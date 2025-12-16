Попытка атаковать лодку в базе может быть повторена
То, что результата в атаке на Новороссийск хохол не добился – это хорошо. То, что атака вообще стала возможной, и дрон взорвался рядом с целью – это причина для расследования и оргвыводов. То, что к концу четвертого год войны Черноморский флот в массе своей сидит в базе, изредка выводя оттуда «калиброносцы» – это повод в принципе задуматься о том, что у нас с флотом и что на нем нужно менять так, чтобы во время войны боевые корабли были в море и выполняли боевые задачи.
И касается это, разумеется, не только Черноморского флота. На Черном море можно еще кивать на то, что мы продолжаем поддерживать там регулярное судоходство, тогда как у Украины с регулярностью перевозок все куда хуже. В других морях этого может и не случиться – если окажется, что Балтийский или, скажем, Тихоокеанский флот к изменившимся условиям морской войны так и не приспособились. И прежде всего, конечно, это касается войны дронов, как в части их применения, так и в части противодействия дронам противника. Попытка атаковать лодку в базе может быть повторена, а в случае, если цель – база стратегических ракетоносцев, число дронов в атакующей группировке может составлять многие десятки, игра стоит свеч. И к этому тоже надо быть готовым, как и к сочетанию возможных атак дронов с классическими средствами в виде самолетов и крылатых ракет.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Повторяемость угрозы: Атака на базу в Новороссийске не привела к разрушительным последствиям, но сам факт, что дрон смог приблизиться к цели и взорваться, указывает на наличие проблемы, требующей расследования и организационных выводов.
2. Пассивность флота: Черноморский флот большую часть времени находится в базе, ограничиваясь редкими выходами кораблей-носителей "Калибров". Это заставляет задуматься о функциональной ограниченности флота в условиях войны и необходимости переосмыслить его тактику.
3. Универсальность проблемы: Проблемы адаптации к современной войне актуальны не только для Черноморского флота, но и для других флотов России (Балтийский, Тихоокеанский), особенно в контексте новых технологий морской войны.
4. Значимость беспилотников: Акцент на войне "дронов", как в контексте их применения, так и защиты от них. Особое внимание уделяется тому, что атаки с применением беспилотников могут быть массовыми и сочетаться с более классическими средствами, такими как авиация и крылатые ракеты.
5. Готовность к новым угрозам: Необходимость комплексной подготовки к повторяющимся и потенциально более масштабным атакам, в том числе на базы стратегически важных объектов, а также к сочетанным атакам различными видами вооружений.
---
Общий вывод
Текст акцентирует внимание на том, что устойчивость флота (и шире — всей военной инфраструктуры) к современным видам угроз требует радикального переосмысления тактики и организации. Если даже спустя годы войны флот преимущественно скрывается в портах, и если лазейки для проникновения беспилотников в базы сохраняются, система защиты нуждается в осмысленной модернизации. Вместо привычных оправданий и ссылок на каузальные обстоятельства (например, на различия в судоходстве с противником), требуются не реактивные, а проактивные меры по изменению практики несения службы, осовременивание системы охраны и адаптация к сочетанным атакам, в которых дроны станут лишь одним из элементов.
---
Философское осмысление и аналогии
Это рассуждение перекликается с более широкой темой — о природе перемен и нашей склонности реагировать лишь на свершившийся факт, а не на саму уязвимость системы. В психологии подобная реакция встречается у индивида, который становится внимателен к своим границам только после травмы, но не заботится о профилактике. Военная сфера не исключение: тенденция "прозревать после катастрофы" противостоит принципу осознанной жизни, о которой говорит, например, йога, настаивая на постоянном внимании к настоящему моменту.
Технологическая революция в военном деле напоминает работу искусственного интеллекта: меняются принципы, быстро появляются новые уязвимости и возможности. Если не совершенствовать "алгоритмы защиты" — не обновлять подходы — старые методы становятся не просто неэффективными, но опасными иллюзиями защиты.
В историческом контексте тоже интересно заметить: многие армии проигрывали войны не потому, что были недостаточно сильны, а потому что были слишком уверены в непогрешимости отживших догм. Та же иллюзорность, о которой говорит текст, проявляется в идеализации непогрешимости военной машины — а реальность всегда богаче и сложнее идеализированных представлений.
---
Практический аспект
В сухом остатке — призыв к адаптивности, открытости переменам, опоре на реальное положение дел, а не на стереотипы или идеализации. Готовность к повторным и новым угрозам — признак живой системы, а не застывшей институции.
---
Открытый вопрос
Если даже очевидная угроза не становится стимулом к глубокой адаптации, то где лежит предел нашей склонности к переменам? Что мешает обществу и институтам вовремя распознавать уязвимости и меняться не по принуждению обстоятельства, а из осознанного стремления к совершенству — и возможно ли это в принципе?
,..,PPPrrriveTT…
…Ух-ты-ы-ы-ы – ВЕСЬ сегмент “ru” -
…прям НАФАРШИРОВАН инфОЙ об Новороссийске…
…о-том,что ТАМ – была АТАКОВАНА подводная лодка…
…и что ЯКОБЫ…ущерб минимальный,Т.Е.почти нет…
…АГА:”НЕТ”…но ЕСЛИ-бы это было-бы “ТАК”…
…то ТАК-бы НЕ “били-бы-во-ВСЕ-колокола” О безрезультатности…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-( но РАЗ вот ТАК УБЕЖДАЮТ,ЗНАЧИТ…Реалии СКРЫВАЮТ…
:-( т.н.”БЕЛЫМ-фоном”(т.е.ЛОЖЬю)- социум “ОКОРМЛЯЮТ”=ВНУШАЮТ…
:-) ПОКАЖИте лодку “НЕПОВРЕЖДЁННУЮ”…а…лишь–”поцарапонную”…
->>> а раз “ЭТОГО” НЕТ то…ВСЕМ “убеждениям” – пламенным-Привет…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! ВСЕМ “патриотам”: Т-п-р-у-у-у…НЕ “верещите”…
! а – Правду от-себя скажи’те…(или НЕЗЬЗЯ…)
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 16-12-25