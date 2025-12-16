Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика

Участник СВО: боевые действия, актуальная аналитика | Алексей Селиванов

5 0
Переслано от: Книжный День

В студии — Участник СВО Алексей Селиванов. Мы разбираем, как изменилась СВО: почему «свадебные коптеры» ушли в прошлое, уступив место дронам на оптоволокне , которые не берет РЭБ? Селиванов объясняет феномен «биодронов» (зомбированных исполнителей терактов) и тактику сбережения пехоты. Обсуждаем стратегические цели: почему без контроля над Одессой и Николаевым безопасность России невозможна, и зачем наносятся удары по НПЗ. Отдельный блок — для тех, кто хочет помочь: условия службы в добровольческих отрядах БАРС (легион «Истра»), зарплаты, статус ветерана и гарантии.

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/?at=WPtNo2ggghOB3wZvIpjqzr5hxPggWEFk5NrO6Cqwv6ww
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение
00:39 ЛБС: динамика
01:37 Молодёжь Украины: мобилизация и отъезд
02:37 Набор 25-летних за 1 млн грн и выживаемость
04:07 Обмен телами, самовольные оставления частей у ВСУ

09:29 Тактика: дроны, логистика боеприпасов
10:17 Цели РФ: Донбасс и Новороссия, защита от диверсий
11:08 «Биодроны»: как вербуют и управляют людьми
12:33 Удары по офисам телефонных мошенников
13:52 Темпы продвижения, геймификация у противника
15:22 Перевес РФ в БПЛА, защита техники
16:46 РЭБ: глушение частот, оптоволокно
18:56 Как дроны меняют пехоту и снайпинг
20:42 Добровольцы БАРС: правовая база, сроки
22:57 Деньги, статус ветерана, льготы для семей
24:44 Возврат в гражданку, «боевое братство»
26:35 Легион «Истра»
27:30 Помощь Запада Украине, производство дронов
31:28 Паника в сетях, визуальное продвижение
34:24 Потери ВСУ, демографический урон
39:37 Удары по НПЗ, роль Одессы/Николаева
43:27 Коллективная ответственность и Майдан
49:27 Репрессии у нацдвижений, политический нацизм
54:15 Как создавали Украину, утрата шанса
57:10 Финал

#АлексейСеливанов #ЛБС #БПЛА #РЭБ #БАРС #Новороссия #Одесса #Николаев #Ветеран #Истра

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео с Алексеем Селивановым:

1. Динамика боевых действий и их трактовка:
Селиванов отмечает, что война — это не линейный процесс, ситуация на фронте меняется постоянно. Ошибочно переносить длительность отдельных операций (например, битву за Бахмут) на весь контекст войны — аналогично тому, как сравнивать отступление 1941 года с исходом всей войны Советского Союза.

2. Потери и демография:
Особо подчеркивается масштаб потерь Украины — по «обмену телами» иногда один к десяти или одному к двадцати, что, по мнению автора, свидетельствует о крайне тяжелом положении ВСУ. Приводится, что за три года в живых из «контрактников» остается лишь малая часть, а общее число погибших оценивается в сотни тысяч, вплоть до миллиона. Селиванов акцентирует внимание на демографическом коллапсе, который уже произошёл.

3. Вопрос идентичности и идеологии:
Большой акцент ставится на теме украинской идентичности: ее описывают как в значительной степени искусственно сформированную (с точки зрения гостя). Идентичность рассматривается как удобный инструмент для вовлечения людей в конфликт — если её отдать «на откуп врагу», будут воспитываться русофобы, как это, по его словам, и происходит.

4. Изменения в военных технологиях и тактике:
Кардинально изменился характер войны: техника уязвима — на поле боя главенствуют дроны, применяются новые технологические решения (например, оптоволоконное управление дронами). Обе стороны активно модернизируют подходы, переходят к «соревнованию мозгов», где важны не только ресурсы, но и гибкость, творчество, техническая эрудиция.

5. Структура и мотивация добровольцев:
Подробно рассказывается о различии между контрактниками и добровольцами (например, по системе БАРС), о важности краткосрочных контрактов как мотивационного инструмента и как способа сохранить кадры. Добровольческое движение трактуется как внутренний резерв страны и как возможность для личного выбора участия.

