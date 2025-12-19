После каждой гибели ребенка от бродячих собак сеть взрывается, люди негодуют, на них набрасывается зоошиза, затем срач стихает. Проходит время и цикл повторяется.

Но мало кто пишет, что бродячие собаки – это миллиардный бизнес по всей стране. Это наглядно показал Александр Картавых в своих постах. Тысячи тендеров, сотни миллионов и миллиарды рублей. Просто пример, апрель 2025 года:

Приют для животных за 800 млн руб начнут строить в Новосибирске. Планируется, что учреждение сможет принять до 160 питомцев. В составе комплекса будут предусмотрены административный корпус, ветеринарный кабинет, карантинная зона, а также пять отдельных секций для размещения собак.

800 миллионов рублей и 160 собачек. И никакого контроля, никаких проверок. Удобно.

Я воочию наблюдал это в Свердловской области, много лет назад мы заезжали с ОНФ в один из приютов. Так нас там чуть не прибили. Серьезные люди не любят излишнего любопытства в отношении их бизнеса.

Но есть нюанс.

Такой бизнес на бродячих собаках – это бизнес на крови детей. И государству пора бы встряхнуться и заняться вопросом по-настоящему, а не для галочки.

Zergulio Zergulio