Секрет ВЕТХОЗАВЕТНЫХ камнетёсов!
✔️ Пройти диагностику "Нейромышечный чек-ап" и курс "Ревагус":
https://clck.ru/3QPiBT
или тел.: 8-800-300-66-23 , 8-495-144-23-23
Сайт клиники MOZG: https://mozg.center/
Курс РЕНЕРВАЦИИ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах. Курс процедур РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна.
Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.
Лицензия на медицинскую деятельность:
Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022 г.
Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzqwEKKz9
Недорогие функциональные ноутбуки с гарантией ТРИ года:
Модель дешевле 20 000 руб. https://www.wildberries.ru/catalog/270762735/detail.aspx?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=4213537-id-21
Версия в 2 раза мощнее: +5 000 руб. https://www.wildberries.ru/catalog/539825994/detail.aspx?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=4213537-id-13
Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)
Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij
Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm
Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g
Тема полигональной кладки которую мы разбирали в прошлом видео, разделила комментирующих на два лагеря. Одни уверены в бетонной технологии этих сооружений и что блоки состоят из композитного материала, а сама кладка была осуществлена с помощью какой то опалубки с заливкой раствора.
А вторые предполагают что эти строения были построены другой цивилизацией ну или богами, титанами.
Но сегодня я хочу показать вам ещё кое что, что бы не зацикливаться только лишь на полигональной кладке, ведь это не самое удивительное что мы увидели в горах на юго восточном побережье Турции, в так называемой древней Киликии, земля которой принадлежала многим Империям, Хеттам, Ассирийцам, Персам, Эллинам, Римлянам и в конце концов Османам.
Давайте разберёмся как в те стародавние времена люди умели обрабатывать камень, формируя идеальные геометрические блоки, стёсывать скалы делая в них идеальные прямоугольные колодцы, а так же устраивать в скалах гробницы с изумительными резными барельефами и отделкой.
YouTube канал Максима Гаубеца "Забытые Руины" : https://youtube.com/@antik_ruins?si=b-GqJ516Ao33e7qa
Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc...
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
Новые видео теперь раньше выходят на моем RUTUBE канале — https://rutube.ru/channel/23757077/
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #председательзабытыеруины #римскиегробницывскалах
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Дискуссии о происхождении древней полигональной кладки
- Зрители разделяются на сторонников «бетонных технологий» (заливка композитного материала по опалубке) и приверженцев гипотезы об участии иных, сверхчеловеческих цивилизаций (титаны, боги).
- Лектор лично исследует материал кладки (известняк, кристаллы, ракушки) и сдает его на анализ для проверки гипотезы о композите.
2. Архитектурные объекты древней Киликии
- Внимание акцентируется не только на мегалитической полигональной кладке, но и на других конструкциях: выдолбленные резервуары (цистерны, колодцы, давильни для винограда), гробницы, мавзолеи, портовые комплексы.
- Многие сооружения грубы по исполнению, что, по мнению автора, говорит о человеческом, а не «богом» происхождении.
3. Ландшафт и контекст древних построек
- Многие объекты расположены в горах, где нет современных коммуникаций; предположение: руины сохранились именно там из-за труднодоступности, а на побережье их разбирали на материалы.
- Историческая стратификация: архитектура разных эпох сочетается на небольшом пространстве (античная полигональная кладка, средневековые перестройки, римские мавзолеи, эллинистические гробницы).
4. Технологии строительства и рефлексия над трудоемкостью
- Ряд блоков и скальных помещений имеют столь сложную геометрию и декор, что традиционные технологии ручной обработки кажутся сомнительными.
- Проводится аналогия с современными ЧПУ-станками — только автоматические/программируемые инструменты могут обеспечивать точность, повторяемость, идентичность блоков.
- В то же время некоторые объекты, очевидно, созданы примитивными методами, что указывает на широкий диапазон техник.
5. Неоднозначность функционального назначения
- Помещения с выдолбленными «лежанками», барельефами людей (Адам Каялар), цистерны, «гробницы», — их истинное назначение остается спорным: были это реально гробницы, или приспосабливались под жильё, и т.д.
- Автор размышляет о практической стороне: возможно, благодаря мягкости известняка “как пластилина”, было проще вырезать сложные формы из скалы до затвердевания породы.
6. Критика исторической интерпретации
- Сомнения в достоверности “поздних надписей”, по которым датируются и определяются функции зданий — история всегда выстраивает “образ”, не факт, что это истина.
- Автор настаивает: честный исследователь должен исходить из признания своей ограниченности (“я не знаю”).
