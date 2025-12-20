Парадоксы целей и средств, или Главный урок социализма – не стоит забегать вперед | Андрей Колганов
Профессор, доктор экономических наук, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Иванович Колганов – о том, на сколько применим и чем важен опыт экономики СССР в решении проблем современного капитализма, и что уже сегодня можно считать первыми ростками «цифрового социализма» будущего.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейКолганов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Проблема средств и целей в современной экономике
- Современные цифровые технологии, включая ИИ, в рамках капитализма в первую очередь служат торговле, финансам и манипулированию сознанием, а не производству, несмотря на многочисленные проекты типа «индустрии 4.0».
- Основная причина — цели, стоящие за внедрением: при капиталистической мотивации («прибыль»), цифровые технологии слабо трансформируют реальный сектор, инвестиции уходят в спекуляции, а не в развитие производства.
2. Парадокс неэффективности новых технологий
- Несмотря на технологические достижения последних десятилетий, производительность труда поразительно медленно растет, как в случае с IT-революцией конца XX века — иллюстрирует “парадокс Соло”.
- «Оцифровка хаоса» бессмысленна: технические решения не заменяют целостной, комплексной модели хозяйствования и адекватного целеполагания.
3. Узлы советского и китайского опыта
- Крах СССР не был обусловлен объективной «нежизнеспособностью» экономики; ключевую роль сыграли ошибки реформирования и несовпадение материальных предпосылок с провозглашёнными целями.
- Опасно форсировать переход к социализму без соответствующей материальной базы. Китайская модель, напротив, показала, что длительное и осторожное сосуществование капиталистических и социалистических форм может быть экономически продуктивным, хоть и чревато затягиванием переходного периода и появлением суррогатов социалистических отношений.
4. Слабое место советской системы — разрыв и отсутствие массового участия
- Социалистические отношения в СССР внедрялись сверху, как бюрократические конструкции, а не были результатом реального исторического творческого процесса масс. Отсюда — разрыв между властью и интересами граждан, хроническая коррупционная «тень» и бюрократизация.
- Такая система не смогла устойчиво разрешить противоречие между общественными и частными (корпоративными, ведомственными, личными) интересами.
5. Роль суверенной финансовой системы и планирования
- Советский опыт финансовой изоляции частично позволял проводить самостоятельную экономическую политику, но на 100% независимой она не была; в современном мире полное повторение невозможно, хотя китайский пример показывает — частичный успех корректировки возможен.
- Для перехода к новому типу экономики (условный «цифровой социализм») важно не только технологическое развитие, но и создание принципиально новых форм учета, планирования и стимулирования, интегрированных с интересами и участием общества.
6. Ограничения искусственного интеллекта
- ИИ — всего лишь инструмент работы с имеющимися знаниями, не обладающий творческим началом, не способный к самостоятельной постановке целей и реальному инновационному поиску.
- Качество работы ИИ прямо зависит от экспертной фильтрации исходных данных — без развитого человеческого интеллекта и образования он быстро «деградирует» вслед за деградацией общества.
7. Кризис экономической науки и невозможность догматической универсализации
- Современный экономический мейнстрим не справляется с анализом кризисных процессов, поскольку сам основан на предпосылках стабильности и универсальности капиталистической системы, не признает возможности ее трансформации.
- Идейная закоснелость главенствующих экономических школ напоминает иллюзии всех уходящих эпох: вера в вечность существующего порядка.
8. Будущее денег и учетная революция
- Классическая денежная система находится в процессе объективного разложения. Прямой замены (например, новым эталонным эквивалентом) ей найти невозможно; выход — постепенный рост информационного, неденежного учета и планирования экономических процессов.
- Уже сейчас телекоммуникационные технологии создают материальную среду для такого учета, но в капиталистических отношениях этот потенциал пока остаётся подсобным.
---
Выводы
Разговор заставляет задуматься о вечном парадоксе всякой социальной инженерии: средства, даже самые передовые, сами по себе ничего не решают, если цели не осмыслены, а материальная и социальная база не соответствует «проектной декларации». Мечта о «цифровом социализме» вряд ли реализуема как чисто технологический проект — вопрос, кому и для чего служат технологии, остается центральным.
Советский и китайский исторический опыт показывают: революция сверху, без диалога с реальными интересами и без органического развития «снизу» — уязвима перед бюрократизацией, теневой экономикой и отчуждением большинства от принятия решений. Истинно новые формы хозяйства и управления могут быть только плодом массового созидания, многолетнего поиска и умения учиться на собственных ошибках.
Материальные условия, культура, идеология и технические инструменты должны быть рассмотрены как взаимосвязанные аспекты, а не как изолированные элементы. Суверенная финансовая система, энергоэффективная экономика, интеграция ИИ как помощника, а не суррогата — лишь часть уравнения. Второй, не менее важный компонент: легитимность и участие, общественный диалог, подлинная заинтересованность масс.
Если истина и существует, то по крайней мере в сфере социальных преобразований она всегда ситуативна, конструируется в процессе, а не декларируется раз и навсегда. Остаётся открытый и фундаментальный вопрос: возможно ли создать устойчивую, гуманную и эффективную экономическую систему, которая не станет заложником ни догмы, ни технического фетишизма, ни утопизма — и кто, в конечном счёте, определяет цели и смысл этого поиска? Как избежать иллюзий и фанатизма, но не скатиться в пассивный релятивизм — что такое зрелая, осознанная, прагматичная утопия для XXI века?
