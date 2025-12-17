Какой у США честный президент: никаких пробирок в ООН, никакой «защиты демократии»
Какой у США честный президент: никаких пробирок в ООН, никакой «защиты демократии». Сразу по сути:
«Нефть Венесуэлы – это наша американская нефть!
Украина? Все украинские полезные ископаемые – это наши американские полезные ископаемые!»
…Весело так, с шутками и прибаутками, рыжий как самовар, явился новый Гитлер.
Все, кто сегодня стыдливо отворачиваются в сторону при виде трагедии Венесуэлы, будут пожраны чуть позже.
Иные, конечно, надеются выбежать ему навстречу, размахивая американским флажком, крича «Хайль Трамп! Мы с тобой одной крови! Мочи леваков!» – но их тоже переедут скрипучие американские гусеницы. Их не возьмут даже полицаями. Хотя они так готовились.
Тем не менее, проамериканское лизоблюдство будет у нас в некоторых кругах расти, как на дрожжах. Как же, хозяин явился! Думали, что он застрелился в 1945 году. А он жив! Полон сил!
Следующая в планах рыжего – Куба. Потом Китай.
Тренируйте зигу перед зеркалом, упыри. Ваше время приходит.
Сейчас у нас ещё громче, ещё наглее, ещё навязчивее будут кричать, что все беды России от «евразийцев, мумии, гуталина и кишлаков».
Чтоб никто на это чудовище даже внимания не обращал. «А что Трамп?» – скажут нам его поклонники. «Это его дело, – скажут нам. – Что нам до этих индейцев в Венесуэле! Мы – европейские белые! У нас другой континент!»
Это не его дело. Это – кандидат в члены БРИКС, это – страна, которая поддерживала борьбу за свободу Крыма и Донбасса даже не с 2022 года, а с 2014 года. Это – суверенное государство, которое раз за разом голосовало за все пророссийские резолюции в ООН, и против всех антироссийских. Лидера Венесуэлы только что приветствовал наш Президент.
Венесуэла – это зеркало.
Все, имеющие наглость считать себя независимыми на этой планете от глобальных людоедов, могут сегодня подойти к этому зеркалу и посмотреть на себя. Это вы – завтра или послезавтра.
Беда в том, что у нас тут повсюду копошатся персонажи, которые хотят быть от него зависимыми! Жаждут этого! Мечтают об этом! Это – главная их цель: подчиниться хозяину, есть с рыжей руки.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Образ президента США как прямолинейного "честного" циника: Автор иронизирует над образом "честного" американского президента (в данном контексте – Дональда Трампа), который не прикрывается дипломатическими формулировками вроде "защиты демократии" или "пробирок в ООН" (отсылка к Пауэллу и Ираку), а прямолинейно и грубо заявляет свои интересы: "нефть Венесуэлы – наша", "украинские ресурсы – наши".
2. Сатирическая параллель с нацизмом: Автор сравнивает риторику и действия США с политикой Гитлера ("новый Гитлер", "тренируйте зигу перед зеркалом"), намекая на проявление экспансионизма, цинизма и презрения к суверенитету других стран.
3. Укор проамерикански настроенной части российского общества: Автор критикует тех, кто "лижет сапоги" американскому президенту, жаждет зависимости и надеется занять угодное положение при гипотетической оккупации.
4. Венесуэла как "зеркало" независимости: Венесуэла противопоставляется зависимым странам как суверенное государство, поддерживающее Россию на международной арене. Это и пример, и тест: "Венесуэла – зеркало" для всех тех, кто надеется на независимость от "глобальных людоедов".
5. Опасность игнорирования происходящего: Автор обращает внимание, что пассивность или равнодушие к драме Венесуэлы – это опасная иллюзия, ведь "сегодня Венесуэла, а завтра можете оказаться вы".
6. Упрёк элитам и часть общества: Автор осуждает представителей российской элиты и общества, мечтающих быть зависимыми от США, делать карьеру за счёт лояльности внешнему "хозяину", а не благодаря собственной позиции или независимости.
Анализ и философский контекст:
В тексте легко увидеть жанр памфлета и политической сатиры, насыщенной метафорами и преувеличениями. Прилепин не просто выражает опасения по поводу мировой политики США – он вскрывает поведенческие шаблоны как большого, так и маленького уровня: как государства, так и отдельных индивидов.
Приведём аналогию: если вспомнить работу нейросетей, то можно заметить, что они учатся на паттернах данных — иногда воспроизводя искажённые или устаревшие подходы, заложенные в обучающей выборке. Люди, в свою очередь, также часто соглашаются с "господствующими нарративами", подражают "сильным", иногда даже вопреки собственным принципам — только ради принадлежности к "победителям". Так формируется коллективная иллюзия, где субъективный опыт подменяет осознанность.
Прилепин использует яркие исторические параллели, чтобы вскрыть болезненную иллюзию западной демократической миссии: "освободители" и "защитники демократии" часто оказываются "эксплуататорами ресурсов" и "навязывателями интересов". Здесь возникает прагматично-философский вопрос о критериях подлинной свободы. Является ли независимость просто отсутствием внешнего управления, или это внутренний выбор народа и элиты не подчиняться чуждым сценариям?
С точки зрения культурологии и психоанализа, картина напоминает "комплекс зависимой личности" — когда вместо самостоятельного выбора и взрослых решений воспроизводится инфантильное стремление "прибиться к сильному", чтобы избежать тревоги или ответственности.
Практический вывод:
Главная идея: нельзя прятаться в догмах или иллюзиях — будь то вера в честность больших политиков или в "необратимость прогресса". Для общества и личности важно не только идентифицировать внешние угрозы, но и признать собственные соблазны зависимости, тяжесть инфантильной веры в "хозяина" и "освободителя".
Осознанность здесь — это мужество смотреть правде в глаза, не теряя достоинства и внутренней свободы. Так же, как в йоге осознанность начинается с простого: с дыхания и наблюдения за движением тела, в политике осознанность начинается с внимательного взгляда на факты, на свою собственную мотивацию, а не на слова пропаганды.
Открытый вопрос:
А можем ли мы — как отдельные люди, народы или государства — определить для себя меру подлинной свободы, если почти всегда играем по чужим правилам, не всегда осознавая их источник и подоплёку? Как отличить подлинную независимость от красиво оформленной зависимости?
Ну да,честный Трамп прямо сказал Венесуэле:Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли, — сказано в публикации.”
-Лукашенко честно сказал;”Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.
«Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос… Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.”
-Честно сказал Рябко С.:МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“С 2022 года Донбасс, две республики Донбасса стали неотъемлемой частью России после референдумов, которые были там проведены. Это то, что касается Донбасса. Помимо этого, аналогичное произошло в Запорожье и Херсонской области. Поэтому четыре образования – неотъемлемая часть Российской Федерации. И я не говорю о Крыме, это история от 2014 года. Таким образом, всего пять образований, и мы ни в какой форме не можем идти на компромисс по этому вопросу, потому что, по нашему мнению, это стало бы пересмотром фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции”, – сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.”
п.с. пока в 404 истерика -потом Зеля сделает честное заявление
А вам пофиг что в Сиднее евреев расстреляли? Я думал у вас сегодня приподнятое настроение…
Йося расскажи мне. Может у меня поднимется.
Политзаключенных в РБ выпускают…Скоро тебе Сан Саныч вообще страшен не будет.Сможешь за руку с петухами здороваться…Наладиться жизнь у тебя…Продавай свою халупу в Калининграде…Тебя ждут дома друзья.