Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

Фёдор Лисицын — о том, как за 25 лет интернет превратился в киберэкосистему на 200 ZB и 1,5% мировой электроэнергии, где ИИ пока остаётся «анализатором», а не мыслящим субъектом. Разбираем «тёмные алгоритмы», фейки, кибермошенничество, рои дронов и новые правила безопасности — от практических советов до пределов современных моделей.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 ностальгия по журналу «Компьютер» 90-х и прогнозам о будущем

02:23 от примитивных поисковиков до соцсетей: 25 лет рывка

04:44 почему бумажная периодика сдала позиции

06:34 структура книги + глоссарий ИИ

11:02 критика и конкретные меры по снижению рисков

14:01 сказовая стилизация — зачем она работает

15:10 ИИ как «анализатор», а не стратег

16:41 68% населения онлайн; 5,78 млрд смартфонов

18:17 ТВ/радио vs сеть: кто выигрывает охват

19:12 интернет = ~200 ZB данных; масштаб экосистемы

19:55 рост киберпреступности; 1,5% мировой электроэнергии — на сети корпораций

21:52 «лентовое» мышление и залипание

23:46 чёрные ящики ИИ и проблема верификации знаний

26:28 фейки, подписки, искусственный дефицит — как манипулируют поведением

28:22 эволюция хакеров: от свободы к корпорациям

29:12 практические советы по кибергигиене

30:31 истоки боевых дронов (WWI)

31:31 микроэлектроника удешевила БПЛА; один оператор — сотни аппаратов

32:32 «оружие для всех»: риски третьего мира и частников

33:31 войны XXI века и рои под управлением ИИ

34:22 биодроны и этические вопросы биотеха

35:21 обороты киберпреступности и «робо-логистика» наркорынка

36:21 как реклама и киберторговля искажают рынки

37:10 почему книгу стоит прочитать сейчас

#Лисицын #ИИ #тёмныеалгоритмы #кибербезопасность #кибервойна #дроны #интернет #фейки #медиа #технологии #книга #историятехники