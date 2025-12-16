Участник СВО: боевые действия, актуальная аналитика | Алексей Селиванов
В студии — Участник СВО Алексей Селиванов. Мы разбираем, как изменилась СВО: почему «свадебные коптеры» ушли в прошлое, уступив место дронам на оптоволокне , которые не берет РЭБ? Селиванов объясняет феномен «биодронов» (зомбированных исполнителей терактов) и тактику сбережения пехоты. Обсуждаем стратегические цели: почему без контроля над Одессой и Николаевым безопасность России невозможна, и зачем наносятся удары по НПЗ. Отдельный блок — для тех, кто хочет помочь: условия службы в добровольческих отрядах БАРС (легион «Истра»), зарплаты, статус ветерана и гарантии.
00:00 Введение
00:39 ЛБС: динамика
01:37 Молодёжь Украины: мобилизация и отъезд
02:37 Набор 25-летних за 1 млн грн и выживаемость
04:07 Обмен телами, самовольные оставления частей у ВСУ
09:29 Тактика: дроны, логистика боеприпасов
10:17 Цели РФ: Донбасс и Новороссия, защита от диверсий
11:08 «Биодроны»: как вербуют и управляют людьми
12:33 Удары по офисам телефонных мошенников
13:52 Темпы продвижения, геймификация у противника
15:22 Перевес РФ в БПЛА, защита техники
16:46 РЭБ: глушение частот, оптоволокно
18:56 Как дроны меняют пехоту и снайпинг
20:42 Добровольцы БАРС: правовая база, сроки
22:57 Деньги, статус ветерана, льготы для семей
24:44 Возврат в гражданку, «боевое братство»
26:35 Легион «Истра»
27:30 Помощь Запада Украине, производство дронов
31:28 Паника в сетях, визуальное продвижение
34:24 Потери ВСУ, демографический урон
39:37 Удары по НПЗ, роль Одессы/Николаева
43:27 Коллективная ответственность и Майдан
49:27 Репрессии у нацдвижений, политический нацизм
54:15 Как создавали Украину, утрата шанса
57:10 Финал
Комментарий редакции
1. Динамика боевых действий и их трактовка:
Селиванов отмечает, что война — это не линейный процесс, ситуация на фронте меняется постоянно. Ошибочно переносить длительность отдельных операций (например, битву за Бахмут) на весь контекст войны — аналогично тому, как сравнивать отступление 1941 года с исходом всей войны Советского Союза.
2. Потери и демография:
Особо подчеркивается масштаб потерь Украины — по «обмену телами» иногда один к десяти или одному к двадцати, что, по мнению автора, свидетельствует о крайне тяжелом положении ВСУ. Приводится, что за три года в живых из «контрактников» остается лишь малая часть, а общее число погибших оценивается в сотни тысяч, вплоть до миллиона. Селиванов акцентирует внимание на демографическом коллапсе, который уже произошёл.
3. Вопрос идентичности и идеологии:
Большой акцент ставится на теме украинской идентичности: ее описывают как в значительной степени искусственно сформированную (с точки зрения гостя). Идентичность рассматривается как удобный инструмент для вовлечения людей в конфликт — если её отдать «на откуп врагу», будут воспитываться русофобы, как это, по его словам, и происходит.
4. Изменения в военных технологиях и тактике:
Кардинально изменился характер войны: техника уязвима — на поле боя главенствуют дроны, применяются новые технологические решения (например, оптоволоконное управление дронами). Обе стороны активно модернизируют подходы, переходят к «соревнованию мозгов», где важны не только ресурсы, но и гибкость, творчество, техническая эрудиция.
5. Структура и мотивация добровольцев:
Подробно рассказывается о различии между контрактниками и добровольцами (например, по системе БАРС), о важности краткосрочных контрактов как мотивационного инструмента и как способа сохранить кадры. Добровольческое движение трактуется как внутренний резерв страны и как возможность для личного выбора участия.
6. Политические и исторические оценки:
Украина, по мнению гостя, упустила «исторический шанс» — вместо идеи «двух Русей» выбрала путь антироссийской модели с упором на интегральный национализм, что делает конфликт «неразрешимым договорённостями» и переводит его в жеcткое идеологическое противостояние.
Исторически украинская идентичность представляется как результат советских и западных политических стратегий, а сама независимая Украина — как продукт консенсуса советской элиты и западных советологов.
7. Вопросы гуманной оценки и коллективной ответственности:
Признается, что каждая смерть — трагедия, но ответственность за происходящее отчасти коллективна: люди, поддержавшие Майдан или не активно выступавшие против, по логике повествования, стали косвенными участниками событий.
8. Будущее, безопасность, цели:
Окончательная победа, по мнению Селиванова, — в «прекращении воспроизводства русофобской идентичности на украинской земле», в возвращении территорий с исторически «русской идентичностью», и в обеспечении безопасности России не только с военной, но и с информационно-психологической точки зрения (включая борьбу с телефонным мошенничеством и манипуляцией людей — т.н. «биодронами»).
Аналитический вывод и философские размышления:
Глубоко рассмотренная в этом разговоре картина СВО преподносится с позиции внутреннего участника, в которой сплетаются опыт войны, личный путь, политическая философия и серьезная эмоциональная вовлечённость. Автор подчеркивает переменчивость военной и общественной реальности, нелинейность исторических процессов и невозможность простых решений. Как в физике — где сложные возмущения приводят к неожиданным фазовым переходам, — так и на войне: всякая попытка прогнозировать исход по одной локальной тенденции обречена на ошибку.
Центральная мысль — несовместимость идеологических миров, где конфликт уже не только военный, но и ментальный, культурный. Такая позиция, с психологической точки зрения, укрепляет «мы-образ», мобилизует, но несёт риск для человеческой эмпатии, делая и личные, и национальные страдания функциональными элементами политической борьбы. Это иллюстрация того, как идеалы (будь то государственная безопасность или возвращение исторической идентичности) могут одновременно быть движущей силой и источником новых драм.
Очень показательно размышление о добровольческом движении — автор акцентирует на свободе личного выбора, реализующейся внутри дисциплины. Здесь мы можем увидеть аналогию с духовными практиками: человек с внутренней мотивацией и осознанием идет на осознанный риск, но вместе с тем — возвращается в «домой», занимая важное промежуточное положение между войной и гражданской жизнью. Такая динамика — пример сочетания личной автономии и коллективного долга, которое проявляется по-разному в зависимости от исторического контекста.
Автор также обсуждает то, как информационная война и современные способы манипуляции массовым сознанием (злоупотребление темой идентичности, технологии «биодронов», работа с демографией) становятся составными частями военного противостояния. Это поднимает философский вопрос о мере субъективной и коллективной свободы: где заканчивается личный выбор и начинается навязанная извне программа?
В заключение возникает не менее острый вопрос — а возможен ли вообще «прагматичный мир» при столь глубоко укорененной идеологизации обеих сторон? Или истина — лишь совокупность пересекающихся, постоянно меняющихся точек зрения, не позволяющих создать устойчивую основу для примирения?
Открытый вопрос для размышления:
Если война (и война смыслов) — это всегда борьба идентичностей и «программ» будущего, возможно ли действительно выйти за пределы навязанных идеологических сценариев — увидеть друг в друге не только «функциональную единицу конфликта», но и живого человека с его болью, сомнениями, личной историей? И что важнее для настоящего мира: достижение «исторической правды» или открытость к многообразию истины, которая, быть может, всегда остается за горизонтом любого политического и культурного проекта?