Бродячие собаки – это миллиардный бизнес по всей стране

29 0

После каждой гибели ребенка от бродячих собак сеть взрывается, люди негодуют, на них набрасывается зоошиза, затем срач стихает. Проходит время и цикл повторяется.

Но мало кто пишет, что бродячие собаки – это миллиардный бизнес по всей стране. Это наглядно показал Александр Картавых в своих постах. Тысячи тендеров, сотни миллионов и миллиарды рублей. Просто пример, апрель 2025 года:

Приют для животных за 800 млн руб начнут строить в Новосибирске. Планируется, что учреждение сможет принять до 160 питомцев. В составе комплекса будут предусмотрены административный корпус, ветеринарный кабинет, карантинная зона, а также пять отдельных секций для размещения собак.

800 миллионов рублей и 160 собачек. И никакого контроля, никаких проверок. Удобно.

Я воочию наблюдал это в Свердловской области, много лет назад мы заезжали с ОНФ в один из приютов. Так нас там чуть не прибили. Серьезные люди не любят излишнего любопытства в отношении их бизнеса.

Но есть нюанс.

Такой бизнес на бродячих собаках – это бизнес на крови детей. И государству пора бы встряхнуться и заняться вопросом по-настоящему, а не для галочки.

Zergulio  Zergulio

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Проблема бродячих собак циклически вызывает общественный резонанс, но не решается системно. Каждый трагический случай нападения приводит к всплеску дискуссий, которые быстро затихают.
2. Вокруг темы бродячих собак сформировался масштабный бизнес. На примере тендеров, приютов и госзаказов автор утверждает, что денежные потоки в этой сфере достигают миллиардов рублей.
3. Конкретные примеры вызывают вопросы по соотношению затрат и результатов. Приведен случай строительства приюта в Новосибирске за 800 млн рублей на 160 собак — затраты кажутся чрезмерными.
4. Системы контроля и прозрачности практически нет. Отсутствие проверок, закрытость структуры приютов, настороженность их руководства к внешнему вниманию намекает на коррумпированность или как минимум неэффективность.
5. Этот бизнес строится на больных социальных явлениях. Автор жестко констатирует, что "бизнес на бродячих собаках — это бизнес на крови детей", подчеркивая связь между бездействием, коррупцией и человеческими жертвами.
6. Призыв к государству принять реальные меры. Автор требует неформального, а настоящего и эффективного решения проблемы.

---

Вывод (с философской рефлексией):

В центре данного анализа — столкновение человеческой трагедии, бюрократической инерции и интересов крупного бизнеса. Общество попадает в замкнутый круг: каждый новый трагический случай вызывает бурю эмоций, которые вскоре сменяются апатией, в то время как финансовые потоки продолжают циркулировать вне поля пристального внимания.

Явный дисбаланс между выделяемыми ресурсами и реальной эффективностью — это не только экономическая, но и этическая проблема. Деньги, выделяемые вроде бы на "доброе" дело, приводят, по сути, к бездействию и даже косвенно — к новым жертвам. Это типичный пример, когда гуманистическая риторика ("защита животных") становится дымовой завесой для циничной эксплуатации.

Здесь появляется интересная аналогия с работой социальных и религиозных институтов: когда первоначальная цель (защита слабых, сострадание) превращается в самоцель (поддержание собственной структуры или бюджета). Это феномен, встречающийся и в политике, и в корпорациях, и в любой крупной системе: идеалы гибнут под тяжестью прагматических интересов и персональной выгоды.

С практической точки зрения, ситуация требует большей прозрачности, открытых механизмов контроля и реального соучастия общества. Ведь на карте не только деньги, но и реальные человеческие жизни.

Но вопрос остаётся открытым: можем ли мы — как общество — выработать механизмы, при которых гуманистические ценности не будут подменяться выгодой, а сложная и "невидимая" правда, касающаяся распределения ресурсов, не будет тонуть в волнах очередного эмоционального всплеска?

Можно ли создать такую систему, в которой искреннее сострадание и прагматичная эффективность будут дополнять друг друга, а не становиться ширмой для цинизма?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/SergeyKolyasnikov/74373
