Сокращение населения. СВС, скрытый голод.
Глобалисты демонического толка уже не скрывают, что занимаются сокращением населения. Они делают это посредством вакцин (против создаваемых ими болезней), с помощью войн, алкоголя, наркотиков, тиражируемых половых извращений и девиантных моделей поведения, химтрейлов, искусственно создаваемых социальных и политических кризисов, голода и т.п. Но людям пока ничего неизвестно ещё об одном, сверх-эффективном методе сокращения населения, который скоро может сократить всех. Об этом – в докладе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Усанина на политическом форуме «Ливадия». Екатеринбург, 28.11.2025.
Содержание видео:
01:52 Отношение русских людей к нашей Матушке-Земле.
04:19 Взгляд В.И. Вернадского на Мать-Землю.
06:12 СВС: синдром внезапных смертей.
10:53 Эпидемия рождения "хрустальных" детей.
15:14 Россию спасут дачи.
16:13 Основа плодородия.
17:43 Почва уходит у нас из-под ног.
21:47 Скрытый голод. Кому это выгодно?
24:58 Почему закон о почвах в течении 30 лет отклоняли и сейчас уже сдали в архив.
26:58 Знаменитая выставка во Франции в 1900 г.
29:09 Опыт В.В. Докучаева.
32:57 "Да здравствует" гидропоника!
33:43 Эффект биотического насоса.
43:57 Куда каждый год исчезают 75 млрд.тонн чернозёма с поверхности нашей планеты?
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Комментарий редакции
1. Синдром внезапных смертей (СВС) и "скрытый голод":
В беседе описывается тревожное явление — рост числа необъяснимых смертей среди молодых людей, когда внезапно "выключается" жизнедеятельность организма. Главной причиной этого называют не внешнее отравление или явную болезнь, а катастрофический дефицит микро- и макроэлементов в питании, что получает название "скрытый голод". Люди могут быть сыты, но лишены жизненно важных веществ.
2. Упадок качества почвы и истощение ресурсов:
Подчеркивается, что за последние сто лет плодородный слой почвы (чернозем) в России и мире катастрофически истощён. Официальные данные свидетельствуют о ежегодной утрате огромных объёмов плодородной земли. Причины — агрессивное земледелие (отвальные плуги, эрозия, химизация, отсутствие севооборота и живых организмов в почве).
3. Отсутствие эффективной государственной политики по защите почвы:
На протяжении десятилетий попытки внедрить закон о почвах в парламенте встречали сопротивление, хотя аналогичные вредные законы принимаются быстро. Система аренды земли не предусматривает заботу о состоянии почвы: владелец может сдать участок полностью истощённым.
4. Критика современной системы питания и пищевой индустрии:
Питательные вещества в продуктах снижаются с каждым десятилетием (до 95% по отдельным компонентам), био-добавки усваиваются чрезвычайно плохо, а нарратив "ешьте овощи — будете здоровы" больше не работает, если продукты бедны микроэлементами.
5. Живая почва как основа здоровья человека и планеты:
Отмечается тесная связь между здоровьем почвы и здоровьем населения. Живая почва — это сложная экосистема с гигантским разнообразием организмов. Без них невозможно возрождение плодородия и богатства микроэлементов в пище.
6. Глобальные риски и теория заговора:
Озвучивается гипотеза: дефицит жизненно важных элементов и деградация почвы — не случайный процесс, а инструмент целенаправленного сокращения населения. Дан намёк на "элиты", питающиеся экологически чистыми продуктами, неприступными для основной массы людей.
7. Неэффективность гидропоники как альтернативы:
Выращивание без почвы (гидропоника, аэропоника) не восполняет полноценного состава питательных веществ, поскольку растения не получают спектр микроэлементов от почвенной биоты.
8. Положительный опыт прошлого и возможные решения:
Советский опыт создания лесозащитных полос и интеграции работы аграриев и государственных институтов приводится как успешный пример. Предлагается возрождать подобные проекты для восстановления почв и стабилизации климата (“биотический насос леса”).
9. Предложения по действиям:
Призывается поддерживать органическое земледелие, создавать новые общественные проекты по возрождению земли, внедрять реальные меры ответственного землепользования, а также связывать здравоохранение с контролем состояния почв.
10. Информационная война и социальное сопротивление:
Высказывания о глобальных информационных и поведенческих манипуляциях, затрагивающих культуру, образование, привычки (включая пропаганду алкоголя и моделей поведения), делаются с акцентом на активную позицию общества.
---
Выводы и философские размышления
Видео затрагивает остро актуальные вопросы — не только экологического или демографического характера, но и фундаментального мировосприятия. В центре внимания — связь между состоянием земли, общества и самого человека.
Авторы напоминают: здоровье отдельного человека невозможно вырвать из общего контекста — состояния природы, социальных структур, традиций и технологий. Проблема "скрытого голода" — это не про пустые тарелки, а про невидимый разрыв в круге жизни: от деградированной почвы к больному телу и, возможно, к упадку целой цивилизации.
Интересно, что рассуждения пересекаются сразу на нескольких уровнях — научном, социальном, экономическом и даже духовном (учение Вернацкого о живой, мыслящей земле, буддийско-христианский пафос заботы и "служения" природе). Материалисты увидят в этом подтверждение той самой "материальности" мира, а мистики — проявление единения с живым организмом планеты.
Критический настрой по отношению к современным идеализациям (в частности, к "волшебству" био-добавок, латынингирующим законам, беспочвенному техномиру) напоминает, что поиск истины не терпит догматизма — ни научного, ни духовного. Предлагается практичный взгляд: нужна не только рефлексия, но и осознанное каждодневное действие.
Итоговый посыл наполнен тёплым, но тревожным оптимизмом. Россия предстает как страна, обладающая уникальным опытом, потенциалом и ответственностью за сохранение, а возможно и возрождение целостности природы. Но итог зависит от коллективной мудрости, самоорганизации, и — интересный нюанс — от способности видеть сквозь иллюзию, не уходя в мрак крайних теорий.
Открытый вопрос для размышления
Если почва — это зеркало нашего отношения к миру, то способны ли мы увидеть в этом отражении ключ к подлинному преображению — не только природы, но и самих себя? Где проходит граница между разумным контролем и смирением перед сложностью жизни, и какие практические шаги (на личном, общественном и государственном уровне) могут стать точками роста для будущего, где природа и человек вновь окажутся союзниками, а не соперниками?
В описании к видео не упоминается ещё один фактор который приводит к снижению количества витаминов и микроэлементов в с/х продукции: выведение долго хранящихся сортов. В целом при прочих равных условиях, лучше будет хранится плод в котором меньше витаминов и микроэлементов, потому что они нужны для биохимических реакций для активного роста семян. Чем неактивней биохимия, тем лучше хранится плод.
В Польше провели несколько лет назад исследования яблок и сравнили с исследованием проведённым 40 лет назад,оказалось что витаминов и минералов меньше в среднем на 60% . Тех сортов что были 40 лет назад,сейчас нет в наличии.Подтверждаю это,на рынке все сорта новые.
П.С.Единственно что пока,хотя и очень редко, можно встретить из старого, это “Антоновку”.