Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Стратегическое поражение Европы

24 0
Переслано от: Игорь Шишкин

Комментарий BALTNEWS

Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы

1. Природа и функции НАТО:
– НАТО изначально создано не только для противостояния России/Советскому Союзу, но и для удержания США в Европе, а Германии и, шире, Европы — под контролем США.
– После Второй мировой войны главной задачей США было не допустить возврата Европы к самостоятельному глобальному лидерству.

2. Эволюция роли Европы:
– Европа несколько веков была центром мировой гегемонии, но после Второй мировой войны оказалась в уязвимом положении и попала под контроль США.
– Были попытки создания независимых европейских военно-политических блоков, но они потерпели неудачу из-за слабости Европы в тот момент.
– Экономическое объединение (ЕС) оказалось успешнее, однако ЕС остался "экономическим гигантом, но военным и политическим карликом".

3. Текущая геополитическая ситуация:
– США видят риск роста самостоятельности ЕС и всячески сдерживают эту тенденцию, проводя политику, подрывающую экономическую и политическую устойчивость Европы.
– Перспектива исчезновения потребности в НАТО для США обсуждается, но на данном этапе блок остается важнейшим инструментом контроля над Европой и удержания военного давления на Россию.

4. Американская стратегическая логика:
– Обсуждается возможный распад НАТО, если интересы США изменятся и Европа сможет стать самостоятельным центром силы.
– Присутствует двойная игра: Соединённые Штаты дистанцируются от НАТО на случай, если европейцы втянут альянс в нежелательную для США конфронтацию с Россией.

5. Вопрос о приемлемости России в НАТО:
– США сознательно не допустили Россию в НАТО и заняли конфронтационную позицию, поскольку понимали, что Россия в любом облике — это потенциальный конкурент, а с её вступлением блок неизбежно утратил бы смысл.

6. Глобальная динамика – Китай и Россия:
– США теперь рассматривают Китай как основного геополитического соперника, и ведётся стратегия отделения России от Китая, использовать Россию либо как нейтральную силу, либо как тыл против Китая.
– Любая динамика “нейтралитета” России в конфликте США-Китай будет ударом по последнему.

Выводы и философское осмысление

В данном видео обсуждается фундаментальная динамика контроля и взаимозависимости внутри западного мира. Через призму истории и интересов великих держав спикер показывает, что НАТО — это инструмент, гибко подстраивающийся под текущие задачи американской геостратегии: не только сдерживание внешних врагов, сколько управление внутренними союзниками.

С точки зрения междисциплинарного подхода, НАТО напоминает тщательно построенный программный комплекс: модуль управления, контроля и балансировки интересов — при этом обновления “ПО” следуют не столько формальным гарантиям или договорам, сколько текущей выгоде и интересу “администратора системы” (США). Именно поэтому обещания (например, не расширять НАТО) столь недолговечны: они, как и лицензии на использование ПО, действуют до тех пор, пока это выгодно основному держателю.

Философски занятна идея о невозможности единой “истины” или “рациональности” в международной политике. Американская рациональность — это не универсальная рациональность, а практичный и беспристрастный учет своих рисков в меняющемся ландшафте. Даже сама идея “целей НАТО” не высечена в камне: они могут быть пересмотрены, когда суверенная Европа снова станет слишком самостоятельной или когда изменится баланс между США, Россией и Китаем.

Тонкое место видео — иллюзорность идеализированных представлений о “рациональности” американцев и справедливости “общего дела” Запада. В реальности под красивыми прикрытиями всегда стоит простой вопрос: кто и как управляет распределением власти и ресурсов. При этом европейский идеализм (мечта о единой мощной Европе) так же подвержен разочарованию, как и иллюзии России о возможности быть “принятой” в западный мир.

На более глубоком уровне, рассуждение о работе НАТО и современной геополитике подталкивает к размышлению: можно ли между несколькими мощными центрами силы вообще выстроить структуру, где интересы всех участников будут уважаться не только риторически, но и на деле? Или любая “истина” геополитики обречена меняться по мере переустановки “приоритетов” главных игроков?

Открытый вопрос для размышлений:
Если альянсы и союзы столь изменчивы и управляются в первую очередь преимуществом сильного, возможно, стоит переосмыслить наши ожидания от международных структур: можем ли мы надеяться на справедливую архитектуру мира, или же следует исходить из понимания, что истинная устойчивость — лишь там, где интересы совпадают естественным образом, без иллюзий всеобщего согласия? Как искать подлинную “истину” в мире, где старые системы постоянно переписываются по воле сильного?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/7b60cf399f93a0607e340aa18adb6d70/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Прозрение Европы.
Стратегическое соглашение с Западом или же новый виток противостояния? Игорь Шишкин
О стратегической автономии Европы от США.
Как помочь Европе быстрее рухнуть. Игорь Шишкин
Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнёрстве с КНДР
Построить настоящую систему безопасности Европы возможно только при участии России
«Мир на Украине» по Трампу – стратегическое поражение России политическими методами
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 сентября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru