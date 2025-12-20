Глобалисты демонического толка уже не скрывают, что занимаются сокращением населения. Они делают это посредством вакцин (против создаваемых ими болезней), с помощью войн, алкоголя, наркотиков, тиражируемых половых извращений и девиантных моделей поведения, химтрейлов, искусственно создаваемых социальных и политических кризисов, голода и т.п. Но людям пока ничего неизвестно ещё об одном, сверх-эффективном методе сокращения населения, который скоро может сократить всех. Об этом – в докладе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Усанина на политическом форуме «Ливадия». Екатеринбург, 28.11.2025.

Содержание видео:

01:52 Отношение русских людей к нашей Матушке-Земле.

04:19 Взгляд В.И. Вернадского на Мать-Землю.

06:12 СВС: синдром внезапных смертей.

10:53 Эпидемия рождения "хрустальных" детей.

15:14 Россию спасут дачи.

16:13 Основа плодородия.

17:43 Почва уходит у нас из-под ног.

21:47 Скрытый голод. Кому это выгодно?

24:58 Почему закон о почвах в течении 30 лет отклоняли и сейчас уже сдали в архив.

26:58 Знаменитая выставка во Франции в 1900 г.

29:09 Опыт В.В. Докучаева.

32:57 "Да здравствует" гидропоника!

33:43 Эффект биотического насоса.

43:57 Куда каждый год исчезают 75 млрд.тонн чернозёма с поверхности нашей планеты?

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

