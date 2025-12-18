КОНЕЦ эпохи! Фольксваген ЗАКРЫВАЕТ завод в Германии?!
Автопром Европы переживает шок: Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет. Несмотря на стабилизацию цен на газ и пересмотр отказа от ДВС, немецкий гигант Фольксваген сталкивается мощнейшим кризисом. На фоне падения продаж в Европе и растущей конкуренции со стороны Китая, будущее VW выглядит неопределенным. Разбираем, почему на самом деле падает промышленное производство в ЕС и как Германия теряет свои позиции. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
Комментарий редакции
1. Фольксваген впервые за 88 лет закрывает завод в Германии, что рассматривается как тревожный сигнал для европейского автопрома и экономики Германии в целом.
2. Позиции Европы на мировом авторынке значительно ослабли за последние 5–7 лет.
- Европа все еще большой производитель и рынок, но уступает Китайскому (примерно 30 млн авто в год) и Американскому (18 млн), тогда как сама Европа сейчас продает 13–14 млн автомобилей.
- Падение продаж особенно остро проявилось после 2017 года и усугубилось кризисом 2020 года (пандемия), кризисом полупроводников и энергетическим кризисом.
- В отличие от США и Китая, которые относительно быстро восстановились, Европа до сих пор не вернулась к докризисному состоянию.
3. Сложности для производителей в Европе:
- Одновременное давление экономических проблем, падение покупательной способности населения и неясные, противоречивые законодательные сигналы (например, планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые могут быть перенесены, но сроки остаются неопределенными).
- Инвестиции становятся рискованными: неясно, стоит ли обновлять оборудование для ДВС или переходить на электромобили, производство которых часто все равно завязано на китайские комплектующие.
4. Китайское доминирование:
- Китайские автомобили активно завоевывают европейский рынок, главным образом в нижнем и среднем ценовых сегментах, где европейцы уже не могут конкурировать по цене и нередко по качеству.
- Много электромобилей концернов вроде VW собирается непосредственно на китайских заводах в партнерстве с местными компаниями.
- Европа становится все более зависимой от Китая как поставщика технологий, аккумуляторов и комплектующих.
5. Экспорт и рынок:
- Для Германии автомобили — крупнейшая статья экспорта (17%). Потеря производственных мощностей и снижение конкурентоспособности уже отражаются на общей экономической стабильности страны.
- Европейский автопром долго был предметом гордости и символом качества, однако сейчас уступает и вынужден либо локализовывать производство в Китае, либо ориентироваться на американский рынок для автомобилей премиум-класса.
- У китайских потребителей растет уверенность в собственном автопроме, снижение престижа европейской сборки.
6. Неопределённость стратегий развития:
- Европейским производителям приходится выбирать между обновлением заводов или выведением производств в страны с более предсказуемой экономической и нормативной средой.
- Возможное будущее Европы как лишь рынка сбыта, тогда как производство может быть полностью выведено за пределы ЕС (отверточная сборка или даже полный импорт готовых авто).
Вывод:
В этом видео затрагивается проблема трансформации европейского автопрома на фоне глобальных изменений: давления со стороны Китая, размывания экономической устойчивости в ЕС, нечеткой промышленной политики и тяжелого выбора между разными стратегиями развития бизнеса. Символичный уход Фольксвагена из Германии — лишь верхушка айсберга сложной структурной перестройки, в которой под вопросом оказывается сама идентичность Европы как технологического лидера в автомобилестроении.
С философской точки зрения, ситуация демонстрирует хрупкость долгоживущих рынков и уязвимость привычных структур перед факторами глобализации, технологических перемен и политико-экономических потрясений. Иллюзорная вера в вечное превосходство «старыx брендов» сталкивается с реальностью открытого рынка и быстрой адаптации более гибких игроков вроде Китая.
Практически напрашивается вывод: европейскому автопрому, похоже, предстоит переосмыслить свое место в новой мировой конфигурации и учиться жить (и производить) по новым правилам, иначе он рискует постепенно раствориться в глобальных цепочках поставок без собственной уникальной ниши.
Открытый вопрос:
Если стабильность и идентичность старых промышленных гигантов так легко пошатнуть внешними и внутренними изменениями, возможно ли создавать долгосрочные структуры и смыслы в экономике — или мы, как и человечество в целом, обречены на бесконечную адаптацию к новым и новым «эпохам», каждая из которых рано или поздно завершается? Как в этом сохранять чувство подлинности и устойчивости — или, может быть, нужно искать смыслы вне самой структуры и бренда?