6. Политические и исторические оценки:
Украина, по мнению гостя, упустила «исторический шанс» — вместо идеи «двух Русей» выбрала путь антироссийской модели с упором на интегральный национализм, что делает конфликт «неразрешимым договорённостями» и переводит его в жеcткое идеологическое противостояние.
Исторически украинская идентичность представляется как результат советских и западных политических стратегий, а сама независимая Украина — как продукт консенсуса советской элиты и западных советологов.

7. Вопросы гуманной оценки и коллективной ответственности:
Признается, что каждая смерть — трагедия, но ответственность за происходящее отчасти коллективна: люди, поддержавшие Майдан или не активно выступавшие против, по логике повествования, стали косвенными участниками событий.

8. Будущее, безопасность, цели:
Окончательная победа, по мнению Селиванова, — в «прекращении воспроизводства русофобской идентичности на украинской земле», в возвращении территорий с исторически «русской идентичностью», и в обеспечении безопасности России не только с военной, но и с информационно-психологической точки зрения (включая борьбу с телефонным мошенничеством и манипуляцией людей — т.н. «биодронами»).

Аналитический вывод и философские размышления:

Глубоко рассмотренная в этом разговоре картина СВО преподносится с позиции внутреннего участника, в которой сплетаются опыт войны, личный путь, политическая философия и серьезная эмоциональная вовлечённость. Автор подчеркивает переменчивость военной и общественной реальности, нелинейность исторических процессов и невозможность простых решений. Как в физике — где сложные возмущения приводят к неожиданным фазовым переходам, — так и на войне: всякая попытка прогнозировать исход по одной локальной тенденции обречена на ошибку.

Центральная мысль — несовместимость идеологических миров, где конфликт уже не только военный, но и ментальный, культурный. Такая позиция, с психологической точки зрения, укрепляет «мы-образ», мобилизует, но несёт риск для человеческой эмпатии, делая и личные, и национальные страдания функциональными элементами политической борьбы. Это иллюстрация того, как идеалы (будь то государственная безопасность или возвращение исторической идентичности) могут одновременно быть движущей силой и источником новых драм.

Очень показательно размышление о добровольческом движении — автор акцентирует на свободе личного выбора, реализующейся внутри дисциплины. Здесь мы можем увидеть аналогию с духовными практиками: человек с внутренней мотивацией и осознанием идет на осознанный риск, но вместе с тем — возвращается в «домой», занимая важное промежуточное положение между войной и гражданской жизнью. Такая динамика — пример сочетания личной автономии и коллективного долга, которое проявляется по-разному в зависимости от исторического контекста.

Автор также обсуждает то, как информационная война и современные способы манипуляции массовым сознанием (злоупотребление темой идентичности, технологии «биодронов», работа с демографией) становятся составными частями военного противостояния. Это поднимает философский вопрос о мере субъективной и коллективной свободы: где заканчивается личный выбор и начинается навязанная извне программа?

В заключение возникает не менее острый вопрос — а возможен ли вообще «прагматичный мир» при столь глубоко укорененной идеологизации обеих сторон? Или истина — лишь совокупность пересекающихся, постоянно меняющихся точек зрения, не позволяющих создать устойчивую основу для примирения?

Открытый вопрос для размышления:
Если война (и война смыслов) — это всегда борьба идентичностей и «программ» будущего, возможно ли действительно выйти за пределы навязанных идеологических сценариев — увидеть друг в друге не только «функциональную единицу конфликта», но и живого человека с его болью, сомнениями, личной историей? И что важнее для настоящего мира: достижение «исторической правды» или открытость к многообразию истины, которая, быть может, всегда остается за горизонтом любого политического и культурного проекта?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2445015713c5ff61ce5e2523050c8f4f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Более 7000 бойцов т. н. «АТО» получили статус участника боевых действий
Бойцы Нацгвардии рискуют остаться без статуса участника боевых действий (видео)
ЛНР: «Украинская сторона начала активные боевые действия прямо во время видеоконференции участников минской группы»
Сегодня на улицах Торонто развернулись почти настоящие боевые действия.
Укроволонтеры агитируют за возобновление боевых действий на Донбассе
Почему в союзном России Казахстане отправили в тюрьму участника СВО
Комбаты требуют от Порошенко возобновить боевые действия и обвиняют в мародерстве
СВО: боевые действия | Юрий Кнутов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru