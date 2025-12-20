Смертельные угрозы, или Как бурление в интернете превращается в кровь на мостовой | Андрей Масалович
Масалович Андрей Игоревич, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности, — по следам трагедии в подмосковной школе анализируем причины и питательную среду для подобных инцидентов. «Колумбайны», волны самоубийств, «цветные революции» — что общего? Какова роль бывших и действующих сотрудников спецслужб разных стран в купировании и противодействии кризисов – взаимодействуют ли они? В чем главная проблема: бесконтрольность интернета, уязвимость подростков или недалекость и циничное хайпожорство взрослых? На самые тяжелые вопросы простых ответов нет. Очевидно одно: героизация преступлений и информационный «разгон» — это провокации новых трагедий.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Интернет и безопасность — всегда о людях, а не о технологиях
Хотя современная риторика часто сводит разговор к кибербезопасности как к набору технических мер, лекция настаивает: за всем этим стоят человеческие судьбы, влияния и ценности. Угроза всегда исходит не только от технологий, но, в первую очередь, от человеческих слабостей, восприятия и манипуляций.
2. Трагедии в школах и роль информационного пространства
На примере недавней трагедии в подмосковной школе подчеркивается, что "бурление" в интернете и хайп вокруг негативных событий могут усиливать разрушительные тенденции среди молодежи. Причины таких трагедий сложны, и попытки найти простые технические решения (усилить охрану, заблокировать какой-то сайт) поверхностны и редко эффективны.
3. Влияние информационных и киберпространственных войн
С появлением социальных сетей в середине 2000-х интернет из пространства обмена информацией превратился в среду проживания цифровых теней человека. Возникли новые поля битвы: за ум, мотивацию, психику. Разные страны начали развивать кибервойска и технологии глубинных информационных атак.
4. Манипуляция массовым сознанием и практики управления
Примеры цветных революций, интернет-движений, феномена "Колумбайн", волн самоубийств — это не исключительно российские явления, а общемировая тенденция. Способы их распространения и инструментализация показывают, как информационные провокации могут превращаться в реальные трагедии.
5. Роль СМИ: героизация и этика
Особое внимание уделяется журналистскому подходу: тиражирование подробностей трагедий ведет к их героизации, провоцирует повторы и создает ложные смыслы. Этическая ответственность медиа, сознательный отказ от хайпа способны заметно снизить эффект "заражения".
6. Ограниченность контроля: работа на больших числах и воспитание
Нет абсолютных способов сделать так, чтобы трагедии никогда не повторялись — как невозможно полностью прекратить авиакатастрофы. Однако грамотный мониторинг, сравнение регионов, работа с причинами и, особенно, возвращение воспитательной функции школе способны существенно снизить масштабы беды.
7. Коллективное взаимодействие и уровень спецслужб
Приводится взгляд на взаимодействие спецслужб и проговаривается, что именно бывшие военные и представители разведки склонны к большей сдержанности, поиску компромиссов и решению задач ради стабильности, а не ради яркой конфронтации. Однако при обострении противостояния влияние провокаций усиливается.
8. Отношение общества: поверхностные реакции против глубокого понимания
Указывается на распространённую ошибку — попытку быстро найти виновных и максимально упростить сложную проблему до "сменить охрану в школе" или "запретить платформу". Но проблемы лежат куда глубже — в тонкости мотиваций, в манипуляции массовым сознанием и в отсутствии воспитательного корсета.
---
Выводы в духе поиска гибкой истины:
Эта беседа ясно показывает, что современные угрозы в киберпространстве невозможно "залатать" исключительно техническими мерами. Истории о трагедиях среди молодежи, манипуляциях в интернете, работе СМИ и роли государства — всё это грани одной сложной мозаики, где человек оказывается в центре уязвимости. Интернет — это лишь зеркало, умножающее и катализирующее глубинные проблемы общества.
Ценность здесь — не в создании иллюзии полной защищенности, а в наращивании зрелости: как в профессиональном сообществе (журналисты, спецслужбы), так и на уровне воспитания детей, выстраивания критического отношения к медиа, восстановления школы как института воспитания.
Симптоматично, что даже высокотехнологические методы мониторинга могут только показать температуру по больнице, но не решают проблему на корню. Главная задача — работать с мотивацией, средой, атмосферами, в которых формируется личность.
Пожалуй, одна из главных практических идей — сместить фокус с охоты на "технических ведьм" и с попытки заблокировать всё подряд, к развитию осознанности: в журналистике, родительстве, образовании, коммуникациях между государственными институтами.
Подспудно возникает старый философский вопрос: можно ли в принципе сделать мир (или интернет) совершенно безопасным, если человек сам по себе остаётся существом сложным, уязвимым, восприимчивым к провокациям и иллюзиям? Не требует ли построение свободного, но стабильного цифрового общества не только новых технологий, но и глубокого духовного роста каждого?
Актуальный открытый вопрос:
Если в ядре угрозы всё равно остается человек с его мятущимся умом, склонностями и способностью быть объектом и субъектом манипуляции, то возможно ли создать такие принципы воспитания и осознанной журналистики, чтобы минимизировать разрушительное влияние "бурлений" — или любое общество обречено вновь и вновь сталкиваться с собственными тенями, проявленными через новые технологии? Где, в конечном счете, проходит граница между технологической защитой и необходимостью глубокой внутренней работы над собой — и на индивидуальном, и на коллективном уровне?