Нейросети и ПФУ: как промпт-инжиниринг развивает навыки концептуального целеполагания
Виктор Алексеевич Ефимов и его сын Василий — практикующий специалист по ИИ — раскрывают то, о чём не говорят на конференциях. Почему корпорации зарабатывают на нейросетях миллиарды, а обычные люди демонизируют нейросети и не понимают, как применить ИИ в своей жизни?
Из этой беседе вы узнаете:
- Как получать результат за секунды там, где раньше ждали месяцы и годы
- Почему навык написания промптов прокачивает человека как управленца
- Какой один навык отличает тех, кто управляет, от тех, кем управляют
- Как ставить цели так, чтобы они достигались
Telegram Василия: https://t.me/+3M0eYWncZKVmNmIy
#нейросети #искусственныйинтеллект #промптинжиниринг #управление #целеполагание
00:00 Приветствие и тема разговора
01:09 Почему «имитационный интеллект» точнее, чем «искусственный»
01:42 Опыт Василия в комитете цифрового развития
03:00 Хайп вокруг нейросетей — пузырь или реальность
05:04 Почему население ничего не знает о возможностях ИИ
07:43 Корпорации уже используют нейросети везде
09:01 Финансовый пузырь vs технология — в чём разница
10:28 Термины правят миром: почему это важно
12:57 Почему термин «интеллект» всё-таки уместен
15:43 Как устроено векторное пространство нейросети
18:10 Как нейросети обучаются и развиваются сами
20:42 50 томов концептуальных знаний — как их применить
24:43 Идея: специализированная нейросеть на базе КОБ
29:05 Промпт-инжиниринг и полная функция управления
33:53 Нейросеть как зеркало качества вашего мышления
38:04 Кто задаёт вопросы — тот и управляет
40:05 Почему большинство людей не умеют ставить цели
43:11 Управление — это навык, который нужно тренировать
45:30 Как создание ассистентов формирует мышление
50:04 Курс ДОТУ для детей — прошивка на всю жизнь
58:30 Предиктор-корректор: почему люди не думают о будущем
01:02:08 Идея создания рабочей группы — приглашение к участию
01:08:41 Анонс: ИИ-бот по целеполаганию
Напишите в комментариях какое у вас отношение к ИИ?
Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"
https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life
Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew
Комментарий редакции
1. Нейросети как имитационный интеллект
Основная мысль — актуальная терминология "имитационный интеллект" точнее отражает природу современных "искусственных интеллектов". Они не обладают человеческим сознанием или подлинной субъектностью; речь идет о сложных алгоритмах, воспроизводящих (в ограниченном смысле) функции мышления, но не его сущность.
2. Разделение между хайпом и реальной пользой
Весомые ресурсы, в том числе государственные, вкладываются в разработку ИИ. Однако в обществе преобладает низкая осведомленность, есть тенденция к модному увлечению и формированию лидеров мнений, как это было в своё время с блокчейном. Складывается "финансовый пузырь" — технология полезная, но ожидания часто спекулятивны.
3. Проблема терминологии
Употребление терминов вроде "искусственный интеллект" и "нейронка" не отражает сути — за эффектом человеческого общения скрываются статистические методы на больших данных, а не реальные нейроны.
4. Влияние нейросетей на подход к информации
Корпорации уже давно широко используют нейросети, но рядовой человек часто не осознаёт этого, и, главное, не умеет применять новые инструменты в повседневной жизни. Здесь есть прослойка идей связанная с "цифровым неравенством".
5. Принцип аналогии с обучением (человека и машины)
Обсуждается, что нейросети, по сути, эволюционируют подобно человеку — насыщаясь большим массивом информации, затем осваивают новые формы деятельности (например, переход от одного языка к многоязычию). Аналогия с развитием ребёнка подчёркивает, что момент самообучения становится ключевым для выхода на качественно новый уровень.
6. Промпт-инжиниринг как практика концептуального целеполагания
Обсуждается идея о том, что грамотная работа с нейросетями, формирование чётких запросов ("промтов"), по сути развивает у человека управленческое мышление — навык осознанного целеполагания, разбора ситуации на действующие компоненты и выстраивания пошаговых стратегий.
7. Полная функция управления (ПФУ) и её практическое освоение
На примере взаимодействия с ИИ можно быстро (в реальном времени) увидеть результат собственных управленческих решений, тогда как в жизни эффекты решений отсрочены. Это "симулятор" управленческого мышления: постановка цели, анализ результата, корректировка стратегии.
8. Значение системного (целостного) мышления
Продуктивная работа с ИИ невозможна без системного взгляда: шаблонный подход ("скопировать промпт") не создает ценности. Только там, где человек учится строить собственные запросы, формировать контекст, разбирать ситуацию по шагам — рождается и новое мышление.
9. Критика структурного управления и запрос на смысловое
Высказывается мысль, что отечественная управленческая традиция в основном "структурная", отсутствует культура смыслового, концептуального целеполагания как системной ценности. Новое поколение нужно приучать к этому с раннего возраста — через простые формулы, стихи, практические упражнения.
10. Потенциал узкоспециализированных ИИ на национальной базе
В условиях технологического отставания возможно развитие своих ИИ-моделей в тематических нишах — например, обучить ИИ на массиве концептуальных трудов, создать узкозаточенного интеллектуального "ассистента" для определённой задачи (видео приводится пример 50 томов КОБ).
11. Смысловые риски: кто формулирует вопросы — тот управляет ответами
Ключевой вывод — ценность не в самой технологии, а в построении осознанных, глубоких вопросов. ИИ не может ставить глобальные человеческие цели за человека, но может стать инструментом для их реализации, если пользователь научился смысленно задавать вопросы и видеть систему во времени (например, стратегически просчитывать последствия для человечества).
12. Вызов современности — развитие навыка целеполагания
Недостаток умения формировать цель даже у образованных людей, по опыту обучения, очевиден. Лишь практика, повторение, «наработка управленческого мышления» способны этот дефицит преодолеть.
13. Призыв к коллективной работе и практической активности
В финале идет призыв к созданию рабочей группы для перевода ключевых концептуальных трудов в формат, пригодный для обучения нейросетей и развития практических решений для общества. В этом видится способ объединить интеллектуальные ресурсы, уйти от состояния просто «читателей» к совместному действию.
---
Выводы с философским акцентом:
В контексте современных технологий нейросети становятся не столько инструментом автоматизации, сколько зеркалом и катализатором нашего мышления. Они требуют того, чего в человеческих обществах не всегда было в избытке: умения понимать, чего ты хочешь, брать ответственность за свои формулировки, видеть процесс в динамике, а не только результат.
Здесь возникает интересный перекресток науки, практики и внутреннего развития человека: промпт-инжиниринг не просто "общение с машиной", а тренировка собственной субъектности, управление вниманием и намерением. Работа с ИИ (особенно в управленческо-концептуальной плоскости) может парадоксальным образом вернуть нас к забытому искусству постановки вопросов, поиска неэффективности собственных автоматизмов и иллюзий, выйти за пределы одних только абстрактных знаний в реальное действие.
Однако это не освобождает от риска очередной подмены смыслов — пусть теперь не идеологиями, но слепой цифровизацией, конвейерным мышлением, поверхностным копированием шаблонов. Системное мышление требует усилия, осознанности и терпения, ведь результат (истинное осмысление, формирование зрелой воли и цели) появляется лишь со временем, проходя стадию ошибок и фрустрации.
Не случайно финал видео — это и призыв к совместному действию, и напоминание: никакая технология не подменит смысла усилий самого человека, если он не готов к самостоятельному целеполаганию и коллективной работе.
Открытый вопрос:
Если истинная ценность нейросетей и промпт-инжиниринга — в развитии человеческой субъектности и способности к смысловому целеполаганию, то где проходит граница между честным стремлением понять и направить реальность и ускользающим искушением подменить подлинную субъектность «правильными» ответами искусственной системы? Не рискуем ли мы, стремясь к эффективности, вновь потерять самого себя — или всё же обретём новые формы зрелости в этом процессе?