7. Практические отступления
- Презентация оздоровительных методик: возможности самовосстановления организма, микроэлектротерапии, минимизация вмешательства медицины.
- Реклама натуральных тканей и одежды, как пример заботы о здоровье и устойчивости.
---
Анализ и философское осмысление
Автор выстраивает повествование, в рамках которого каждое “документированное” или находящееся перед глазами свидетельство подвергается сомнению или переосмыслению. Рассмотрим несколько аспектов с междисциплинарной позицией:
1. Пластичность истины и множественность интерпретаций- В истории древних технологий мы видим проявление когнитивного сдвига: из позиции “нам все понятно” переход к «мы не знаем, но ищем». Историки часто “наделяют” здания функциями и датировками опираясь на очень косвенные признаки — надписи, схожесть архитектуры, догадки о технологии.
- Эта гибкость интерпретаций напоминает работу нейросетей: разные слои “опыта” (фантазий, научных гипотез, религиозного воображения) ведут к разным “выходам” — так же, как один и тот же входной сигнал по-разному “прочитывается” разными моделями.
- Баланс между эмпирической проверкой (анализ материала в лаборатории) и аналитическим скепсисом (неверие в тотальные “бетонные технологии” или “богов”) – проявление философской позиции: истину нельзя до конца ухватить, но к ней можно приближаться через совмещение фактов и рефлексии.
2. Технологический прогресс и деградация- Любопытная парадоксальность: чем ближе к нашему времени, тем “грубее” становятся строительные технологии (блочная кладка переходит к мелкому камню на растворе вместо мегалитов). Возможно, это не деградация, а изменение запросов общества и доступности технологий.
- Аналогия: как современное программное обеспечение становится всё более “лёгким” и доступным для большинства — не всегда для решения экстремальных задач, а для массового удобства.
- Подчеркивается, что трудоёмкость и сложность иногда связаны не с “величием” цивилизации, а с доступностью исходного материала, социально-экономическими условиями, “модой” на определённые архитектурные формы.
3. Заблуждения и идолопоклонство перед “прошлым”- Автор подчеркивает: мы часто очарованы идеализированными образами прошлого — “совершенные” блоки или сверхъестественные строители, вместо приземленного анализа стройматериалов, эрозии, трудовых условий.
- Это свойственно не только истории, но и личным отношениям, взглядам на науку, даже самоидентификации. Важно уметь отпускать фантазмы в пользу внимательного, эмпатичного принятия реального “грубого” и несовершенного.
4. Функциональность против символизма- Есть опасность делать поспешные выводы о “функции” объекта, основываясь на позднейших надписях или современных аналогиях (как часто делается при датировке и определении назначения объектов в археологии).
- Пример: цистерны, выдолбленные в скале, могли служить не только резервуарами для воды или вина, но и жильём/гробницей; барельефы – как культовыми, так и бытовыми.
- Подобно тому, как в программировании один и тот же алгоритм может выполнять разные задачи в зависимости от входных данных, так и архитектурная форма может «нагружаться» смыслом, не заложенным в неё изначально.
5. Скептика и профессиональная честность- Фраза “я не знаю” — квинтэссенция честного поисковика истины и открытость к новому знанию, свойственная как научному, так и духовному поиску.
- Превращение “неведения” в источник мотивации к исследованию, а не догматизма — практический путь для каждого, кто сталкивается с противоречивой информацией.
---
Практические выводы
- Сложная полигональная кладка и мегалитическая архитектура требуют аккуратного, скептически-осознанного подхода — без поспешных объяснений, будь то “древние боги” или “растворы и опалубки”.
- Культурное наследие, как и личная история, легко втягивается в орбиту фантазий и мифологий — умение распознавать условность этих построек и видеть за ними реальные усилия и технологии людей, населяющих прошлое (и настоящее), – признак внутренней зрелости.
- Спор о функциях строений (жильё/гробница/цистерна/храм) не всегда имеет “правильный” ответ – возможно, в этом и проявляется универсальность человеческой деятельности: перепрофилирование, адаптация, многоуровневость смыслов.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если большинство загадок древней архитектуры невозможно окончательно разрешить из-за недостатка данных и множественности интерпретаций, чем тогда является истина в отношении прошлого — временным консенсусом профессиональных сообществ, продуктом коллективной фантазии, или в каком-то смысле личным открытием каждого исследователя? Как лично вы предпочли бы относиться к “неразгаданным” памятникам прошлого – как к вызову для разума, как к загадочному напоминанию о границах знания, или как к ценному контексту для размышления о природе труда, творчества и времени?