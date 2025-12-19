Конфискация отменяется. Кредит по программе «до последнего украинца» Европа сделала свой выбор: вместо того чтобы использовать замороженные российские миллиарды, она решила взять деньги в долг для Украины у своих же налогоплательщиков. Что стоит за этим решением?

После 16 часов жарких споров лидеры Евросоюза договорились выделить Украине огромную сумму в 90 миллиардов евро. Но деньги эти будут не конфискованы у России, как планировалось раньше, а одолжены на финансовых рынках под гарантии общего бюджета ЕС.

Это не просто смена цифр в документах. Это громкий политический сигнал и вынужденный компромисс, который показал, что единство в Европе далеко не идеально. В чём суть сделки?

Кредит вместо репараций. Украине дадут беспроцентный заем. Первоначальная идея, дать Киеву кредит под залог 210 миллиардов евро замороженных российских активов, была окончательно отвергнута. Возврат «если». Украина должна будет вернуть эти деньги только в одном случае – если Россия когда-либо выплатит ей репарации за ущерб от конфликта. До этого российские активы так и останутся «замороженными». Если бы да кабы… Цена единства. Чтобы все страны согласились, ЕС пошел на уступки. Венгрия, Словакия и Чехия не будут нести финансовой ответственности по этому кредиту. Многие видят в этом личную победу премьер-министра Венгрии Орбана.

Почему так вышло?

За этим решением стоит жесткое противостояние внутри ЕС.

Сторонники жёсткой линии (Германия, руководство Еврокомиссии) настаивали на использовании российских денег. Для них отказ от этой схемы — политическое поражение. Страны-«осторожные» (Бельгия, Италия) заблокировали конфискацию. Они опасались судебных исков со стороны России и возможных ответных шагов против европейского бизнеса. Бельгия, где хранится большая часть активов, требовала полных гарантий.

Накал был огромным. Глава правительства Бельгии заявил, что провал переговоров и крах Украины стали бы «величайшим позором для Европы».

Решение спасает Украину от немедленного финансового краха. Деньги на войну будут. Но оно же – признание страха и слабости.

Страха перед судами и ответными мерами Москвы, которая называет такие планы своими именами – воровством. Страха перед тем, что сам Евросоюз может дать трещину.

Кредиты из общего бюджета – не бездонная бочка. Фактически залогом по ним стала сама война, которая будет идти «до последнего украинца».

Европейским политикам эта сделка может дорого обойтись падением доверия избирателей. Но, кажется, они посчитали, что этот компромисс – лучше, чем полный провал и хаос.

С. Шилов