В гостях — историк Александр Колпакиди. Мы разбираем самую противоречивую фигуру революции — Льва Троцкого. Был ли он просто идейным оппонентом Сталина или вел двойную игру? Колпакиди вскрывает малоизвестные факты: от попытки вооруженного восстания в Германии (1923 год) до секретных контактов Троцкого с властями США во время эмиграции в Мексике . Мы обсуждаем ключевой идеологический спор XX века: можно ли построить социализм в одной стране? Почему Сталин отказался от «мирового пожара» ради индустриализации, как троцкисты действовали в Испании и Китае, и почему современная молодежь снова очаровывается мифами о «демократичном» Троцком.

00:00-04:32: Популярность троцкизма и историческая роль Троцкого

04:32-10:16: Социализм в мировой истории и роль Советского Союза

10:16-16:29: Политические проблемы и революционная стратегия

16:29-22:01: Военная и политическая роль троцкистов и критика их деятельности

22:01-27:32: Современная критика троцкизма и важность исторического контекста

