Протестанты в США больше радеют за Израиль, чем сами израильтяне. Вячеслав Матузов
В студии канала «День» советский дипломат и арабист Вячеслав Матузов. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
1. Религиозная подоплёка американской политики
Матузов подчеркивает, что политика США на Ближнем Востоке пронизана религиозными мотивами. Протестантские корни американского общества определяют их особую приверженность Израилю, зачастую даже большую, чем у некоторых израильских политиков или граждан. Религиозный аспект, по мнению спикера, — фундамент для многих внешнеполитических решений США.
2. Ограниченность деклараций и реальность политики
Заявления о новом "экономическом" или "энергетическом" фокусе США воспринимаются гостем скептически — формальные доктрины часто расходятся с реальными действиями, поскольку интерес к региону и контроль над ключевыми процессами остаётся крайне высоким. Написанное в стратегиях, по словам Матузова, не всегда отражает подлинные мотивации и действительное положение.
3. Конфликты и вмешательство США
Рассматривается неоднозначная роль США в арабской весне, в формировании и поддержке радикальных движений («ИГИЛ», «Аль-Каида», «Джебхат ан-Нусра», признаны террористическими организациями), раскрываются детали сотрудничества американских и британских спецслужб с фигурами, позднее признанными террористами. Приводятся конкретные примеры участия дипломатов в формировании «имиджа» оппозиционных деятелей.
4. Трансформация риторики и союзов
Матузов отмечает, что США и их союзники способны быстро менять риторику и даже идеологических врагов. Пример — резкая смена отношения к арабским странам или к исламу в зависимости от текущих интересов.
5. Внутриполитические и экономические расчёты
Он обращает внимание на то, что многие международные шаги США обусловлены не только внешнеполитическими задачами, но и внутренней конъюнктурой, необходимостью демонстрировать успехи и защищать экономические интересы американских корпораций.
6. Палестинский вопрос и «сделка века»
Ключевая часть беседы посвящена нерешённости палестинской проблемы. Сделка века, перемещение столицы Израиля в Иерусалим, наращивание давления на палестинцев и размывание роли легитимных представительств палестинских структур освещаются как попытки изменить баланс. Матузов показывает искусственность ряда посреднических форматов (например, переговоры с ХАМАС, а не с официальными палестинскими властями).
7. Роль России и отношение Запада к её интересам
Описывается, как на определённых этапах России пытались навязать роль "региональной державы", ограничивая её влияние пространством бывшего СССР, в то время как США объявляли зоны далеко за пределами собственных границ (например, Каспий) своими сферами интереса.
8. Примеры геополитической борьбы — Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ
Конкретные кейсы: переворот в Египте, стратегически важная роль Саудовской Аравии и решение части арабских стран пойти на сближение с Израилем ради экономических выгод. Отмечается, что Запад ведёт тонкую линию, играя на противоречиях внутри исламского мира и между арабскими государствами.
9. Прагматизация внешней политики — «сделка» вместо «договора»
Последние десятилетия дискурс международных отношений сдвигается в сторону прагматизма: ключевое слово "сделка", где интересы, выгода и ресурсы становятся определяющими, оттесняя идеологию на второй план.
10. Исторические параллели, социальное устройство и рефлексия над нуждой
В самом конце, через отрывок из Ремизова, проводится ассоциативная параллель между переломными точками истории (революция, война) и фундаментальными сдвигами в этике и жизни общества.
---
Анализ и философские выводы:
В беседе проводятся сразу несколько сквозных линий, которые позволяют взглянуть на ближневосточную стратегию США как на многогранное явление, сочетающее идеализм (религиозные основания) и предельный прагматизм. Протестантская идентичность, свойственная значительной части американского общества, становится, по мысли Матузова, не просто культурным фоном, а реальным мотиватором к избранничеству — выстраиванию особых отношений с Израилем и, шире, с близлежащим пространством.
Указание на разницу между декларацией и действием важно в контексте любых обсуждений внешней политики: тексты доктрин и публичные заявления следует рассматривать как инструмент влияния, а не отражение объективных намерений. Это перекликается с психологической темой самооправдания и слепых пятен: нередко человек (или страна) оформляет причину своего поведения задним числом, уже после совершения действий.
Особого внимания заслуживает метафора с «сделкой»: само слово подчеркивает ограниченность любых идеалистических ожиданий и возвращает нас к «рыночности» современного мира, где мораль и этика становятся фоновыми, уступая место прагматичному учету интересов.
Интересно и наблюдение о религиозно окрашенных идеологиях, сопровождаемых экономическим расчётом: фанатизм и идеализация, будучи движущей силой масс, часто маскируют, но не отменяют, роль денег и собственности. Аналогично тому, как человек строит возвышенные образы в отношениях, часто обходя вниманием реальность, так и государства, претендующие на цивилизационные миссии, прикрывают ими либо сырьевые потоки, либо новые рынки.
В конце гостей подводят к мысли о том, как социальная нужда и идеологи власти ломают традиционные нормы — революция, разруха, деление на категории рушат или стирают грани между правдой, долгом, стыдом, человеколюбием. Это мягко, но недвусмысленно напоминает: у любой "высокой политики" есть человеческое лицо и нередко — человеческая цена.
---
Практический вывод:
Скепсис к идеологическим заявлениям — необходимый навык современного человека. Важно различать декларативную риторику и реальное положение дел. Осознанность и принятие многоуровневой природы истины (религиозное, экономическое, личное, политическое) позволяют не попадать в ловушку идеализмов и пропаганды.
Как и во многих лабиринтах истории, истина ускользает, если мы пытаемся схватить её лишь за одну грань — будь то экономическая, религиозная или гуманистическая. Это в равной мере касается и отношения к событиям на Ближнем Востоке, и к оценке собственной жизни или национальных приоритетов.
Открытый вопрос:
Если основные мотивы политики — всегда смесь идеализма и прагматизма, а любые подсистемы (личные, социальные, государственные) склонны украшать реальность в свою пользу, то как нам выстроить диалог и самопонимание, чтобы не только критиковать существующее, но и видеть пути к подлинно человечным и справедливым решениям? Где пройти границу между реализмом и утратой идеала?