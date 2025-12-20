По теме.

Руководитель Союза добровольцев Донбасса, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай "услышал в словах нашего Верховного Главнокомандующего решимость довести дело до конца", что "для всех нас, русских патриотов, крайне важно".

"Судя по частоте употребления слова «подсвинки», его пора вносить в доктринальные документы по внешней политике", – иронизирует президент Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель кафедры регионального управления и национальной политики МГИМО Евгений Минченко. ТГ-канал Win-Win: "Путин заявил, что под «подсвинками» не имел в виду никого конкретного в Европе, а говорил про «группу лиц». Тогда уж «стадо лиц»".

Обозреватель издания "Абзац", директор Агентства социального проектирования Андрей Перла: "Если бы меня попросили (коллеги из разных СМИ обычно так и делают) выделить и выразить главное впечатление от только что завершившейся «прямой линии» Президента России Владимира Путина, я бы начал с одного главного слова — «оптимизм»". Член Общественной палаты Москвы, директор Центра политического анализа Павел Данилин: "Некоторые пытаются измерять политику рейтингами и телевизионными форматами. А она, оказывается, измеряется тремя миллионами личных вопросов. Плотных, неудобных, жизненных. Когда за 4.5 часа звучат и НДС, и слова поддержки семье погибшего, и проблема с долгостроем — это не пресс-конференция. Это прямое подключение к людям. Без предохранителей. Этот формат не про «устарел» или «актуален». Он про то, что власть — не абстракция. Она конкретна. Как проблема, которую вам помогли решить после такого эфира. Самое яркое даже не цифры, а тон. Тот самый, человеческий, который не впишешь в отчёт".

ТГ-канал "Два майора": "«Олечка, выходи за меня замуж», — молодой человек с плакатом «Хочу жениться» сделал своей девушке предложение на прямой линии с Путиным, — RT. Зачем превращать прямую линию с Верховным в капитал-шоу «Поле чудес», мы не поняли. Ещё бы огурцов подарили в музей". Автор и ведущий программ на радиостанции "Вести ФМ", писатель Гия Саралидзе: "Я искренне не понимаю всех этих «давай поженимся» и «поле чудес» на прямой линии с Президентом! Зачем журналисты, которым выпала возможность задать вопрос Президенту, поднять важную тему, помочь конкретным людям, начинают эту клоунаду? Передавать приветы и поздравления, звать замуж, подарки дарить… Непрофессионально как-то это всё". Член Союза журналистов России, экс-главный редактор питерского телеканала "78" Александр Анучкин: "Я пишу это каждый год, но потерпите. Каждый фрик с дурацким вопросом забирает у кого-то шанс на решение РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЫ. РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ".

Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня", экс-директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов: "Би-Би-Сишник* Стив Розенберг заявил, что сейчас в России «карается несогласие с официальной линией». Звучит особенно цинично на фоне недавнего приговора британскому политику Натану Гиллу, который получил 10 с лишним лет тюрьмы за фактическое выполнение функции иноагента. Он брал деньги от иностранцев за то, чтобы распространять определённую точку зрения, то есть занимался тем же, чем десятилетиями занимались у нас различные соросята и грантоеды, сидевшие на подсосе зарубежных фондов. И повторюсь: 10 лет тюрьмы! На этом фоне Розенберг нам говорит о том, что мы жестко караем кого-то?! <…> Посмотрел я сейчас на Би-Би-Си сюжет Стива Розенберга о пресс-конференции Путина. Такое впечатление, что это был сюжет о пресс-конференции Розенберга, а не Путина: «я задал вопрос», «я получил ответ», «меня окружили российские СМИ», «я не президент России» и всё в таком духе. Всё остальное отошло на задний план".

Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в беседе с Life.ru: "Когда глава государства постоянно и в тему приводит примеры взаимодействия с офицерами, которые руководят подразделениями, понятно, что вы Президента ничем не удивите в этой ситуации и ничего нового не расскажете, он всё знает. Его осведомлённость — она феноменальна. <…> Спасибо главе государства за внимание к мелочам". ТГ-канал "Блокнот пропагандиста": "Внимательно следили за прямой линией Президента. Согласны со всем, кроме присутствия там господина Петухова (техноблогер Wylsacom – Прим.), который 25 февраля 2022 года писал в своих соцсетях: «Хочется верить, что большинство нашей аудитории — это адекватные люди, которые понимают, что то, что сейчас происходит, это нельзя никак назвать цензурными словами. Мне так неприятно не было никогда в жизни… то, что сейчас происходит, меня шокировало до глубины». Тот кто придумал позвать туда Петухова, большой «молодец». <…> В целом прямая линия была очень удачной. Учитывая попытки украинцев и их хозяев повлиять на её освещение новыми терактами и провокациями. В очередной раз видим профессиональный подход Верховного Главнокомандующего к таким важным актам информационной войны".

Глава Донецкой Народной Республики, член Государственного Совета РФ Денис Пушилин: "«Работа идёт уже сейчас» — Владимир Путин ответил на острейший для нашей Республики вопрос о дефиците воды. Вопрос о том, когда в ДНР появится вода, задал в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» друг Республики, военкор и Герой России Евгений Поддубный. Глава государства напомнил, что нынешняя ситуация — это прямое следствие водной блокады, организованной киевским режимом. Президент подчеркнул: несмотря на то что окончательное решение проблемы связано с освобождением Славянска, масштабное восстановление системы водоснабжения не прекращается ни на день. Сегодня вся Россия помогает нашей Республике преодолеть последствия блокады со стороны Украины. По поручению Президента в ДНР в круглосуточном режиме работают дополнительные бригады из Москвы и специалисты из регионов-шефов. Рабочие помогают менять коммуникации, которые пришли в негодность за годы украинского безвременья. Продолжим делать всё возможное, чтобы минимизировать неоправданные потери ресурса. Глава государства сегодня подтвердил, что работы в ДНР идут постоянно: вместе с заменой сетей ищем альтернативные источники получения ресурса, делаем врезки на первых этажах, а также строим водоводы для того, чтобы восполнить запасы обмелевших водохранилищ. Придёт время, мы освободим север Республики, и вода вернется в дома наших жителей. Как сегодня отметил наш Президент, из освобождённого Северска открывается путь на Славянск".

Глава Республики Крым, член Государственного Совета РФ Сергей Аксёнов: "Внимательно смотрел «Итоги года с Владимиром Путиным». Это действительно уникальное событие мирового масштаба. И в плане формата, который предполагает прямое, открытое общение с гражданами и представителями СМИ на протяжении нескольких часов. И в плане широчайшего спектра обсуждаемых тем — от ситуации на поле боя и глобальных геополитических вопросов до локальных проблем, волнующих жителей конкретных населённых пунктов. Тема специальной военной операции, подвигов её героев и поддержки участников СВО красной нитью проходила через всё мероприятие. Даже когда речь шла о сугубо мирных вещах, будь то экономика, социальная сфера, инфраструктура. Потому что судьба России решается сегодня на передовой. И люди в подавляющем большинстве это понимают, о чём говорит массовая поддержка гражданами фронта и наших воинов. В этом святом деле участвуют многие тысячи крымчан, это ключевой приоритет работы органов власти на всех уровнях. По словам Верховного Главнокомандующего, до конца года мы увидим ещё больше успехов российских военных. Наш лидер дал исчерпывающие ответы на все вопросы, подвел итоги и обозначил стратегические задачи развития страны. При этом Владимир Владимирович, как всегда, глубоко вникает в точечные проблемы на региональном и местном уровне, держит на личном контроле их решение. И это пример для всех руководителей. Считаю, что работа с обращениями граждан, стабильная обратная связь с людьми — прямая обязанность каждого должностного лица и один из ключевых факторов успеха. Президент говорил о многих вопросах, важных для миллионов людей. В их числе — ситуация с налоговой нагрузкой, а также меры поддержки семей с детьми. Владимир Владимирович подчеркнул, что все решения властей должны выстраиваться вокруг семьи. Будем работать дальше, выполнять задачи, поставленные Президентом".

