Виктор Алексеевич Ефимов и его сын Василий — практикующий специалист по ИИ — раскрывают то, о чём не говорят на конференциях. Почему корпорации зарабатывают на нейросетях миллиарды, а обычные люди демонизируют нейросети и не понимают, как применить ИИ в своей жизни?

Из этой беседе вы узнаете:

- Как получать результат за секунды там, где раньше ждали месяцы и годы

- Почему навык написания промптов прокачивает человека как управленца

- Какой один навык отличает тех, кто управляет, от тех, кем управляют

- Как ставить цели так, чтобы они достигались

00:00 Приветствие и тема разговора

01:09 Почему «имитационный интеллект» точнее, чем «искусственный»

01:42 Опыт Василия в комитете цифрового развития

03:00 Хайп вокруг нейросетей — пузырь или реальность

05:04 Почему население ничего не знает о возможностях ИИ

07:43 Корпорации уже используют нейросети везде

09:01 Финансовый пузырь vs технология — в чём разница

10:28 Термины правят миром: почему это важно

12:57 Почему термин «интеллект» всё-таки уместен

15:43 Как устроено векторное пространство нейросети

18:10 Как нейросети обучаются и развиваются сами

20:42 50 томов концептуальных знаний — как их применить

24:43 Идея: специализированная нейросеть на базе КОБ

29:05 Промпт-инжиниринг и полная функция управления

33:53 Нейросеть как зеркало качества вашего мышления

38:04 Кто задаёт вопросы — тот и управляет

40:05 Почему большинство людей не умеют ставить цели

43:11 Управление — это навык, который нужно тренировать

45:30 Как создание ассистентов формирует мышление

50:04 Курс ДОТУ для детей — прошивка на всю жизнь

58:30 Предиктор-корректор: почему люди не думают о будущем

01:02:08 Идея создания рабочей группы — приглашение к участию

01:08:41 Анонс: ИИ-бот по целеполаганию

