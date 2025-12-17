Какой у США честный президент: никаких пробирок в ООН, никакой «защиты демократии». Сразу по сути:

«Нефть Венесуэлы – это наша американская нефть!

Украина? Все украинские полезные ископаемые – это наши американские полезные ископаемые!»

…Весело так, с шутками и прибаутками, рыжий как самовар, явился новый Гитлер.

Все, кто сегодня стыдливо отворачиваются в сторону при виде трагедии Венесуэлы, будут пожраны чуть позже.

Иные, конечно, надеются выбежать ему навстречу, размахивая американским флажком, крича «Хайль Трамп! Мы с тобой одной крови! Мочи леваков!» – но их тоже переедут скрипучие американские гусеницы. Их не возьмут даже полицаями. Хотя они так готовились.

Тем не менее, проамериканское лизоблюдство будет у нас в некоторых кругах расти, как на дрожжах. Как же, хозяин явился! Думали, что он застрелился в 1945 году. А он жив! Полон сил!

Следующая в планах рыжего – Куба. Потом Китай.

Тренируйте зигу перед зеркалом, упыри. Ваше время приходит.

Сейчас у нас ещё громче, ещё наглее, ещё навязчивее будут кричать, что все беды России от «евразийцев, мумии, гуталина и кишлаков».

Чтоб никто на это чудовище даже внимания не обращал. «А что Трамп?» – скажут нам его поклонники. «Это его дело, – скажут нам. – Что нам до этих индейцев в Венесуэле! Мы – европейские белые! У нас другой континент!»

Это не его дело. Это – кандидат в члены БРИКС, это – страна, которая поддерживала борьбу за свободу Крыма и Донбасса даже не с 2022 года, а с 2014 года. Это – суверенное государство, которое раз за разом голосовало за все пророссийские резолюции в ООН, и против всех антироссийских. Лидера Венесуэлы только что приветствовал наш Президент.

Венесуэла – это зеркало.

Все, имеющие наглость считать себя независимыми на этой планете от глобальных людоедов, могут сегодня подойти к этому зеркалу и посмотреть на себя. Это вы – завтра или послезавтра.

Беда в том, что у нас тут повсюду копошатся персонажи, которые хотят быть от него зависимыми! Жаждут этого! Мечтают об этом! Это – главная их цель: подчиниться хозяину, есть с рыжей руки.

Захар Прилепин

