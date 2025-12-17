Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В гостях — историк спецслужб Александр Колпакиди. Мы разбираем архитектуру американской разведки и отвечаем на главный вопрос: почему КГБ работал за идею, а ЦРУ — за деньги, и кто в итоге победил? Колпакиди вскрывает корни разведсообщества США: роль Рузвельта и OSS, влияние британских кураторов и бывших нацистов на создание ЦРУ. Мы обсуждаем, как американцы скупали Европу через подконтрольные профсоюзы и «культурные фонды», и почему образ Джеймса Бонда стал мощнейшим оружием против образа Штирлица. В финале — жесткий разбор того, что случилось с отечественной разведкой после 1991 года, и честный рейтинг топ-5 спецслужб мира на сегодня.

00:00 Вступление, формат Q&A

00:58 США до OSS: «ЛА-опыт» и слабая внешняя активность

01:52 Империя/СССР: азиатские направления и ранняя школа

03:47 Кэтлин Моррисон: кейс и дипломатическая дуэль

05:18 Координация Запада vs контрразведка Дзержинского

06:57 Почему царский опыт ВЧК не пригодился

09:37 Поддержка общества как условие успеха

10:27 «Трест», «Синдикат-2»: быстрый взлёт советской разведки

11:27 Штирлиц vs Бонд: образы, которые работают

12:55 Рузвельт и OSS: архитекторы будущего ЦРУ

17:37 «18 служб»: каркас разведсообщества США

19:25 Немецкий и британский вклад

22:24 ЦРУ, профсоюзы и «конгрессы культуры»

24:44 Пост-1991: утечка кадров и идеологии

31:22 Кто сильнее сегодня: краткий рейтинг и аргументы

44:10 Финал

