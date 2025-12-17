Жизнь ребёнка в утробе матери
Татьяна Алексеевна Малышева, Елена Андреева.
Развитие ребёнка в утробе матери — это удивительный и сложный процесс, который происходит на протяжении девяти месяцев беременности. За это время ребёнок проходит через ряд важных этапов. И от того как протекал этот период во многом зависит и здоровье его тела и его психика.
В эфире рассмотрим:
Как же так получилось, что ребёнок – живая душа превратился в неодушевлённый предмет?
А имеет ли значение для ребёнка в утробе, как к нему относятся – как к неодушевлённому предмету или как к живому человеку?
Язык общения ребёнка – это язык его тела.
Дети в утробе – реальные экстрасенсы.
К каким тяжёлым последствиям может привести отсутствие этих важных знаний.
Татьяна Алексеевна Малышева — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 51 год. Специалист ультразвуковой диагностики. Врач-натуропат. Семейный психолог. Создатель и руководитель центра подготовки беременных к естественным родам «Возрождение». г.Санкт-Петербург.
Сайт http://www.reborn-spb.ru
@malishevareborn
https://www.youtube.com/channel/UCzkEAVCqxOGS_cyWEPlk7xg
https://rutube.ru/channel/43807722/
https://vk.com/centerreborn
http://slavradio.org
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://boosty.to/slavradio
https://rutube.ru/channel/23938023/
Комментарий редакции
1. Историко-культурный анализ отношения к плоду:
В лекции освещается глубокая эволюция представлений о ребенке в утробе матери — от признания его живой и чувствующей сущности в традиционных обществах до редукции до "фетоплацентарного комплекса" и "объекта родов" в современной медицине. Это изменение связывается с развитием картезианской науки (разделение тела и души — Декарт), подчеркивается, что медицинская практика оказалась обеднена без учета душевной, психической стороны.
2. Особое значение женского опыта и знания:
Подчеркивается утрата традиций повивальных бабок и женского понимания родов: раньше роды были таинством семейным, а повитуха поддерживала женскую, душевную связь. С распространением мужского, хирургического акушерства процесс был формализован, дето-рождение стало "операционным процессом", где важно "сделать всё правильно", но теряется полнота эмпатии к женщине и ребенку.
3. Эволюция научного взгляда на внутриутробную жизнь:
Рассказано, как технический прогресс (УЗИ, эндоскопия) впервые позволили врачам увидеть внутриутробную жизнь ребенка и осознать, что это не "объект", а деятельное, чувствующее существо. Пересказывается личный опыт шока врачей, впервые наблюдавших движение плода, реагирование на стимулы, эмоциональную вовлеченность.
4. Перинатальная психология, память и эмоции плода:
Приводятся данные из исследований Станислава Грофа, Томаса Верни и других — об эмоциях, восприятии и даже дородовой памяти: на конкретных случаях иллюстрируется, что ребенок не просто воспринимает звуки, чувства матери, окружающую атмосферу, но и запоминает их. Фундаментальный тезис — внутриутробный опыт формирует зачатки психики, эмоциональный "фон" на всю жизнь.
5. Привязанность, эмоциональная связь и последствия её дефицита:
Обсуждается, как любовь, принятие и спокойствие матери формируют основную привязанность и чувство безопасности ребенка, а отвержение, страхи, негатив влияют на его психику и даже физиологическое развитие вплоть до патологий (например, аутизм, агрессия). Приводятся истории и наблюдения, подкрепляющие этот тезис.
6. Критика сугубо медицинского, "объективирующего" подхода:
Высказывается позиция, что редуцирование плода до "объекта" в акушерстве ведёт к дефициту осознанности у родителей и специалистов, что обедняет процесс рождения человека и приводит к большому числу психологических и социальных проблем в будущем.
7. Роль научного сообщества и общества в целом:
Высказан призыв к медицинскому сообществу шире смотреть на беременность, интегрировать знания психосоматики, пренатальной психологии. Для родителей же — повышать осознанность, видеть в своем ребенке личность с первых дней зачатия.
8. Техника и природа знания (вопрос об УЗИ):
Делается осторожный вывод о потенциальном вреде частых ультразвуковых исследований на ранних сроках, сравнивается влияние вибраций с волновой природой человеческих структур, напоминается, что техника должна использоваться по показаниям, а не "для успокоения".
Выводы:
— Всякая редукция ребенка в утробе до безличного "объекта" — это не просто медицинская ошибка, а отражение более глубокой культурной и философской проблемы: неверия в полноту человеческой природы, обесценивания внутренней жизни.
— На пересечении медицины, психологии, философии и культуры рождается более цельный взгляд: ребенок — чувствующий, запоминающий, взаимодействующий с матерью и окружающим миром с самого начала жизни.
— Эмоциональное состояние, любовь, принятие матери, а также осознанность родителей прямо закладывают долгосрочные психологические и телесные судьбы ребенка. Игнорировать это — значит колебать не только отдельную судьбу, но и строить фундамент для будущих социальных проблем.
— Разъединение научного подхода и чувственного знания — не просто историческая случайность, а вызов, который требует переосмыслить само понятие "объективности": наука должна быть открыта к интеграции данных из разных сфер, включая человеческий опыт, эмпатию и осознанность.
Данная беседа становится своего рода приглашением: отказаться от автоматизма и мнимой объективности, почувствовать живую ткань бытия даже там, где, кажется, речь идет лишь о физиологии. Ведь не ставим ли мы непрочный фундамент, считая, что "наука" должна быть только о материальном?
Открытый вопрос:
Если наш опыт — это всегда соединение внутреннего и внешнего, объективного и субъективного, как нам научиться относиться к зарождающейся жизни не как к "объекту" или набору функций, а как к начинающемуся пути личности — причём не только в теории, но в каждодневных действиях, мыслях, словах? Где тот предел между уважением к строгой науке и мудростью сердца, который формирует действительно здоровое и свободное общество?