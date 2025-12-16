То, что результата в атаке на Новороссийск хохол не добился – это хорошо. То, что атака вообще стала возможной, и дрон взорвался рядом с целью – это причина для расследования и оргвыводов. То, что к концу четвертого год войны Черноморский флот в массе своей сидит в базе, изредка выводя оттуда «калиброносцы» – это повод в принципе задуматься о том, что у нас с флотом и что на нем нужно менять так, чтобы во время войны боевые корабли были в море и выполняли боевые задачи.

И касается это, разумеется, не только Черноморского флота. На Черном море можно еще кивать на то, что мы продолжаем поддерживать там регулярное судоходство, тогда как у Украины с регулярностью перевозок все куда хуже. В других морях этого может и не случиться – если окажется, что Балтийский или, скажем, Тихоокеанский флот к изменившимся условиям морской войны так и не приспособились. И прежде всего, конечно, это касается войны дронов, как в части их применения, так и в части противодействия дронам противника. Попытка атаковать лодку в базе может быть повторена, а в случае, если цель – база стратегических ракетоносцев, число дронов в атакующей группировке может составлять многие десятки, игра стоит свеч. И к этому тоже надо быть готовым, как и к сочетанию возможных атак дронов с классическими средствами в виде самолетов и крылатых ракет.

