РУССКОЕ БЕССМЕРТИЕ. Проханов о главной русской мечте
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
«Русская история — это не просто смена правителей, это постоянная битва за бессмертие». Александр Проханов, писатель и идеолог Изборского клуба, раскрывает метафизический смысл происходящего: Россия предлагает миру не просто товары или ресурсы, а технологию преодоления смерти. В чем заключается «код Евгения Родионова» и «код Донбасса»? Почему «Бессмертный полк» — это новая форма религии, а Крымский мост — сакральный символ? И самый шокирующий прогноз: могут ли роботы обрести душу и почему даже Гитлер будет воскрешен в конце времен?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Введение и запрос на идеологию: «русская государственность» после 90-х
02:25 Утопия бессмертия как ядро русской идеи
06:59 Американская/китайская версии vs русская модель бессмертия
12:36 «Москва — Третий Рим», Новый Иерусалим и икона «Церковь воинствующая»
24:23 «Православный сталинизм» и священный смысл Победы
37:25 Крымский мост и Херсонес как символы возвращения
40:15 Код Донбасса: священный статус и герои восстания
46:00 «Бессмертие 2.0»: лидер, элита, экономика, религия; русский космизм
#Проханов #Идеология #Бессмертие #Россия #Путин #РусскаяМечта #Философия #Космизм #Донбасс #ИсторияРоссии #ИзборскийКлуб #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Бессмертие как русская национальная идея и мечта
Проханов утверждает, что идея бессмертия — глубоко укоренённая в русской культуре, истории, фольклоре и религии. Это не только утопия, но живой внутренний ориентир, вдохновляющий народ на подвиги, жертвы и превращающий всю русскую историю в поиск преодоления смерти — индивидуальной, исторической, метафизической.
2. Мировое состязание утопий бессмертия
В современном мире формируются разные проекты «бессмертия»: американский (основанный на технологиях, социальной инженерии, трансгуманизме), китайский (обновлённый идеал гармоничного, долгоживущего и всемирного китайца) и возможный уникальный русский вариант. Проханов ставит под вопрос, сможет ли Россия сформулировать свою самобытную форму бессмертия или вынуждена будет следовать чужим моделям.
3. Исторические и культурные корни русского бессмертия
Упоминаются древнерусские сказания о молодильных яблоках, живой и мёртвой воде, универсальных героях (Иван-дурак), образы преображения и вечности в православии (Москва — Третий Рим), а также попытки реализовать бессмертие на уровне символов, архитектуры (собор Василия Блаженного), национального эпоса и иконографии («Церковь воинствующая»).
4. Современный опыт: эпоха коммунизма и метафизика Победы
Проханов предлагает рассматривать советский период как особое преображение русской идеи бессмертия. Несмотря на официальное безбожие, советская цивилизация, по его мысли, становилась инструментом метафизической борьбы — особенно во время Великой Отечественной войны, когда борьба с фашизмом получила почти религиозное измерение, а Победа стала новым сакральным мифом.
5. Новейшие коды бессмертия
Проханов выделяет современные феномены: подвиг Евгения Родионова, «Бессмертный полк», Крымский мост, «код Донбасса» — как новые русские «коды», наполняющие смыслом идею исторического воскрешения и преодоления зла.
6. Русский космизм как вселенская перспектива
Лектор связывает идею бессмертия с философией русского космизма: задача человека через нравственное, научное, духовное развитие преодолеть не только индивидуальную смерть, но и со временем победить законы термодинамики, энтропию, дать новое рождение Вселенной. Это универсалистская утопия — не только спасти себя, но и воскресить всё бытие.
7. Воскрешение — не избранность, а вселенскость
В дискуссии затрагивается вопрос: универсально ли бессмертие (спасение всех, включая «злодеев»)? Проханов следует идее Фёдорова о всеобщем воскрешении, не приемля «частичных» решений.
8. Критика западного варианта бессмертия
Американское технологическое бессмертие, по мнению лектора, опасно отчуждённостью от трансформации человеческой природы, риском бессмертия зла (т.е. некритической передачи в вечность недостойных сущностей).
9. Бессмертие против вечности
Важное отличие: вечность — абстрактна и холодна, бессмертие — субъективный, преображённый опыт жизни во свете, любви, энергии творческой эволюции.
10. Практическая задача — коммуникация поколений
Отмечается вызов разрыва культурного кода между поколениями; предлагаются пути через искусство вдохновлять молодёжь, наполнять идею бессмертия содержанием в педагогике, государстве, культуре.
---
Выводы и философский анализ
Можно рассматривать выступление Проханова как попытку синтеза архетипов, ритуалов, исторического опыта, трансцендентных утопий, коллективной памяти и современности — с целью вдохнуть новую жизнь в российский национальный проект.
Феномен бессмертия в русской мысли оказывается одновременно индивидуально-экзистенциальным и общественно-историческим. Здесь ключевую роль играет внутреннее переживание трагедии и преодоления, постоянное движение от «ада к раю», воскрешение, восстановление после катастроф.
С точки зрения междисциплинарного подхода, интересно, что Проханов соединяет теологемы, национальную мифологию, культурные символы, тексты художественной литературы, рефлексию о науке и футурологии, а также политическую прагматику. Его «русское бессмертие» звучит одновременно как коллективный психотерапевтический миф, ответ на травму и экзистенциальный вызов смертности — и как политическая программа, способная консолидировать общество.
В то же время нельзя не заметить опасность любого идеала, становится ли он инструментом для исключения, фанатизма или воспроизводства внешней агрессии. Проханов, несмотря на мистико-утопическую энергию и искренность, культивирует именно национальный проект бессмертия; возникает вопрос: не несёт ли это зерно нового религиозно-политического исключения?
Любопытен и отклик слушателей — большая часть вопросов обращается не к формальному содержанию, а к глубинной тяге к смыслу, к переживанию своей сопричастности чему-то большему, чем повседневность.
С практической точки зрения значение этой беседы — в поиске новых оснований для культурного единства, в переосмыслении трагического опыта XX-XXI веков, в стремлении сохранить возможность диалога между поколениями и в открытости к большим мечтам.
Философски, беседа оставляет за кадром вопрос: можно ли действительно превратить «утопию бессмертия» в реальность без потери индивидуальности, свободы, без включения в эту мечту всего человечества, а не только одной нации? Превращается ли мечта о «коллективном бессмертии» в новый абсолют, который грозит подавить «здесь-и-сейчас» живого человека ради абстракции?
---
Открытый вопрос
Если истина о бессмертии и воскрешении всегда ситуативна, укоренена в историческом и личном опыте, не скрывается ли за этими грандиозными мечтами страх признать ценность и хрупкость каждого смертного момента? Как нам находить баланс между мечтой о преодолении смерти и способностью с благодарностью принимать наше несовершенное, преходящее человеческое бытие?