ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ СТАЛ ПОМОЙКОЙ: Фейки, манипуляции и смерть верификации | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын — о том, как за 25 лет интернет превратился в киберэкосистему на 200 ZB и 1,5% мировой электроэнергии, где ИИ пока остаётся «анализатором», а не мыслящим субъектом. Разбираем «тёмные алгоритмы», фейки, кибермошенничество, рои дронов и новые правила безопасности — от практических советов до пределов современных моделей.
00:00 ностальгия по журналу «Компьютер» 90-х и прогнозам о будущем
02:23 от примитивных поисковиков до соцсетей: 25 лет рывка
04:44 почему бумажная периодика сдала позиции
06:34 структура книги + глоссарий ИИ
11:02 критика и конкретные меры по снижению рисков
14:01 сказовая стилизация — зачем она работает
15:10 ИИ как «анализатор», а не стратег
16:41 68% населения онлайн; 5,78 млрд смартфонов
18:17 ТВ/радио vs сеть: кто выигрывает охват
19:12 интернет = ~200 ZB данных; масштаб экосистемы
19:55 рост киберпреступности; 1,5% мировой электроэнергии — на сети корпораций
21:52 «лентовое» мышление и залипание
23:46 чёрные ящики ИИ и проблема верификации знаний
26:28 фейки, подписки, искусственный дефицит — как манипулируют поведением
28:22 эволюция хакеров: от свободы к корпорациям
29:12 практические советы по кибергигиене
30:31 истоки боевых дронов (WWI)
31:31 микроэлектроника удешевила БПЛА; один оператор — сотни аппаратов
32:32 «оружие для всех»: риски третьего мира и частников
33:31 войны XXI века и рои под управлением ИИ
34:22 биодроны и этические вопросы биотеха
35:21 обороты киберпреступности и «робо-логистика» наркорынка
36:21 как реклама и киберторговля искажают рынки
37:10 почему книгу стоит прочитать сейчас
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Эволюция интернет-среды: от романтизма к разочарованию
- Лекция начинается с ностальгических воспоминаний о 1990-х — времени, когда энтузиасты, журналисты и эксперты обсуждали "светлое компьютерное будущее" в профильных печатных изданиях.
- Тогда казалось, что технологии откроют для общества новые горизонты знаний, свободы и прогресса.
- Реальность же оказалась другой: с развитием интернета и цифровых коммуникаций произошло "размывание" качественного контента бесконечным потоком информации, в том числе низкопробной, коммерческой и фейковой.
2. Крах бумажной эпохи, наступление "потока"
- Бумажные авторитетные журналы были вытеснены онлайном; оставшийся в сети качественный контент быстро растворился среди дилетантских и коммерческих публикаций.
- Столкновение с манипуляциями, рекламой и платными интересами стало нормой — аналогия с тем, как даже в старых уважаемых журналах со временем на первый план начала выходить джинса и подспудная реклама.
3. Радикальное изменение природы знания
- Ещё недавно деятельность человека основывалась на поиске новых знаний и умении их использовать. Интернет сделал сам поиск знаний тривиально простым — теперь главная проблема не получение, а верификация (проверка подлинности) информации.
- Наступила эпоха, где получить поток сведений можно мгновенно, но различить правду и ложь среди этого хаоса стало невероятно сложно.
4. Массовое влияние "тёмных алгоритмов" и искусственного интеллекта
- Алгоритмы, управляющие лентами соцсетей и новостными агрегаторами, формируют наши взгляды и эмоции, подталкивают к мгновенному потреблению коротких кликбейтных сообщений ("лентовое мышление").
- Искусственный интеллект — не столько "ум", сколько мощный анализатор и манипулятор, создающий иллюзию интеллектуальности и добросовестности, но при этом массово генерирующий фейки и дезинформацию.
- Описаны феномены: кибермошенничество, манипуляции подписками и платными услугами, хитрые механики донатов в "бесплатных" играх, искажения рынка труда из-за автоматизации.
5. Психология манипуляции и поведенческий контроль
- Поведенческие привычки (залепание в лентах, зависимость от лайков, мгновенные эмоциональные реакции) — результат тщательно просчитанных механизмов, встроенных в интерфейс и логику соцсетей и сервисов.
- Классическое "мышление клипами" эволюционировало в более опасную форму — "мышление лентой", при которой критическое восприятие мира подменяется непрестанным листанием и быстротекущими впечатлениями.
6. Рост киберпреступности и теневой экономики
- Оборот киберпреступности уже сопоставим или превосходит экономику некоторых государств.
- Даже наркоторговля и другие нелегальные области "ушли" в онлайн, используя кибернетику и автономные средства доставки.
7. Военное и геополитическое измерение проблемы
- Рост автономных боевых систем ("дроны", ИИ-управляемое оружие) меняет не только экономику, но и военную стратегию — создавая угрозы глобального дисбаланса.
8. Практические советы и критика западных обсуждений
- В отличие от многих западных книг, описывающих лишь "катастрофу", в разбираемой книге автор предлагает конкретные решения и рекомендации, как себя обезопасить в цифровом мире — от приватности до цифрового поведения.
9. Фундаментальная проблема: смерть верификации
- Главная трагедия интернета — трудность отделения истины от вымысла, из-за чего ложные сведения (фейки) обрастают псевдоавторитетом, а правда теряет опору.
---
Выводы и рефлексия
В этой лекции сквозит ощущение утраченного доверия — как к самому интернету, так и к его "средоточию знаний и свободы". То, что некогда воспринималось как пространство для просвещения и творческого поиска, стало территорией манипуляций, фейков и бесконечного "шума". Эпоха "информационного изобилия", вопреки обещаниям прошлого, обернулась гуманитарным кризисом, где не только безразличие к истине, но и технические механизмы поощряют поверхностность, эмоциональную уязвимость, цифровое одиночество.
Аналитик приводит междисциплинарные аналогии: изменения, начавшиеся в психологии мышления, уже проявились и в политике, и в экономике, и даже на поле боя. Мы часть "большой игры", где и машинные алгоритмы оказываются неотделимы от человеческих страхов и иллюзий. Любопытно, что даже в рационалистически настроенных западных произведениях страхи стали доминирующей темой, тогда как книга Линского предлагает прагматичный подход — учиться различать, тестировать, быть внимательнее к источникам, создавать резервы внутренней свободы и цифровой гигиены.
Подчёркну: истина в цифровую эпоху стала еще более текучей и уязвимой перед лицом искусственно нагнетаемого хаоса. Однако автор и рецензент полагают, что выход — не в панике и не в окончательном отказе от технологий, а в развитии навыков критического мышления, цифровой самозащиты и внутренней трезвости.
Возможно, главный вопрос, который оставляет это размышление: если каждый может быть обманут, и сама "верификация" постоянно размывается, что теперь считать реальным знанием, и каким должен быть новый критерий истины в эпоху алгоритмов и перманентной информационной войны? Как научиться доверять, не теряя здравого скепсиса?