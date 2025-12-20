Использование и апелляция к историческим сюжетам в геополитике является обыденным явлением, но происходит это с разными целями. Распространены попытки найти в прошлом ответы о грядущем, поиск прямых аналогий, чтобы некритично перенести их на будущее, использовать в качестве аргументов. Чаще всего это принимает откровенно комичные формы, вроде книги Джорджа Фридмана (аналитический центр Stratfor) «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века». Взяв за основу события большого XVI в. он «спрогнозировал»: сохранение доминирования США в мире, становление Польши и Турции великими державами уже в 2020-е гг., распад России и много столь же фееричных откровений.

По итогу первой четверти XXI в. он не угадал практически ничего как в части событий, так и трендов, но как самоотверженно старался. С каким упоением эти грезы читали на Украине и других странах. Подобные русофобские прогнозы являются совершенно обычным делом для проживающих в США уроженцев Восточной Европы, отрадно, что именно такие, полностью оторванные от реальности конструкты легли в фундамент уверенности Запада в части неминуемой победы и расслабленности.

Среди прямых и неработающих исторических аналогий стоит упомянуть «ловушку Фукидида» – попытку перенести борьбу античных союзов Спарты и Афин на противостояние США и Китая в начале XXI в. Геополитиков-историков совершенно не смущает совершенно иной характер связей и взаимозависимостей субъектов. Неудивительно, что мир не пошёл по описанной там траектории. Хорошее знание истории позволяет подбирать совершенно противоположные с точки зрения исхода примеры, вплоть до “натягивания совы на глобус”, да и цель подобной работы не найти ответы, а убедить себя и окружающих, подменяя аргументы ссылками на «народно-исторические приметы».

Частой целью обращения к истории в геополитике являются попытки обосновать легитимность и законность предпринимаемых, зачастую откровенно сомнительных действий и навязываемых прав, оправдания, снятия вины за допущенные ошибки. В конце 2025 г. ко многим интеллектуалам на Западе стало приходить понимание, что противостояние с Россией ими проиграно, в результате они начали обращаться к истории, печатая аналитические статьи уровня параграфов учебника для средней школы. Выводы получались просты и незамысловаты: нападать на Россию не имеет смысла, русские вернут Новороссию, Европа сама виновата в провоцировании России и т.д., но подавалось это не как признание важности текущих ошибок, а закономерность, которую и не получилось бы изменить.

Первые два варианта “погружения в историю” наиболее распространены, они являются следствием упрощённого представления о мире. Однако есть ещё один вариант – использование истории в качестве суррогата наблюдения для подтверждения, что прогнозируемый сюжет возможен как в целом, так и для определённой культуры / этноса. Условно говоря, имея в прошлом примеры гражданских войн, сепаратизма, религиозных конфликтов и т.д., можно сделать выводы о допустимости и возможности, но не предопределённости такого варианта в будущем.

Подобный подход хорошо дополняет и расширяет структуралистский подход, предостерегает от явных ошибок, позволяет отбросить маловероятные сюжеты, т.е. выступает первой линией тестирования, но не заменяет аналитическую работу. Расширением данного варианта является обращение к истории для лучшего понимания, иллюстрирования, формирования ярких когнитивных образов описывающих геополитические расклады. Лучше всего для этого подходят не привычные и наиболее разобранные исторические сюжеты, а яркие, запоминающиеся и относящиеся к другим историческим периодам.

И, да, для отдельных эстетов вместо исторических сюжетов можно использовать отсылки к сказкам, мифам и легендам, что мало отличны от истории в общественном представлении, оставляя ключи и наблюдая, много ли человек их идентифицируют и задумаются…