Председатель Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова: "Прямая линия началась с темы СВО, что в очередной раз подчеркивает её абсолютный приоритет. Президент очень подробно рассказал о ходе спецоперации, об успехах российской армии, показав блестящее знание всех деталей происходящего на линии фронта. Он напрямую общается с участниками СВО и это открывает ему доступ к уникальной информации. Для Главнокомандующего большой страны в период проведения спецоперации это крайне важно. Полное погружение Президент показал и в вопросы социальной повестки. Как раз те, по которым чаще всего поступают обращения россиян. О сохранении доходов семей, льготной ипотеке, поддержке детства и материнства, продлении времени работы детсадов, ценах на лекарства. Формат прямой линии уникальный, нигде в мире не проводится ничего подобного. Некоторые президенты не могут сохранить достоинство даже выступая с короткой заготовленной речью. Владимир Путин демонстрирует способность многочасового (4 часа 37 минут) открытого общения с людьми. Ему интересно знать их мнение и то, что на самом деле волнует. Как показали предыдущие прямые линии, обозначенные вопросы лягут в основу поручений Правительству. Именно так и должен действовать настоящий национальный лидер". Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: "Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной — в прекрасной форме. <…> Полностью владеет обстановкой на фронте". Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов: "Президент — молодец! Он в курсе всего, он абсолютно чётко отвечал на любые вопросы, и по внешней, и по внутренней политике. Я обратил внимание на то, с каким глубочайшим уважением, пониманием Владимир Путин относится к нашим ребятам — участникам СВО. Это чувствовалось на всем протяжении Прямой линии и такое отношение Верховного главнокомандующего для наших бойцов очень важно!"

Колумнист RT, ведущий авторских программ на Радио Sputnik Дмитрий Лекух: "Господа, а мне одному показалось, что уж очень вовремя, непосредственно во время прямой линии с Президентом, ЦБ РФ понизил базовую ставку до 16%? И что в этом со стороны ЦБ присутствовал элемент, простите, маркетинговой коммуникации? Впрочем, данное решение можно только приветствовать. Насколько достаточно такой коррекции, согласимся с Президентом, «будут ещё спорить» (слова Путина), но это в любом случае движение в правильном направлении. Вообще, самыми острыми и тяжёлыми темами для обсуждения в воюющей стране стали не проблемы, связанные с СВО или внешним контуром — тут-то у нашей власти почти безоговорочная поддержка и доверие. А как раз относительно мирные вопросы: социальные, демографические и экономические — новые налоги и базовая ставка. И если по налоговой нагрузке в самой острой части Президент как-то народ успокоил, пообещав, что нынешние высокие ставки (в том числе по НДС) не навсегда и что с изменениями в налогообложении по ИП разберутся, то в остальном, понятное дело, ещё решать и решать. На меня лично очень большое впечатление произвёл предельно точный и конкретный анализ простого люберецкого мужика на фоне семейной пекарни «Машенька». И тут самое главное при экономическом «решалове», которое сейчас, после прямой линии, только активизируется (предвидим, в частности, очень и очень жаркую дискуссию вокруг хотя бы той же базовой ставки ЦБ), — помнить президентское напутствие, прямо и предельно конкретно Путиным сформулированное: финансирование осуществляется для потребителей, для людей. А не для строительного или финансового сектора: они оба здесь (при всей их важности) вторичны. В том числе и потому, что власть в нашей стране, согласно Конституции, принадлежит не банкирам и не застройщикам, а именно народу. Президент это помнит, а значит, и всем остальным тоже не следует забывать. Да и вообще, Путин чётко дал понять в экономической и социальной частях своего выступления, что является для президентской власти сейчас главными приоритетами. И это в первую очередь победа в войне, но не ценой утраты экономической и социальной стабильности. Отсюда и (с точки зрения многих экспертов, избыточная) поддержка перманентной борьбы с инфляцией (по итогам года она составит 5,6—5,7%), и сверхосторожная и консервативная политика во всех отраслях — может быть, за исключением ВПК. Потому как во многом благодаря именно этим не самым популярным решениям нам удалось вывести безработицу на исторический минимум и добиться реального роста зарплат — пусть и всего на 4,5% с учётом инфляции. Но, в общем-то, для большинства населения это уже кое-что. И всё это, кстати, происходит как раз на фоне не только продолжающейся СВО, но и откровенной санкционной войны. Это как раз и есть последствия изменения целеполагания, сформулированные Путиным, потому как интересы бизнеса, финансов по-прежнему очень важны, но при этом надо понимать: и бизнес, и финансы, и прочее — это лишь инструменты для достижения целей. А целей всего две: Победа и чтобы народ после этой Победы стал жить лучше, безопаснее, комфортнее, интереснее и так далее. Потому как иначе — а вот зачем это вот всё?"

Первый заместитель директора дирекции социальных и публицистических программ АО "Первый канал", ведущий передачи "Время героев" Артём Шейнин: "Президент, более 4 часов отвечавший на вопросы, в очередной раз подтвердил, что находится в прекрасной физической, интеллектуальной и эмоциональной форме. Граждане, приславшие вопросы, вновь подтвердили, что верят в то, что решать вопросы может/должен либо лично глава государства, либо те, кому он даст непосредственное поручение/задание. Журналисты, задававшие вопросы, вновь подтвердили, что иногда собственный «вопрос» для многих из них важнее ответа. Это уже самостоятельный жанр. Западные журналисты вновь подтвердили обоснованность моего вопроса, которым я задаюсь уже несколько лет — на кой ляд их туда зовут? В общем, налицо довольно высокая стабильность во всём. Отдельно поздравляю владельца пекарни «Машенька» в Люберцах с досрочно наступившим Новым Годом! <…> В международно-политической части сказанного Президентом отметил для себя несколько важных акцентов. 1. Президент сказал, что ещё до истечения текущего года мы услышим об успехах наших парней на фронте. Таким образом, никаких даже теоретических идей про какие-то «перемирия» не обсуждается. 2. Весьма жёстко акцентирован наш ответ на возможные попытки блокады Калининградской области. Пожалуй, от Президента по этому поводу так жёстко впервые. Для меня это показатель того, что проблема Балтики, как следующего потенциального конфликтного региона, абсолютно реальна и позиция по ней выработана. 3. Попытки изъятия российских активов ЕС квалифицированы дипломированным юристом Владимиром Путиным как грабёж, который, в отличие от кражи, происходит открыто. 4. Определение «подсвинки» не относилось ни к кому в Европе лично. Президент против перехода на личности и обращался к «неопределённой группе лиц». Т.е. число потенциальных фигурантов определения ещё больше расширено. Как говорится, кто проявляет себя, как подсвинок, тот и попадает в «неопределённую группу лиц». <…> И ещё к теме Прямой линии Президента. Практически одновременно с ней источники опубликовали новость об очередном ударе по танкеру, связанному с перевозками нашей нефти. На сей раз уже в Средиземном море. И ударом с БПЛА. Очевидным образом, это могла быть лишь совместная операция исполнителей из укрорейха в координации с кем-то из западных кураторов/подстрекателей. Исходя из почерка, ставлю на бритишей. Парадоксальным (а в некотором смысле и символичным) образом по времени это совпало с ответом Владимира Владимировича британскому журналисту с ВВС. Где Президент, в частности говорил, что мы и были, и сейчас готовы к взаимодействию с Европой и Великобританией, но на равных. Они, как видим на этом примере, не особо. Президент пообещал ответ на подобные действия. «Это не приведёт к желаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок в конце концов, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — отметил Владимир Путин. У меня в свете этого вопрос — может быть, начать «взаимодействие с Великобританией на равных» именно в рамках этой «проблематики»? Что-нибудь этакое накрыть, что имеет отношение к бритишам? Где-то далеко от берегов Альбиона для начала. В качестве подтверждения серьёзности предложения о «взаимодействии на равных». Так, чисто безответственные мысли вслух".

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ), депутат Государственной Думы II, IV, V, VI и VII созывов Елена Панина: "Отвечая на главный вопрос сегодняшней Прямой линии — о войне и мире, — Путин мог подобрать любые формулировки. Но он напомнил именно о своём прошлогоднем выступлении в МИД. Ещё раз проговорим базовые моменты позиции, высказанной в той речи Президента РФ:

— нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, её демилитаризация и денацификация;

— ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области входят в состав РФ в своих административных границах;

— базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами;

— санкций против России должны быть отменены.

Перед нами — заявление о принципиальной неизменности позиции России, прозвучавшее на фоне раскрутки в западных СМИ то одного, то другого «мирного плана». Если верить западным подачам, то Москва якобы была готова отказаться от ряда требований — в том числе по освобождаемой территории. Сегодня Путин расставил точки над i, обнулив западные вбросы и вернув ситуацию к российским требованиям от 14 июня 2024 года. Военно-политическое руководство России ещё раз даёт понять городу и миру: никаких геополитических уступок Западу с нашей стороны не будет. <…> Блокаду Калининграда Россия воспримет как прямую войну НАТО. В сказанном Президентом проходит несколько тезисов:

1. На блокаду Калининграда Россия тут же ответит применением военной силы.

2. Попытки блокады Калининграда будут рассматриваться Москвой как попытки открыть ещё один фронт в войне с Россией.

3. Нынешний конфликт НАТО с Россией через Украину выйдет за её географические пределы — то есть, очевидно, перекинется на территорию стран альянса.

4. В прямом конфликте с НАТО Россия — и это должны понимать все — применит ядерное оружие.

В целом, на тему блокады Калининградской области Владимир Путин повторил то, что он говорил 2 декабря: «Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться». После чего наши суда и военные корабли будут проходить по Балтийскому морю мимо демилитаризованных, нейтральных и немного радиоактивных берегов".

Председатель Общества "Царьград", соучредитель Международного движения русофилов Константин Малофеев: "Попытки получить какие-то доходы за счёт многодетных семей выглядят аморально, заявил Владимир Путин на прямой линии в ответ на вопрос многодетной мамы с шестью детьми. Тема многодетности стала одной из ключевых в ходе общения с главой Государства Российского. Не менее важной, чем тема Победы в СВО. Владимир Путин прекрасно понимает, что, как он сам сказал, «продолжение рода — божественная миссия», а многодетность — единственный выход из демографической катастрофы. При текущих показателях, когда суммарный коэффициент рождаемости упал ниже 1,4, уже к 2050 году нас будет меньше на 20-25 миллионов. С точки зрения долгосрочных интересов вклад государства в рождаемость — залог успешного развития. Каждый родившийся гражданин России за свою будущую трудовую деятельность принесёт экономике более 100 миллионов рублей ВВП. Многодетные семьи — главные инвесторы в будущее России. Их необходимо поддерживать всемерно. Прозвучавшие сегодня слова Владимира Путина должны стать руководством для всех чиновников: «Любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и на доходах семьи с детьми». Добавить нечего".

"Очередная «Прямая линия» неожиданно показала нам, да и всему миру, другого Путина. Как и всегда Президент в деталях разбирается во множестве проблем. Знает всё, что происходит на фронте. Готов терпеливо разжёвывать иностранным журналистам позицию России. Но, пожалуй, впервые мы так отчётливо увидели его человеческие качества. Для Путина его личные ценности неотделимы от ценностей страны. Он искренне переживает и сопереживает, горячо любит Родину и её защитников. Ему важно, какой будет Россия через годы. И потому он вынужден воевать, ведь других вариантов просто не осталось. Но при этом, несмотря на бесконечные обман и шельмование, Президент готов давать врагам второй, третий, четвёртый шанс… Поскольку с той стороны хоть и враги, но тоже люди. Конечно, большое видится на расстоянии, и оценка современных лидеров — удел потомков. Но очевидно одно: Путин приведёт Россию к Победе. Просто потому, что никогда не предаст миллионы своих сограждан, которые в сложный момент не предали его", – резюмировал заместитель председателя Госдумы РФ, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Пётр Толстой.