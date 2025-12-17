Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В гостях у Вячеслава Моисеева — исследователь, автор концепции «Интегральной науки» Анатолий Михайлов. Это философский манифест сопротивления: как человеку выжить под давлением технократии, Neuralink и роботов Tesla Optimus? Михайлов предлагает альтернативу западному трансгуманизму (улучшению человека «железом») — путь Русского космизма и православной традиции. Собеседники разбирают конкретные инструменты развития: работа с вниманием как энергией (линия Григория Паламы и Николы Теслы), фасциальный каркас и принцип тенсегрити, а также феномен «телесной молитвы». Это глубокий диалог о новой онтологии, где Россия становится местом синтеза религии, науки и передовых психосоматических практик.

00:00 Введение: технопроект Запада, ИИ и биотех

00:25 Neuralink/Optimus, генетика эмбрионов

01:24 «Технократический Левиафан» и ответ

02:13 Философия: место человека в техносреде

03:38 Русская культура против трансгуманизма

04:22 Православие и русский космизм

05:59 Дух–душа–тело, «ветхий» vs «новый» человек

07:48 Путь пастухов и путь волхвов

09:38 Интегральная картина мира

10:34 Внутренний космизм и баланс

12:22 Синтез религии, науки и практики

13:22 Творчество как основа культуры

14:00 Психосоматика: цигун, «великий предел»

14:44 Внимание и «энергия» (Палама/Тесла)

15:21 Мягкая сила и христианская этика

16:13 Внутреннее тело и фасции

17:29 Тенсегрити и «телесная молитва»

18:56 Сила расслабления, намерение и воля

19:49 Соединительнотканная теория (Алексеев)

20:19 Бодрствование духа как ключ

22:32 Интегральная онтология: три уровня бытия

24:19 Кузанский: совпадение противоположностей

26:00 Русский космизм: великое единение

27:00 Россия и «открытые задачи»

28:19 Телесная осознанность и молитва

30:34 Устранение внутреннего раскола

32:50 Наблюдение и алгоритмы внутренней работы

34:25 Диалог традиций и научного метода

36:00 Невидимый мир: рамки безопасности

36:51 Алгоритм трёх фаз жизни

37:46 Экспертиза, финансирование, практики

38:36 Потенциал тела и лаборатория метафизиологии

41:35 Ответственность и риски прогресса

42:34 Межкультурное взаимодействие

43:28 Неустойчивое равновесие мира

45:22 Раскрытие потенциала: опыт Алексеева

46:49 Новая наука о теле и душе

47:27 Поиск другого пути — роль России

48:31 Пневматосфера и «сердечный разум»

50:26 Биология внимания: возможный прорыв

51:22 Интегральная наука: за пределами дихотомий

54:24 Интегральная культура и онтология

56:06 Работа противоположностей, безопасность

57:12 Российские культурные коды и смелость

58:16 Анонс книги «Интегральная наука, наука будущего»

