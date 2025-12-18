Автопром Европы переживает шок: Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет. Несмотря на стабилизацию цен на газ и пересмотр отказа от ДВС, немецкий гигант Фольксваген сталкивается мощнейшим кризисом. На фоне падения продаж в Европе и растущей конкуренции со стороны Китая, будущее VW выглядит неопределенным. Разбираем, почему на самом деле падает промышленное производство в ЕС и как Германия теряет свои позиции. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 ШОК! Volkswagen ЗАКРЫВАЕТ ЗАВОД в Германии: Что происходит?

00:35 Кризис в Европе: Почему слабеет автопром ЕС?

01:12 Китай против США и ЕС: Кто главный на авторынке?

02:12 Отказ от газа из России: Последствия для Евросоюза

03:32 Запрет ДВС в Европе отменяется? Новые правила и лазейки

05:08 Китайские авто захватывают Европу: Почему их покупают?

06:15 Куда инвестировать? Volkswagen перед сложным выбором

07:00 Электромобили: Как Европа попала в зависимость от Китая

09:19 Секрет электромобилей VW: Уже сделано в Китае?

10:15 Китай и Европа? Холодный расчет немецкого бизнеса

11:58 Угроза для экономики Германии: Автопром на грани коллапса

12:51 Китай строит заводы в Европе: Конец для Fiat и VW?

13:30 Прощай, Volkswagen? Немецкий гигант становится китайским

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru

Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru

ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine #germany #deutschland #volkswagen