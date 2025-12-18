Всем знакомы «Гардемарины» Светланы Дружининой — но какими они были на самом деле? Как учились, во что одевались и какой была их повседневная жизнь в XVIII веке?

Кирилл Назаренко рассказывает о своей новой книге «Гардемарины. Как это было на самом деле», вышедшей при поддержке Российского военно-исторического общества. Это не рецензия на фильм, а серьёзное историческое исследование, основанное на архивных документах.

Вы узнаете:

— Как создавалась система морского образования в России: от Навигацкой школы до Морского корпуса

— Во что на самом деле были одеты гардемарины и как менялась их форма

— Забавные и драматические истории из жизни воспитанников

— Как учили будущих офицеров флота и чем был наполнен их день

— Почему розга могла быть не только наказанием, но и мотивацией к учёбе

Книга богато иллюстрирована работами художника Андрея Троня. Это подробный и увлекательный рассказ о реальных людях, стоявших у истоков русского флота.