Для украинцев экономика – это наука для убогих.
Этих украинцев все всегда угнетали – и поляки, и турки с татарами, и, главное, москали. Если турок, татар и поляков украинцы сегодня простили, даже объявили братьями, то москали – это сегодня их злейшие враги.
Хохлы – исключительно ленивая нация. У них даже в гимне так и написано: «Згынуть наши вороженьки как роса на сонци, запануем и мы браття на своей сторонци». Другими словами, жить мы хотим хорошо, причём обязательно «панувать».
И главное – так, чтобы при этом ничего не делать. Всё должно происходить само собой. И деньги в бюджете откуда-нибудь возьмутся. И газ появится сам по себе. И зарплаты обязательно должны повысить (с каких ресурсов – непонятно). И долги МВФ без нас отдадутся, ибо сами и за 100 лет не расплатимся.
То что сейчас НАТО угрожало Путину, то это для того, чтобы «подстегнуть» украинцев смелее идти воевать. Не всех дурных война убила.
А вот если «пануваты» не получается, тогда хохлы ищут виноватого или виноватых. , на уровне ниже среднестатистической пыт * лятины вообще поднимают национальное самосознание до небес. Я скажу больше: Европа должна быть благодарна России за её терпение. Если бы России не было, вся неугомонная энергия украинских голодранцев переключилась бы на неё. И тогда бы Европе рассказали, как нужно преклоняться перед самой демократичной страной в мире после США. И, соответственно, ублажать финансово. Ясное дело, никто бы не ублажил, но выслушивать буйнопомешанное стадо дебилов – удовольствие то ещё.
Хохлы очень любят рассуждать о «единой Украине» и её исторических границах. Им совершенно плевать, что бОльшую половину областных центров основали русская императрица Екатерина II и Елизавета II, русский царь Алексей Михайлович и русский император Александр II. И на то, что Донбасс – подарок ненавистного ими Ленина УССР в 1922 году для «усиления индустриальной части» аграрной территории. И на то, что Львов и вся Западная Украина – испокон веков польские земли, которые получила УССР от не менее ненавистного Сталина частично по Пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году, а частично по договорам после Второй мировой войны. А Крым – вообще символический подарок Хрущёва в составе Советского Союза.
Сейчас не так интересно захватят ли США Венесуэлу, как начнут ли жить нормально хохлы и за чей счет. Именно расчет материальной и социальной базы и как это сделать, заставляет мыслить от планов к исполнению туда-сюда долго совместно решать.
Хохлы может и ленивая нация, но если мы Чу с вами начнем вдвоем соревноваться в любом физичном труде, то с большой вероятностью не угонимся за одним хохлом. Я такие проверки делал и знаю эту физкультуру. С хохлами мог соревноваться и обгонять Вовка Макарь, но он был молдованин и пил чачу, а не горилку. Для верности спроси Ж и КТ, они то эти тесты постоянно делают, вдруг я вру. Вот недавно писал КТ, что у него хохол сгорел на работе, думаю там не один хохол сгорел, может и ленивый но жадный.
Они не стесняются говорить о «кровных» объединяющих узах. Всегда ли хохлы были малы ростом, или же условия существования «укоротили» их и сделали жалкими и слабыми. Только вера в православие открыла потрясающие перспективы для развития расы, поощряя возвращение к земледельческому труду, спорт и телесное самосовершенствование в атмосфере свободы на родине предков.
Ни для одной расы, ни для одного народа физическая культура не имеет столь важного воспитательного значения, как для украинцев.
Умственное развитие интеллекта украинцев всегда было приоритетом априори. Каждое новое направление науки и техники создает не только возможности решения тех или иных социально-экономических проблем, но также таит новые серьёзные угрозы.
Чуч это все собачачья, хохол жаден, кто его купит тому и служит, еще в миску еврею заглядывает. Жаднее хохла прибалты, а подлее чехи. Заваруха серьезная будет в Прибалтике, тогда посмотрим кто наш главный враг, я думаю как обычно немец. С виду парень неплохой…
Немец – парень неплохой. Только сцытся и глухой.
Вот он и даст всем пропукнуть в 31 году. Отбить Кеник даже тяо не поможет, а до сяо дело не дойдет.
Это не по христиански.
Это будет новый крестовый драп на остен. И ничего им за это не будет, немцы, это не ненцы, шыпко культурные арыйцы.
К Вам дама заглянула ? – Складно написано. Как у ник марины от чужих.
Не ревнуй. Она меня в упор не видит. Я когда познакомился с Ящиком, то называл тебя Шора Жопов как русского. Буквачки переставил. Я и не подозревал что ты хохол. Я думал, что ты украинец.
Да, Вам только и осталось ” переставлять”.
Не переживайте , я не про ник марину.
Вы там читайте, что Вам набирают на Вашем компе. А то, невзначай, Вам мужчины назначат свидания.
У меня была такая мысль. Я даже ее думал. Но нет в жизни счастья. Наверно что то с головой.
Несомненно.