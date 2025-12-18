Телеграмм-канал автора: https://t.me/kremlmur

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

Юта-София Васильевская, прожившая годы в Германии и Прибалтике, раскрывает шокирующую правду о западной жизни: почему немцы боятся говорить правду, а украинские беженцы стали главными раздражителями для местных? Как генерал Алаудинов смог объединить в спецназе «Ахмат» людей разных вер и национальностей и почему именно армейское братство спасет Россию от внутреннего раскола, который так старательно разжигают западные спецслужбы?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Введение и путь Софии Василевской

00:51 — Жизнь в ЕС без мифов: опыт, русофобия, чувство «чужой»

07:04 — После СВО: дискриминация русских и кейсы с беженцами

15:57 — Соцпособия, налоговая слежка и исчезающий «средний класс»

26:51 — «Европейские практики» в РФ: медиа-тренды и «минглс»

39:44 — Опыт армии: общая цель без деления по вере и происхождению

50:00 — Религия как личный выбор и верховенство закона для всех

53:43 — Запреты vs просвещение: как защищать общество и не скатиться в перегибы

#СофияВасилевская #Юта #Европа #Русофобия #Миграция #СвободаСлова #Манипуляции #Соцполитика #Армия #Единство #Религия #ЗаконДляВсех #Россия #КнижныйДень #Delib