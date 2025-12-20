Масалович Андрей Игоревич, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности, — по следам трагедии в подмосковной школе анализируем причины и питательную среду для подобных инцидентов. «Колумбайны», волны самоубийств, «цветные революции» — что общего? Какова роль бывших и действующих сотрудников спецслужб разных стран в купировании и противодействии кризисов – взаимодействуют ли они? В чем главная проблема: бесконтрольность интернета, уязвимость подростков или недалекость и циничное хайпожорство взрослых? На самые тяжелые вопросы простых ответов нет. Очевидно одно: героизация преступлений и информационный «разгон» — это провокации новых трагедий.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

