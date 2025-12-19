Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – Особенности строения и эволюции круглоротых

38 0
Переслано от: Издательство "ВЕДИ"

Конференция по проблемам палеонтологии, посвящённая 125-летию со дня рождения Д.В. Обручева, Москва, 24.11.2025 г.

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Ключевые идеи из лекции


1. Популярность исследований круглоротых
В последние 10 лет наблюдается резкий рост интереса к миногам и миксинам (круглоротым) в западной науке — вкладываются значительные ресурсы, преимущественно на молекулярно-генетические исследования.

2. Основная научная проблема
Главная дискуссия: каковы родственные отношения между миногами и миксинами и их положение относительно челюстноротых?
- Корнятная теория: миноги ближе к челюстноротым, а миксины — отдельная ветвь.
- Противоположная гипотеза: миноги и миксины — ближайшие родственники.

3. Морфологические различия
Наиболее выражены различия в строении мозга, органах чувств и эмбриональном развитии.
- У миксин отсутствует четвертый желудочек мозга (он важен для кроветворения у миног).
- У миноги есть развившиеся органы — хрящно-носовая перегородка, невральные дуги, хвостовые фоторецепторы и др.
- У миксин — иной тип секреции, глаза рудиментарны (но мышечная система частично сохранилась).
- Особенности личиночного развития (у миног выявлены специфические гигантские клетки Мюллера и процессы метаморфоза).

4. Скелет и челюстной аппарат
- У миног сохранились рудименты челюстного аппарата (верхний и нижний полукольцевой хрящ).
- У миксин механизм фиксации челюстей совсем иной, зубы фиксируются и используются для внедрения в тело жертвы.
- Дыхательная система у миног основана на эластичном хряще, механика дыхания радикально отличается от миксин.

5. Современные методы
- Молекулярно-генетический анализ (дорогостоящий и востребованный), однако морфологические данные часто дают более конкретные и убедительные сведения о родстве.
- Отмечается необходимость объединения подходов и критический взгляд на чрезмерное увлечение лишь молекулярными методами.

6. Реальность эволюционных связей
- Автор склонен считать, что миноги все же ближе к челюстноротым, чем к миксинам, аргументируя это морфологией и эмбриологией.
- Однако отмечает сложность вопроса и разнообразие миног, приводя пример с "хищными" и "собирательными" видами.
- Идея параллелизма — некоторые структуры могли появиться независимо (конвергентная эволюция), что затрудняет строгую классификацию.

7. Историческая и методологическая рамка
- Критика некоторых старых гипотез (например, Быстрова) и признание, что многое в происхождении миног и миксин остается неясным.
- Необходимость дальнейших сравнительных исследований, включающих широкий морфологический и молекулярный материал.

---

Выводы


В данном выступлении подчёркивается, как вопросы о родстве и эволюции круглоротовых — миног и миксин — остаются открытыми, несмотря на значительные инвестиции в молекулярно-генетические подходы. Морфологические и эмбриологические исследования демонстрируют существенные различия между этими группами, что косвенно подтверждает обособленность миксин относительно миног и их сближенность первых с челюстноротыми. Однако и эта точка зрения содержит уязвимости на фоне разнообразных случаев параллельной эволюции и недостатка данных по всем формам.

Эта "игра в классификацию" обнажает фундаментальную ограниченность любой систематики: новые методы открывают детали, но неизменно сталкиваются с неопределённостью и парадоксами, свойственными живым процессам и их историческим следам. Это напоминает нам, что истина в биологии так же динамична, как и эволюция самих организмов — она скорее процесс оценки и переоценки фактов, чем окончательный вердикт.

Вопрос для дальнейшего размышления


Если природа постоянно нам подбрасывает примеры параллелизмов и конвергентных эволюций — насколько правомерно стремление к однозначному генеалогическому "древу жизни"? Не ограничиваем ли мы сами своё понимание биологического разнообразия, пытаясь любой ценой вписать его в привычные классификационные рамки? Какой подход — морфологический, молекулярный или междисциплинарный синтез — ближе всего способен приблизить нас к более объемному, практичному и человечески осмысленному видению эволюции?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Xz7QAW8lF4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.В. Савельев - Зоологические выборы
С.В. Савельев о статье В. Суркова "Долгое государство Путина"
С.В. Савельев - Иллюзия ума
С.В. Савельев - Отхожий искусственный интеллект
С.В. Савельев - ИИ и ЕИ
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Годовой конец

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru