РУССКИЙ КОСМИЗМ ПРОТИВ ИЛОНА МАСКА: Наш ответ трансгуманизму | Вячеслав Моисеев и Анатолий Михайлов
В гостях у Вячеслава Моисеева — исследователь, автор концепции «Интегральной науки» Анатолий Михайлов. Это философский манифест сопротивления: как человеку выжить под давлением технократии, Neuralink и роботов Tesla Optimus? Михайлов предлагает альтернативу западному трансгуманизму (улучшению человека «железом») — путь Русского космизма и православной традиции. Собеседники разбирают конкретные инструменты развития: работа с вниманием как энергией (линия Григория Паламы и Николы Теслы), фасциальный каркас и принцип тенсегрити, а также феномен «телесной молитвы». Это глубокий диалог о новой онтологии, где Россия становится местом синтеза религии, науки и передовых психосоматических практик.
00:00 Введение: технопроект Запада, ИИ и биотех
00:25 Neuralink/Optimus, генетика эмбрионов
01:24 «Технократический Левиафан» и ответ
02:13 Философия: место человека в техносреде
03:38 Русская культура против трансгуманизма
04:22 Православие и русский космизм
05:59 Дух–душа–тело, «ветхий» vs «новый» человек
07:48 Путь пастухов и путь волхвов
09:38 Интегральная картина мира
10:34 Внутренний космизм и баланс
12:22 Синтез религии, науки и практики
13:22 Творчество как основа культуры
14:00 Психосоматика: цигун, «великий предел»
14:44 Внимание и «энергия» (Палама/Тесла)
15:21 Мягкая сила и христианская этика
16:13 Внутреннее тело и фасции
17:29 Тенсегрити и «телесная молитва»
18:56 Сила расслабления, намерение и воля
19:49 Соединительнотканная теория (Алексеев)
20:19 Бодрствование духа как ключ
22:32 Интегральная онтология: три уровня бытия
24:19 Кузанский: совпадение противоположностей
26:00 Русский космизм: великое единение
27:00 Россия и «открытые задачи»
28:19 Телесная осознанность и молитва
30:34 Устранение внутреннего раскола
32:50 Наблюдение и алгоритмы внутренней работы
34:25 Диалог традиций и научного метода
36:00 Невидимый мир: рамки безопасности
36:51 Алгоритм трёх фаз жизни
37:46 Экспертиза, финансирование, практики
38:36 Потенциал тела и лаборатория метафизиологии
41:35 Ответственность и риски прогресса
42:34 Межкультурное взаимодействие
43:28 Неустойчивое равновесие мира
45:22 Раскрытие потенциала: опыт Алексеева
46:49 Новая наука о теле и душе
47:27 Поиск другого пути — роль России
48:31 Пневматосфера и «сердечный разум»
50:26 Биология внимания: возможный прорыв
51:22 Интегральная наука: за пределами дихотомий
54:24 Интегральная культура и онтология
56:06 Работа противоположностей, безопасность
57:12 Российские культурные коды и смелость
58:16 Анонс книги «Интегральная наука, наука будущего»
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы видео
1. Противостояние двух проектов будущего:
- Видео противопоставляет западный технократический проект (трансгуманизм, ИИ, генетика) и перспективы «цифрового бессмертия» (например, загрузка личности в робота) — идеям русского космизма, укоренённого в православной традиции и поисках внутреннего преображения человека.
- Обсуждается тревожащий «поток» новостей о научно-технических инновациях, влияющих на самого человека и его природу (выбор эмбрионов по IQ, нейроимплантаты и т.д.), и ставится вопрос: где во всём этом человек, его место и смысл?
2. Человек и эволюция — технологическая и духовная:
- Оба подхода (христианство и трансгуманизм) заняты идеей эволюции, но способы и цели различаются радикально:
- Трансгуманизм считает этап «человека» исчерпанным и предлагает «усовершенствовать» людей технологиями.
- Русский космизм и православие видят потенциал внутренней духовной эволюции, «второго рождения», раскрытия новых возможностей, а не чисто технократического апгрейда.
- Подчёркивается, что духовная эволюция — это не становиться «лучшей» версией себя (западная идеология), а становиться совершенно другим: переход от животного к человеку, от человека — к богочеловеку.
3. Интегральный подход вместо раскола:
- Предлагается синтез трёх направлений:
- Наука (знания о природе)
- Религия (опыт связности и смысла)
- Практика (реальные методы самосовершенствования: психотехники, йога, цигун, православное исихазм)
- Глубинные традиции (русский космизм, православие, восточные учения) не противопоставляются, а интегрируются ради развития внутреннего космоса человека наравне с исследованиями внешнего мира.
4. Внутренний космос и работа с телом:
- Исследования психосоматических практик (цигун, боевые искусства, работа с вниманием, фасциальные структуры тела) показывают: внутреннее «управление» энергией, вниманием, телесная молитва — это реальные инструменты для раскрытия потенциала.
- Описываются научные наблюдения воздействия внимания и внутренней работы на физическое состояние (например, повышение эластичности тканей, изменение характеристик опорно-двигательного аппарата, улучшение здоровья).
5. Необходимость новой «антологии», интегральной науки:
- Современная философия бытия (онтология) должна включать три мира:
- видимый (материальный)
- невидимый (духовные и психические феномены)
- не проявленный (единство, источник)
- Идея интегральной науки — научно изучать не только материальные, но и тонкие (метафизические) слои реальности, использовать мультидисциплинарность.
6. Роль России: специфика культурного кода:
- Подчёркивается российская способность действовать в условиях неопределённости и открытости к решению «невозможных» задач, стремление к всеединству, интеграции противоположностей.
- Отмечается, что западный мир фокусируется на техноэволюции, Россия — на духовном раскрытии, и, вероятно, именно отсюда может прийти «неучтённый фактор», способный изменить будущее (версия, которую разделяют даже стратеги Римского клуба).
7. Коллективное, междисциплинарное действие вместо разрозненности:
- Для реализации проекта интегральной культуры необходима встреча и синтез разных подходов: учёных, религиозных практиков, мастеров внутренних техник, философов — чтобы выработать реальные алгоритмы внутренней работы, опробовать практические методы, интегрировать опыт.
- Подчёркивается: реформа возможна лишь на принципах объединения, где каждое сообщество/личность усиливает других своими сильными сторонами, а не акцентирует слабости.
8. Практичность, а не мистика ради мистики:
- Речь идёт не о «эзотерике», а о реальных, проверяемых трансформациях — психосоматика, физиология, психология, конкретные примеры успеха (рекордсмены, удивительные физические и психические явления, подтверждённые наблюдениями и опытом).
---
Выводы и практические последствия
В беседе проводится интересная черта между западным трансгуманизмом как устремлением к внешнему усилению (цифровизация, апгрейд тела и сознания, технократическое бессмертие) и русским космизмом, который обращён не столько к «усовершенствованию», сколько к внутреннему преображению, раскрытию духовного и «космического» потенциала человека.
Однако авторам удаётся избежать простого противопоставления — предлагается синтетический путь: объединять научное (материальное), религиозное (смысл и переживания) и практическое (методы работы с собой), чтобы не создавать очередного «изма», фанатичной идеологии, но идти гибко, открыто, поддерживая индивидуальность пути каждого.
Специфика «русского пути» — в способности интегрировать, преодолевать раскол между внутренним и внешним, между технологией и духом, между разными традициями.
Стратегически это отвечает на вызовы времени: вместо страха перед технологическим напором или наивного идеализма предлагается зрелое принятие неопределённости и практическое движение к целостности через внутреннюю работу, коллективное творчество и принятие разнообразия человеческих опытов.
---
Итоговый вопрос:
Если мы стоим на пороге новой интегральной культуры, где границы между наукой, религией и практикой размыты и объединены вокруг раскрытия подлинного человеческого потенциала, — в чём для каждого из нас заключается настоящий выбор: вложить усилия в усовершенствование внешнего мира или в преображение своего внутреннего космоса? А может быть, самым мудрым будет умение постоянно держать баланс между обоими этими устремлениями, не превращая ни одно из них в новую догму? Какой путь откроется для вас, если вы позволите себе этот диалог между внутренним и внешним, между колоссом технологий и тишиной своей души?