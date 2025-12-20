В этом выпуске обсуждаем будущее мировой энергетики и грядущие изменения. Борис Марцинкевич анализируют переход от централизованной системы к децентрализованной и от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Мы рассмотрим, какие технологии уже становятся реальностью, а какие останутся лишь проектами. Узнайте, как изменится энергетическая карта мира к 2050 году и кто заплатит за эти глобальные трансформации. Подробнее в новом видео

00:00 Будущее энергетики: главный вызов XXI века

01:19 Знакомство с экспертами: кто формирует энергоповестку?

01:56 Прогноз спроса на энергию до 2050: дата-центры и электрокары

03:48 Энергетическая бедность: почему потребление будет только расти?

05:05 Энергомикс будущего: уголь, атом и ВИЭ будут конкурировать

06:47 Главная угроза для нефти: китайские электромобили

08:01 Переломный момент: ВИЭ стали дешевле ископаемого топлива

09:37 Китай отменяет поддержку электрокаров? Вся правда о субсидиях

11:15 Секретное преимущество ВИЭ: скорость строительства решает всё

12:32 Скрытые субсидии и сланцевая революция: реальная цена нефти и газа

14:49 Главная проблема ВИЭ: как и где хранить энергию?

16:35 Прорыв в технологиях: аккумуляторы уже дешевле газовых станций

18:30 Неожиданный поворот: как ВИЭ решают дефицит энергии в России

