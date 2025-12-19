Конфискация отменяется.
Конфискация отменяется. Кредит по программе «до последнего украинца» Европа сделала свой выбор: вместо того чтобы использовать замороженные российские миллиарды, она решила взять деньги в долг для Украины у своих же налогоплательщиков. Что стоит за этим решением?
После 16 часов жарких споров лидеры Евросоюза договорились выделить Украине огромную сумму в 90 миллиардов евро. Но деньги эти будут не конфискованы у России, как планировалось раньше, а одолжены на финансовых рынках под гарантии общего бюджета ЕС.
Это не просто смена цифр в документах. Это громкий политический сигнал и вынужденный компромисс, который показал, что единство в Европе далеко не идеально. В чём суть сделки?
Кредит вместо репараций. Украине дадут беспроцентный заем. Первоначальная идея, дать Киеву кредит под залог 210 миллиардов евро замороженных российских активов, была окончательно отвергнута.
Возврат «если». Украина должна будет вернуть эти деньги только в одном случае – если Россия когда-либо выплатит ей репарации за ущерб от конфликта. До этого российские активы так и останутся «замороженными». Если бы да кабы…
Цена единства. Чтобы все страны согласились, ЕС пошел на уступки. Венгрия, Словакия и Чехия не будут нести финансовой ответственности по этому кредиту. Многие видят в этом личную победу премьер-министра Венгрии Орбана.
Почему так вышло?
За этим решением стоит жесткое противостояние внутри ЕС.
Сторонники жёсткой линии (Германия, руководство Еврокомиссии) настаивали на использовании российских денег. Для них отказ от этой схемы — политическое поражение. Страны-«осторожные» (Бельгия, Италия) заблокировали конфискацию. Они опасались судебных исков со стороны России и возможных ответных шагов против европейского бизнеса. Бельгия, где хранится большая часть активов, требовала полных гарантий.
Накал был огромным. Глава правительства Бельгии заявил, что провал переговоров и крах Украины стали бы «величайшим позором для Европы».
Решение спасает Украину от немедленного финансового краха. Деньги на войну будут. Но оно же – признание страха и слабости.
Страха перед судами и ответными мерами Москвы, которая называет такие планы своими именами – воровством. Страха перед тем, что сам Евросоюз может дать трещину.
Кредиты из общего бюджета – не бездонная бочка. Фактически залогом по ним стала сама война, которая будет идти «до последнего украинца».
Европейским политикам эта сделка может дорого обойтись падением доверия избирателей. Но, кажется, они посчитали, что этот компромисс – лучше, чем полный провал и хаос.
С. Шилов
Комментарий редакции
1. Отмена конфискации российских активов:
План конфисковать замороженные российские активы (210 млрд евро) для предоставления Украине финансовой помощи окончательно отвергнут.
2. Выбор в пользу кредита:
ЕС согласовал предоставление Украине 90 млрд евро в виде беспроцентного займа, взяв деньги в долг на финансовых рынках за счет гарантий общего бюджета ЕС, а не за счет российских активов.
3. Условия возврата:
Украина должна будет вернуть кредит только если Россия когда-либо выплатит ей репарации. Пока этого не произойдёт — российские активы останутся замороженными.
4. Компромисс внутри ЕС:
Для достижения согласия ЕС пошёл на уступки ряду стран (Венгрии, Словакии, Чехии), которые будут освобождены от финансовой ответственности по кредиту. Это отражает сложные противоречия и неидеальное единство ЕС.
5. Причины отказа от конфискации:
- Опасения судебных исков от России.
- Опасения ответных экономических мер против европейского бизнеса.
- Особая роль Бельгии, где хранятся основные активы, и её требование гарантий.
6. Политические последствия:
Решение можно расценивать как компромисс. Оно спасает Украину от финансового коллапса, но демонстрирует страх ЕС перед судебными рисками, ответными действиями России и внутренним расколом. Возможен удар по доверию европейских избирателей.
---
Аналитический разбор и вывод:
Ключевым здесь являются тема политической подвижности, страх перед судебными и экономическими последствиями, а также уязвимость коллективных структур перед реальными рисками. ЕС, следуя принципу минимизации немедленных угроз, выбрал осторожность, предпочтя компромисс и коллективную ответственность перед взятием на себя риска судебных тяжб или разрушения имеющихся экономических связей.
Можно увидеть интересную параллель: как алгоритмы в нейросетях обновляют свои веса в процессе обучения на ошибках, европейские страны вынуждены корректировать общую стратегию, балансируя между внутренними противоречиями и внешними вызовами. Цель — выжить и сохранить систему, пусть иногда и ценой временного подавления собственных амбиций или идеалов.
Возможно, этот компромисс — не столько “слабость”, сколько проявление осознанности: реальность ограничивает волюнтаризм, а закон и ответственность идут рука об руку даже в условиях кризиса. Как в индивидуальной психологии — внутренний конфликт разрешается не вытеснением одной из сторон, а нахождением тонкой, сложной равновесной позиции.
Практический вывод:
Реальная политика — это всегда искусство возможного. Принятие ограничений (экономических, правовых, этических) позволяет избежать катастрофы, даже если единства нет и решения даются ценой утраты благополучного мифа о “монолитном Западе”. Такой путь может выглядеть неудовлетворительно с точки зрения идеалов, но он обеспечивает устойчивость системы.
Попробуйте посмотреть на эту ситуацию как на зеркало для собственной жизни: как часто мы вынуждены выбирать не между “правильным” и “неправильным”, а между разными компромиссами — чтобы сохранить главные ценности в условиях ограничений? Можно ли вообще достичь подлинного единства и справедливости в сложном и поляризованном мире, или же истина всегда будет где-то “по середине” — в зыбком равновесии между страхом и долгом?
Ура Ура Ура . Братья хохлы теперь вам отдавать деньги не надо. 90 ярдов вам хватит пока чтобы воровать. С Новым годом вас братья. С Новым счастьем.
Чу, ты ведь не спросил хватит или не хватит, а поздравляешь. Спроси у Жоры он ответит мало, либо совсем не ответит.
Штирлец, ви делаете мне больно.
Смотрите как Пользователь уличил Даму (в прошлом еврейку) что она против евреев. Сейчас начнется договорняк по Холокосту. А Жора тоже не воюет за родину или за Украину. Скорей всего у него уже есть документы пострадавшего.
Таки да. Жора всегда знает за пару смачных слов.
Это просто бальные танцы.
Как Бельгия может отдать, то что уже работает на Бельгию. 150 ярдов крутятся на тех же заводах Рейн металла, они уже вложены их физически, нельзя изъять, обанкротятся либо заводы, либо Бельгия. С этих работающих на военную экономику Англии Франции Германии Польши наш ЦБ планировал получать проценты по кредиту. Весь ЗВФ РФ 22 года оказался в фазе Абрамовича, или помогай ВСУ и заморожено. И Абрамович и ЦБ будут ждать лучший времен, но они уже не настанут. Кто хочет вернуть деньги лигаху, ау?