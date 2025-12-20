Главная » Мировоззрение, Политика

Андрей Школьников: Народно-исторические приметы в геополитике

18 0
Переслано от: Андрей Школьников

Использование и апелляция к историческим сюжетам в геополитике является обыденным явлением, но происходит это с разными целями. Распространены попытки найти в прошлом ответы о грядущем, поиск прямых аналогий, чтобы некритично перенести их на будущее, использовать в качестве аргументов. Чаще всего это принимает откровенно комичные формы, вроде книги Джорджа Фридмана (аналитический центр Stratfor) «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века». Взяв за основу события большого XVI в. он «спрогнозировал»: сохранение доминирования США в мире, становление Польши и Турции великими державами уже в 2020-е гг., распад России и много столь же фееричных откровений.

По итогу первой четверти XXI в. он не угадал практически ничего как в части событий, так и трендов, но как самоотверженно старался. С каким упоением эти грезы читали на Украине и других странах. Подобные русофобские прогнозы являются совершенно обычным делом для проживающих в США уроженцев Восточной Европы, отрадно, что именно такие, полностью оторванные от реальности конструкты легли в фундамент уверенности Запада в части неминуемой победы и расслабленности.

Среди прямых и неработающих исторических аналогий стоит упомянуть «ловушку Фукидида» – попытку перенести борьбу античных союзов Спарты и Афин на противостояние США и Китая в начале XXI в. Геополитиков-историков совершенно не смущает совершенно иной характер связей и взаимозависимостей субъектов. Неудивительно, что мир не пошёл по описанной там траектории. Хорошее знание истории позволяет подбирать совершенно противоположные с точки зрения исхода примеры, вплоть до “натягивания совы на глобус”, да и цель подобной работы не найти ответы, а убедить себя и окружающих, подменяя аргументы ссылками на «народно-исторические приметы».

Частой целью обращения к истории в геополитике являются попытки обосновать легитимность и законность предпринимаемых, зачастую откровенно сомнительных действий и навязываемых прав, оправдания, снятия вины за допущенные ошибки. В конце 2025 г. ко многим интеллектуалам на Западе стало приходить понимание, что противостояние с Россией ими проиграно, в результате они начали обращаться к истории, печатая аналитические статьи уровня параграфов учебника для средней школы. Выводы получались просты и незамысловаты: нападать на Россию не имеет смысла, русские вернут Новороссию, Европа сама виновата в провоцировании России и т.д., но подавалось это не как признание важности текущих ошибок, а закономерность, которую и не получилось бы изменить.

Первые два варианта “погружения в историю” наиболее распространены, они являются следствием упрощённого представления о мире. Однако есть ещё один вариант – использование истории в качестве суррогата наблюдения для подтверждения, что прогнозируемый сюжет возможен как в целом, так и для определённой культуры / этноса. Условно говоря, имея в прошлом примеры гражданских войн, сепаратизма, религиозных конфликтов и т.д., можно сделать выводы о допустимости и возможности, но не предопределённости такого варианта в будущем.

Подобный подход хорошо дополняет и расширяет структуралистский подход, предостерегает от явных ошибок, позволяет отбросить маловероятные сюжеты, т.е. выступает первой линией тестирования, но не заменяет аналитическую работу. Расширением данного варианта является обращение к истории для лучшего понимания, иллюстрирования, формирования ярких когнитивных образов описывающих геополитические расклады. Лучше всего для этого подходят не привычные и наиболее разобранные исторические сюжеты, а яркие, запоминающиеся и относящиеся к другим историческим периодам.

И, да, для отдельных эстетов вместо исторических сюжетов можно использовать отсылки к сказкам, мифам и легендам, что мало отличны от истории в общественном представлении, оставляя ключи и наблюдая, много ли человек их идентифицируют и задумаются…

Источник

Теги события:

геополитика история прогнозы запад

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Исторические аналоги в геополитике часто используются некритично
Часто в геополитических анализах встречается тенденция брать прямые аналогии из прошлого и переносить их на современность (например, работы Джорджа Фридмана). Такие попытки приводят к ошибочным прогнозам, поскольку игнорируют уникальность современного контекста.

2. История используется для легитимации политических решений
Обращение к историческим сюжетам нередко служит не анализу реальности, а попытке оправдать сомнительные действия, навязать свое видение или снять ответственность за ошибки. Исторические аргументы становятся частью риторики, а не инструментом поиска истины.

3. Опора на «народно-исторические приметы» упрощает действительность
Геополитические комментаторы часто пересказывают упрощённые схемы и «приметы», которые воспринимаются как законы бытия, но на деле не работают из-за изменения природы социальных связей и условий.

4. Более зрелый подход — история как инструмент выявления возможностей, а не предопределений
Более плодотворным является использование истории не как пророчества, а как источника вариативных сценариев, где прошлое — лишь свидетель того, что некоторая возможность когда-то реализовывалась, но не гарантирует ее повторения.

5. Исторические аналогии — это скорее эвристика, а не инструкция
Правильное место исторических аналогий — тестирование гипотез, поиск когнитивных моделей, расширяющих картину мира, но не подмена аналитики слепым следованием прежним сюжетам.

6. Использование мифов, сказок и легенд — ещё один уровень условности
Не только исторические примеры, но и культурные архетипы используются в риторике, иногда для поэтической «игры» с интеллектом аудитории.

---

Анализ и философский взгляд


В основе статьи лежит критика наивного историзма, который пытается найти в прошлом простые ответы на сложные вызовы настоящего. Подобная тенденция удивительно резонирует с человеческой склонностью к магическому мышлению – когда мы при неуверенности в будущем ищем опоры в проверенных временем паттернах. Это сродни тому, как в программировании ошибочно верить, что алгоритм, однажды сработавший в старой системе, будет столь же эффективен в новом, гораздо более сложном окружении.

Люди нередко идеализируют прошлое или придают ему статус универсального учителя и пророка, забывая о том, что сама ткань реальности изменяется. Общество, экономика, моральные нормы, коммуникации – всё это не статично, а подвержено постоянным сдвигам.

Можно сравнить исторические аналогии в геополитике с эвристиками в психологии: они упрощают сложное, но часто заводят в ловушки – например, к преждевременным обобщениям. Или, если вспомнить йогическую практику осознанности, мы увидим, что большинство страданий проистекает из того, что человек держится за мысленные шаблоны прошлого, а не видит свежести момента.

Тем не менее, игнорировать прошлое полностью – тоже путь к ошибке. Слепота к историческим прецедентам делает мышление несбалансированным, отрезанным от корней культуры и психики.

Ценно видеть прошлое как пласт опыта, с помощью которого можно прощупывать пространство возможностей, но без иллюзии фатальной предопределённости. В этом смысле роль аналитика – не прорицание по «народной примете», а проработка спектра альтернатив с учетом переменчивости человеческой природы и уникальности каждого исторического момента.

---

Практический вывод


Адекватное использование истории в геополитике похоже на работу ответственного программиста с чужим кодом: полезно изучить паттерны, найти баги и сильные решения, но нельзя механически вставлять старые куски кода в новый проект, игнорируя изменившийся ландшафт требований.

Истинная глубина аналитики возникает на пересечении знания прошлого, понимания уникальности настоящего и смелости смотреть в открытое, непредсказуемое будущее.

---

Открытый вопрос


Как достичь баланса между уважением к урокам истории и способностью видеть новые перспективы, не ограниченные “приметами”, если сама природа человеческого мышления склоняет нас доверять опыту, а не неопределенности? Может ли истинная мудрость заключаться в непрерывном сомнении, или всё же человеку необходимо иногда уповать на проверенные временем схемы — пусть даже они иллюзорны?
Редактор: simple4o
Источник: https://zavtra.ru/blogs/narodno-istoricheskie_primeti_v_geopolitike
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Андрей Школьников: Месье знает толк в извращениях…
Андрей Школьников: Этнокультурная политика России в ближайшие 10-15 лет
ТоВАР лицом, или Необходимость кадровых изменений | Андрей Школьников
Метастазы миропорядка, или Дональд Трамп в роли хирурга | Андрей Школьников
Андрей Школьников: Уничтожение среднего класса в мире
Объединённый запад начинает новый "поход на Восток". Чем ответит Китай? Андрей Школьников
Андрей Школьников: Во всём будет виноват … Илон Маск!
Западный мир срочно переводят на ручное управление. Андрей Школьников

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru