоники как альтернативы:
Выращивание без почвы (гидропоника, аэропоника) не восполняет полноценного состава питательных веществ, поскольку растения не получают спектр микроэлементов от почвенной биоты.

8. Положительный опыт прошлого и возможные решения:
Советский опыт создания лесозащитных полос и интеграции работы аграриев и государственных институтов приводится как успешный пример. Предлагается возрождать подобные проекты для восстановления почв и стабилизации климата (“биотический насос леса”).

9. Предложения по действиям:
Призывается поддерживать органическое земледелие, создавать новые общественные проекты по возрождению земли, внедрять реальные меры ответственного землепользования, а также связывать здравоохранение с контролем состояния почв.

10. Информационная война и социальное сопротивление:
Высказывания о глобальных информационных и поведенческих манипуляциях, затрагивающих культуру, образование, привычки (включая пропаганду алкоголя и моделей поведения), делаются с акцентом на активную позицию общества.

---

Выводы и философские размышления

Видео затрагивает остро актуальные вопросы — не только экологического или демографического характера, но и фундаментального мировосприятия. В центре внимания — связь между состоянием земли, общества и самого человека.

Авторы напоминают: здоровье отдельного человека невозможно вырвать из общего контекста — состояния природы, социальных структур, традиций и технологий. Проблема "скрытого голода" — это не про пустые тарелки, а про невидимый разрыв в круге жизни: от деградированной почвы к больному телу и, возможно, к упадку целой цивилизации.

Интересно, что рассуждения пересекаются сразу на нескольких уровнях — научном, социальном, экономическом и даже духовном (учение Вернацкого о живой, мыслящей земле, буддийско-христианский пафос заботы и "служения" природе). Материалисты увидят в этом подтверждение той самой "материальности" мира, а мистики — проявление единения с живым организмом планеты.

Критический настрой по отношению к современным идеализациям (в частности, к "волшебству" био-добавок, латынингирующим законам, беспочвенному техномиру) напоминает, что поиск истины не терпит догматизма — ни научного, ни духовного. Предлагается практичный взгляд: нужна не только рефлексия, но и осознанное каждодневное действие.

Итоговый посыл наполнен тёплым, но тревожным оптимизмом. Россия предстает как страна, обладающая уникальным опытом, потенциалом и ответственностью за сохранение, а возможно и возрождение целостности природы. Но итог зависит от коллективной мудрости, самоорганизации, и — интересный нюанс — от способности видеть сквозь иллюзию, не уходя в мрак крайних теорий.

Открытый вопрос для размышления
Если почва — это зеркало нашего отношения к миру, то способны ли мы увидеть в этом отражении ключ к подлинному преображению — не только природы, но и самих себя? Где проходит граница между разумным контролем и смирением перед сложностью жизни, и какие практические шаги (на личном, общественном и государственном уровне) могут стать точками роста для будущего, где природа и человек вновь окажутся союзниками, а не соперниками?
Источник: https://rutube.ru/video/9b062a5d8d56b9bda2e0aacccb5663e0/
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5378 4670
    Андрей Попов три часа назад

      В описании к видео не упоминается ещё один фактор который приводит к снижению количества витаминов и микроэлементов в с/х продукции: выведение долго хранящихся сортов. В целом при прочих равных условиях, лучше будет хранится плод в котором меньше витаминов и микроэлементов, потому что они нужны для биохимических реакций для активного роста семян. Чем неактивней биохимия, тем лучше хранится плод.

      1
      1
      • 20620 19150
        KTАндрей Попов час назад

          В Польше провели несколько лет назад исследования яблок и сравнили с исследованием проведённым 40 лет назад,оказалось что витаминов и минералов меньше в среднем на 60% . Тех сортов что были 40 лет назад,сейчас нет в наличии.Подтверждаю это,на рынке все сорта новые.
          П.С.Единственно что пока,хотя и очень редко, можно встретить из старого, это “Антоновку”.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

