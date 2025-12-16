Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Продолжаем цикл бесед о советском времени с историком, просветителем и большим другом Метаметрики Евгением Спицыным!

Разбираем эпоху Леонида Ильича Брежнева: как формировалась новая партийная элита после Хрущёва и какие решения определяли судьбу СССР?

Как проходило отстранение Хрущёва, кто стоял за операцией и можно ли назвать это «дворцовым переворотом»? Конфликт с Китаем за остров Даманский и роль США: как Киссинджер сыграл на советско-китайском расколе? Суслов – «серый кардинал» Кремля или личный громоотвод Брежнева? Кто на самом деле руководил СССР при Брежневе: генсек или «коллективный разум» ЦК?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика в эфире

00:15 В гостях Евгений Спицын

00:38 Дорогой Леонид Ильич

02:28 У Брежнева было сложное наследство

06:41 Зарождение рынка, Сталин, Либерман

10:35 «Конвергенция» капитализма и социализма

11:09 Друг Брежнева и смещение Хрущева

15:09 Хрущев ушел добровольно

19:43 Хитроумный Киссинджер, СССР и Китай

24:00 В Венгрии был профашистский мятеж

26:24 «Пражская весна» = горбачевская «перестройка»

30:30 «Чехословакия просила ввести войска»

31:38 На Африке СССР не экономил

35:02 «Разрядка» была вынужденной мерой

39:34 Брежнев не терял когнитивных способностей

44:13 Суслов – не конкурент Брежнева

49:16 Брежнев в страшном сне не мог бы представить Горбачева генсеком

54:10 Смерть Брежнева

56:56 Антиалкогольные кампании Горбачева и Филимонова

1:02:25 Материнский капитал проблему демографии не исправит

1:04:41 Вологда – место ссылки Сталина и резиденция Ивана Грозного

1:07:40 Идеология никуда не уходила из российской политики

1:10:29 Финал выпуска

