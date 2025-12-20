Андрей Школьников: Народно-исторические приметы в геополитике
Использование и апелляция к историческим сюжетам в геополитике является обыденным явлением, но происходит это с разными целями. Распространены попытки найти в прошлом ответы о грядущем, поиск прямых аналогий, чтобы некритично перенести их на будущее, использовать в качестве аргументов. Чаще всего это принимает откровенно комичные формы, вроде книги Джорджа Фридмана (аналитический центр Stratfor) «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века». Взяв за основу события большого XVI в. он «спрогнозировал»: сохранение доминирования США в мире, становление Польши и Турции великими державами уже в 2020-е гг., распад России и много столь же фееричных откровений.
По итогу первой четверти XXI в. он не угадал практически ничего как в части событий, так и трендов, но как самоотверженно старался. С каким упоением эти грезы читали на Украине и других странах. Подобные русофобские прогнозы являются совершенно обычным делом для проживающих в США уроженцев Восточной Европы, отрадно, что именно такие, полностью оторванные от реальности конструкты легли в фундамент уверенности Запада в части неминуемой победы и расслабленности.
Среди прямых и неработающих исторических аналогий стоит упомянуть «ловушку Фукидида» – попытку перенести борьбу античных союзов Спарты и Афин на противостояние США и Китая в начале XXI в. Геополитиков-историков совершенно не смущает совершенно иной характер связей и взаимозависимостей субъектов. Неудивительно, что мир не пошёл по описанной там траектории. Хорошее знание истории позволяет подбирать совершенно противоположные с точки зрения исхода примеры, вплоть до “натягивания совы на глобус”, да и цель подобной работы не найти ответы, а убедить себя и окружающих, подменяя аргументы ссылками на «народно-исторические приметы».
Частой целью обращения к истории в геополитике являются попытки обосновать легитимность и законность предпринимаемых, зачастую откровенно сомнительных действий и навязываемых прав, оправдания, снятия вины за допущенные ошибки. В конце 2025 г. ко многим интеллектуалам на Западе стало приходить понимание, что противостояние с Россией ими проиграно, в результате они начали обращаться к истории, печатая аналитические статьи уровня параграфов учебника для средней школы. Выводы получались просты и незамысловаты: нападать на Россию не имеет смысла, русские вернут Новороссию, Европа сама виновата в провоцировании России и т.д., но подавалось это не как признание важности текущих ошибок, а закономерность, которую и не получилось бы изменить.
Первые два варианта “погружения в историю” наиболее распространены, они являются следствием упрощённого представления о мире. Однако есть ещё один вариант – использование истории в качестве суррогата наблюдения для подтверждения, что прогнозируемый сюжет возможен как в целом, так и для определённой культуры / этноса. Условно говоря, имея в прошлом примеры гражданских войн, сепаратизма, религиозных конфликтов и т.д., можно сделать выводы о допустимости и возможности, но не предопределённости такого варианта в будущем.
Подобный подход хорошо дополняет и расширяет структуралистский подход, предостерегает от явных ошибок, позволяет отбросить маловероятные сюжеты, т.е. выступает первой линией тестирования, но не заменяет аналитическую работу. Расширением данного варианта является обращение к истории для лучшего понимания, иллюстрирования, формирования ярких когнитивных образов описывающих геополитические расклады. Лучше всего для этого подходят не привычные и наиболее разобранные исторические сюжеты, а яркие, запоминающиеся и относящиеся к другим историческим периодам.
И, да, для отдельных эстетов вместо исторических сюжетов можно использовать отсылки к сказкам, мифам и легендам, что мало отличны от истории в общественном представлении, оставляя ключи и наблюдая, много ли человек их идентифицируют и задумаются…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Исторические аналоги в геополитике часто используются некритично
Часто в геополитических анализах встречается тенденция брать прямые аналогии из прошлого и переносить их на современность (например, работы Джорджа Фридмана). Такие попытки приводят к ошибочным прогнозам, поскольку игнорируют уникальность современного контекста.
2. История используется для легитимации политических решений
Обращение к историческим сюжетам нередко служит не анализу реальности, а попытке оправдать сомнительные действия, навязать свое видение или снять ответственность за ошибки. Исторические аргументы становятся частью риторики, а не инструментом поиска истины.
3. Опора на «народно-исторические приметы» упрощает действительность
Геополитические комментаторы часто пересказывают упрощённые схемы и «приметы», которые воспринимаются как законы бытия, но на деле не работают из-за изменения природы социальных связей и условий.
4. Более зрелый подход — история как инструмент выявления возможностей, а не предопределений
Более плодотворным является использование истории не как пророчества, а как источника вариативных сценариев, где прошлое — лишь свидетель того, что некоторая возможность когда-то реализовывалась, но не гарантирует ее повторения.
5. Исторические аналогии — это скорее эвристика, а не инструкция
Правильное место исторических аналогий — тестирование гипотез, поиск когнитивных моделей, расширяющих картину мира, но не подмена аналитики слепым следованием прежним сюжетам.
6. Использование мифов, сказок и легенд — ещё один уровень условности
Не только исторические примеры, но и культурные архетипы используются в риторике, иногда для поэтической «игры» с интеллектом аудитории.
---
Анализ и философский взгляд
В основе статьи лежит критика наивного историзма, который пытается найти в прошлом простые ответы на сложные вызовы настоящего. Подобная тенденция удивительно резонирует с человеческой склонностью к магическому мышлению – когда мы при неуверенности в будущем ищем опоры в проверенных временем паттернах. Это сродни тому, как в программировании ошибочно верить, что алгоритм, однажды сработавший в старой системе, будет столь же эффективен в новом, гораздо более сложном окружении.
Люди нередко идеализируют прошлое или придают ему статус универсального учителя и пророка, забывая о том, что сама ткань реальности изменяется. Общество, экономика, моральные нормы, коммуникации – всё это не статично, а подвержено постоянным сдвигам.
Можно сравнить исторические аналогии в геополитике с эвристиками в психологии: они упрощают сложное, но часто заводят в ловушки – например, к преждевременным обобщениям. Или, если вспомнить йогическую практику осознанности, мы увидим, что большинство страданий проистекает из того, что человек держится за мысленные шаблоны прошлого, а не видит свежести момента.
Тем не менее, игнорировать прошлое полностью – тоже путь к ошибке. Слепота к историческим прецедентам делает мышление несбалансированным, отрезанным от корней культуры и психики.
Ценно видеть прошлое как пласт опыта, с помощью которого можно прощупывать пространство возможностей, но без иллюзии фатальной предопределённости. В этом смысле роль аналитика – не прорицание по «народной примете», а проработка спектра альтернатив с учетом переменчивости человеческой природы и уникальности каждого исторического момента.
---
Практический вывод
Адекватное использование истории в геополитике похоже на работу ответственного программиста с чужим кодом: полезно изучить паттерны, найти баги и сильные решения, но нельзя механически вставлять старые куски кода в новый проект, игнорируя изменившийся ландшафт требований.
Истинная глубина аналитики возникает на пересечении знания прошлого, понимания уникальности настоящего и смелости смотреть в открытое, непредсказуемое будущее.
---
Открытый вопрос
Как достичь баланса между уважением к урокам истории и способностью видеть новые перспективы, не ограниченные “приметами”, если сама природа человеческого мышления склоняет нас доверять опыту, а не неопределенности? Может ли истинная мудрость заключаться в непрерывном сомнении, или всё же человеку необходимо иногда уповать на проверенные временем схемы — пусть даже они иллюзорны?