Татьяна Алексеевна Малышева, Елена Андреева.

Развитие ребёнка в утробе матери — это удивительный и сложный процесс, который происходит на протяжении девяти месяцев беременности. За это время ребёнок проходит через ряд важных этапов. И от того как протекал этот период во многом зависит и здоровье его тела и его психика.

В эфире рассмотрим:

Как же так получилось, что ребёнок – живая душа превратился в неодушевлённый предмет?

А имеет ли значение для ребёнка в утробе, как к нему относятся – как к неодушевлённому предмету или как к живому человеку?

Язык общения ребёнка – это язык его тела.

Дети в утробе – реальные экстрасенсы.

К каким тяжёлым последствиям может привести отсутствие этих важных знаний.

Татьяна Алексеевна Малышева — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 51 год. Специалист ультразвуковой диагностики. Врач-натуропат. Семейный психолог. Создатель и руководитель центра подготовки беременных к естественным родам «Возрождение». г.Санкт-Петербург.

