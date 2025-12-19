Проверенный магазин с новой техникой https://Technodeus.ru/?utm_source=youtube&utm_medium=blogger&utm_campaign=prohitech

MacBook с M3 на 16 GB https://technodeus.ru/product/apple-macbook-air-13-m3-16gb-256gb-8-cpu-10-gpu-silver-serebristyy&utm_source=youtube&utm_medium=blogger&utm_campaign=prohitech

Оригинальные iPhone https://technodeus.ru/collection/podkategoriya?characteristics%5B%5D=631946753&characteristics%5B%5D=631984441&characteristics%5B%5D=632025969&characteristics%5B%5D=632092297&utm_source=youtube&utm_medium=blogger&utm_campaign=prohitech

Партнер канала — Selectel, провайдер IT-инфраструктуры и облаков для проектов любого масштаба и сложности: https://slc.tl/m4hxs

Дефицит памяти уже достал. Цены на оперативку выросли в четыре с лишним раза, на SSD в полтора. Дорожают готовые компьютеры и смартфоны. Кто в этом виноват и когда ждать конца кризиса?

00:00 История со сговором производителей памяти

08:46 При чем тут Nvidia?

11:16 Человек на побегушках у ИИ

16:15 Дефициты теперь будут волнами?

Наш поставщик из Китая: https://t.me/vlgromov_shop

Видео без рекламы и часто раньше, иногда эксклюзивы, в Бусти https://boosty.to/prohitec

https://boosty.to/prohitec

https://t.me/prohitec телега

https://vk.com/prohitec – подписывайтесь ✔️

https://rutube.ru/channel/696248

Реклама. ИП Кузякин Илья Андреевич, ИНН: 772825096727, Erid: 2W5zFGxjBFE

Реклама, АО «Селектел», erid: 2Vtzqur1ouC