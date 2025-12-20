Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Русская история — это не просто смена правителей, это постоянная битва за бессмертие». Александр Проханов, писатель и идеолог Изборского клуба, раскрывает метафизический смысл происходящего: Россия предлагает миру не просто товары или ресурсы, а технологию преодоления смерти. В чем заключается «код Евгения Родионова» и «код Донбасса»? Почему «Бессмертный полк» — это новая форма религии, а Крымский мост — сакральный символ? И самый шокирующий прогноз: могут ли роботы обрести душу и почему даже Гитлер будет воскрешен в конце времен?

00:00 Введение и запрос на идеологию: «русская государственность» после 90-х

02:25 Утопия бессмертия как ядро русской идеи

06:59 Американская/китайская версии vs русская модель бессмертия

12:36 «Москва — Третий Рим», Новый Иерусалим и икона «Церковь воинствующая»

24:23 «Православный сталинизм» и священный смысл Победы

37:25 Крымский мост и Херсонес как символы возвращения

40:15 Код Донбасса: священный статус и герои восстания

46:00 «Бессмертие 2.0»: лидер, элита, экономика, религия; русский космизм

