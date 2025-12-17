Россия первой начала проводить критику советского режима и ввела антисоветизм в общество ещё при СССР. Перестройка началась сверху, а не снизу, не из союзных республик ,а из центра СССР. Эту программу навязывала Москва всем другим союзным республикам.

Перестройка , которая должна была разрушить социалистическую экономику и реабилитировать капитализм, прокладывала себе дорогу в умах и сердцах советских граждан сначала через критику сталинских репрессий, а потом уже через очернение всего советского строя. А чтобы ускорить процесс разрушения социалистической системы начался процесс реабилитации врагов советской власти.

На еще советской Украине резко оживились националистические течения. В конце 80-х годов в Советском Казахстане реабилитировали расстрелянных алашординцев и в научной среде начали публиковать работы тех самых алашординцев. Мало того , Кунаев после очередного избрания после февраля 1986 года начинает критиковать тех, кто пытался рассуждать об отношениях между баями и ханами, кто хотел публиковать биографию алашординцев.

Когда сейчас в России возмущаются сносу советских памятников на Украине и в Восточной Европе, хочется спросить, а кто первым снес памятник Дзержинскому в Москве? А из какого города шли приказы сносить памятники Сталину по всему СССР сразу после двадцатого съезда партии в 1956 году ?

Подводя некий итог ретроспективы декабрьских событий 1986 года, пришел к парадоксальному выводу, что декабрьские в КазССР и январские события в РК делались по очень схожим лекалам.

Раздача водки в 1986 году и использование психотропных веществ в 2022 году , в обоих случаях молодежь, в обоих случаях совпадают маршруты движения колонн демонстрантов, совпадают даже локации. Также изначально мирные демонстрации резко перетекли в агрессивные с политическими лозунгами .

И тогда в 1986 и в 2022 году кто-то заранее готовил нарезанные арматуры. Так же под удар подставили силовиков, провоцируя их на жестокость. Так же демонстранты в обоих случаях силой заставляли молодежь присоединяться к идущим колоннам. Горящие и перевёрнутые машины и в 1986 и в 2022 году. И опять же в обоих случаях вылазили бандитские элементы. Просто тогда у них было холодное оружие , а в 2022 году пошло в дело уже стрелковое. Тут явно работали умные и подлые ребята. Даже прилеты военной помощи из России совпадают. И тогда в 1986, как и в 2022 прилетали спецрейсы с силовиками из России на помощь местным силовикам.

Чтобы понять, что нужен хороший организатор, попробуйте собрать за пару дней 5 тысяч человек на площади. Получится? А вот нет. Тут нужна сеть исполнителей в разных местах города, нужны координаторы на личном транспорте, а ещё нужны деньги на ту жу водку и горючее, нужен транспорт для перевозки людей, нужна специальная радио связь для координации действий между группами, нужно знать как будут действовать силовики в случае часа Х, знать их маршруты движения и т.д.

И самое главное – нужны свои люди в государственном и силовом аппаратах, которые в нужный момент просто будут саботировать приказы из центра. Самостоятельно вы даже своих соседей по лестничной площадке не сможете выгнать на стихийный митинг, который разгонит первый же наряд полиции.

Вот без всего этого вы не сможете собрать 5 тысяч человек на площади. А ведь тогда в 1986 году это удалось, как и удалось в 2022 году. Только в 2022 получилось масштабнее, кровавее. Ну это понятно, ребята в 1986 уже обкатали, учли все ошибки и устроили обновленную прокаченную версию Желтоксана.

Главный вывод – без непосредственного участия вовлечённых исполнителей среди госаппарата организация таких масштабных массовых митингов не возможна! Это к вопросу о ” стихийности” декабрьских и январских событий.

Достаточно вспомнить цитату Кунаева на пленуме ЦК КПСС в 1987 году про истинного виновника декабрьских событий 1986 :«Именно вот этим безобразиям дал толчок председатель т. Назарбаев».