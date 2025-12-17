Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

В новом выпуске Вардан Багдасарян разбирает одну из самых загадочных связок в истории: действительно ли профсоюзы выросли из масонских лож? Мы анализируем символику труда (молот, семиконечная звезда) и ищем её оккультные корни. Багдасарян объясняет, как средневековые цеховые братства трансформировались в закрытые политические клубы, какую роль «Великий Восток Франции» сыграл в революционных процессах и как масонские сети координировали удар по монархии в России 1906–1917 годов. Это исторический разбор без дешевой мистики: только факты, документы и расследования (включая материалы группы Яковлева по линии Андропова).

00:00 Профсоюзы как «преобразованные ложи»? Символы труда

00:52 От цехов к ложам: крушение христианской модели и поиск «замены»

02:42 Эзотеричность и антицерковность; Лондон-1717 и система посвящений

04:35 Три ветви: английская, политическая (ВВФ), мистическая (герм./шотл.)

06:27 Ложи как альтернативные элиты; декабристы и эзотерические кружки

07:56 Символика профсоюзов: молот, семиконечная звезда (семь отраслей)

10:47 «Закрытые общества» и оккультный компонент элит

13:10 Тайные организации как инструмент неочевидных целей

14:20 Рабочее движение vs капитализм: «от класса в себе к классу для себя»

15:20 Цена индустриализма: расчеловечивание и ответы христианской мысли

16:18 Россия, 1906: масонские клубы как политкоординация; полицейские дела

17:15 Временное правительство и масонство; роль Милюкова

17:57 Исследование Яковлева по линии Андропова: масонские сети и политика

18:52 Итог: не упрощать — влияние было, но история сложнее «единого заговора»

