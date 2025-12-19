На пленарном заседании парламента Финляндии на днях произошел весьма неожиданный по нынешним временам эпизод. Как сообщает финская газета Iltalehti*, депутат от «Левого Союза» Йоханнес Юрттиахо выступил с речью, в которой обвинил главу финского МИД Элину Валтонен во лжи из-за её слов о том, что на Россию якобы за последние сто лет никто не нападал.

«Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года», — процитировало издание слова парламентария. Юрттиахо напомнил, что советско-финская война 1939-40 гг. закончилась поражением Финляндии, что во многом и привело к участию страны в нападении на Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Юрттиахо обратился к главе МИД с ироничным вопросом, не следовало ли ему самому предварительно проверить информацию, которую он сообщил средствам массовой информации. Однако Валтонен вопрос депутата проигнорировала. Да и что она могла ответить? Ведь не признаваться же в своем вранье публично!

С абсурдными заявлениями в адрес России, грубо искажающими историю, финский министр выступает уже не в первый раз. Понятно, что такое абсурдное заявление финского министра вызвало в России возмущение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ задалась вопросом, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. При этом она напомнила и о гибридной агрессии «Великой Суоми» против Советской России с 1918 года («Великая Финляндия» — идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции).

Такую же псевдоисторическую пургу, как финский министр, несут и высшие должностные лица ЕС. Особенно отличается в такой незавидной роли глава евродипломатии Кайя Каллас. Еще до заявления Валтонен она выдала такой изумительный «исторический» перл, над чем кто только не потешался: «За последние 100 лет Россия напала на 19 стран, на некоторые — по 3–4 раза, и ни одна страна не напала на Россию».

Из-за такого рода нелепых заявлений Каллас даже на Западе уже становится нерукопожатной. Так недавно госсекретарь США Марко Рубио отказался с ней встречаться на переговорах по Украине в Женеве, сообщил журнал Responsible Statecraft. В статье отмечалось, что это «вопиющее дипломатическое пренебрежение» подчеркивает «глубокую некомпетентность» Каллас в политических вопросах.

Врут сейчас и грубо искажают историю в якобы «цивилизованной» Европе чуть ли не все ведущие политики. Систематически врет, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Так недавно он заявил, будто Россия предлагает Украине капитуляцию, а не мир.

В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова французского лидера «низким враньём» и обвинила в подталкивании Киева к катастрофе именно Париж.

«Какое же низкое враньё! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — написала Захарова.

Она напомнила, что именно французские политики «подталкивали украинских наймитов к проведению «майданов» и совершению госпереворотов», подрывая мир и безопасность. А в качестве доказательства привела слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который в 2023 году прямо признался, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы «дать Украине время повысить свою боевую готовность».

Дело дошло уже до того, что американский профессор-экономист с мировым именем Джеффри Сакс отправил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как сообщила газета Berliner Zeitung*, открытое письмо, в котором потребовал от него прекратить, наконец, это вранье. Газета опубликовала его послание под заголовком: «Экономист Сакс в письме к Мерцу: "Учите историю, господин канцлер!"

По мнению американского ученого, Германии пора прекратить антироссийскую пропаганду и перестать вести себя так, будто война с Россией неизбежна или даже морально оправдана. «Учите историю, господин канцлер!» — призвал Сакс Мерца.

«В конце холодной войны Германия, — написал Сакс, — неоднократно и недвусмысленно заверяла советское, а затем и российское руководство, что НАТО не будет расширяться на восток. Эти заверения были сделаны в контексте воссоединения Германии. Это принесло немцам огромную выгоду. Быстрое воссоединение Германии — в рамках НАТО — было бы невозможно без согласия Советского Союза, данного на основе этих заверений. Делать вид, что эти заверения были бессмысленными или просто случайными замечаниями, неприемлемо и противоречит исторической действительности».

В 1999 году, напомнил Сакс, Германия в рамках НАТО участвовала в бомбардировках Сербии, первой крупной войне, которую НАТО вела без мандата Совета Безопасности ООН. Это была не оборонительная операция, а новаторская интервенция, которая коренным образом изменила порядок безопасности после холодной войны. Для России Сербия не была абстрактным вопросом. Послание было недвусмысленным: НАТО будет применять силу за пределами своей территории без мандата ООН и без учета возражений России.

«Постоянное давление с целью расширения НАТО за счет Украины и Грузии, официально объявленное на саммите в Бухаресте в 2008 году, перешло самые явные красные линии, несмотря на многолетние громкие, четкие, последовательные и неоднократные возражения Москвы. Когда сверхдержава определяет ключевой интерес в области безопасности и на протяжении десятилетий постоянно подчеркивает его, пренебрежение этим интересом можно считать не дипломатией, а сознательной эскалацией», — такую оценку дал видный американский ученый нынешней политике европейских государств и НАТО.

Ну, а чтобы оправдать в глазах собственного населения свою агрессивную политику, направленную против России, западные политики постоянно лгут, чтобы переложить ответственность на Москву, придумывают абсурдные небылицы, грубо искажают историю.

И это – не просто отдельные заявления лидеров, а целенаправленная государственная политика. Ложь закрепляется в школьных учебниках, в исторических книгах, в фильмах о войне и т.д.

Сплошная ложь особенно громко звучит на Западе, когда дело касается освещения событий на Украине. СВО, которую Россия была вынуждена начать, чтобы пресечь агрессию националистов Киева против русских на Донбассе и обезопасить свои границы, подается как «ничем не спровоцированное вторжение», как «имперская политика Кремля», как стремление «восстановить Советский Союз». Мало того президенты и премьеры европейских стран заявляют, будто Россия готовит нападение и на саму Европу, что война с ней неизбежна и под этим предлогом развернули бешеную гонку вооружений. А все заявления российского руководства о том, что ничего подобного Россия делать не собирается, игнорируются, их скрывают об общественности, замалчивают, продолжая усердно изображать из нашей страны чудовищного монстра.

Выступая на Коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин назвал такие заявления западных политиков о возможности большой войны «ложью и бредом».

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли», — сказал президент.

Путин выразил надежду на возобновление диалога с Европой, но счел этот сценарий маловероятным при нынешних европейских политических элитах.

«Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. Ну и что? Плевать хотели — одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем», — сказал Путин.

Москва предпочла бы устранить конфликт на Украине с помощью дипломатии, но если от «разговора по существу» откажутся Украина и Запад, то «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», заявил президент России.

В романе советского писателя Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни, назывался манкуртом. В переносном смысле слово «манкурт» употребляется теперь для обозначения человека, потерявшего память, связь со своими историческими, национальными корнями. И в таких «манкуртов» превращаются сегодня благодаря исторической лжи своих лидеров и жители Европы.

Однако эта ложь действует все-таки не на всех. Не только на выдающихся ученых, вроде Джеффри Сакса, но и на рядовых жителей Европы. Так, например, во французской газете Figaro под статьей, посвященной последнему выступлению Путина в Москве, появились такие комментарии читателей:

Надеюсь, все те, кто убежден, что Путин готов напасть на нас, будут первыми в рядах добровольцев, которые отправятся защищать Зеленского и его клику.

Эти бредовые слухи запущены на Западе исключительно для того, чтобы оправдать бессмысленные закупки оружия, которые американцы продвигают на уровне НАТО.

Ничего бы не было, если бы американцы и европейцы выполнили данные Горбачеву обещания…Но Макрона вполне устраивает готовиться к войне и, таким образом, оставаться у власти…

Нет, не все еще на Западе манкурты. Но, увы, судьбы Европы определяют сейчас не они, а те, кто лжет и готовится к новой войне. И это опасно.

