Нота “ля”. Документальный фильм (1973)
О творческой дружбе коллектива детской музыкальной школы города Ленинграда с органным мастером Юстином Пронцкетисом.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1973 г.
Автор сценария – В.Стругацкий
Автор сценария – Дмитрий Морозов
Режиссер – Г.Красков
Оператор – Александр Оркин
#гостелерадиофонд #орган #Пронцкетис
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Комментарий редакции
1. Уникальность профессии настройщика органа: Эта деятельность требует феноменального слуха, глубокого понимания звуков и тончайшей чуткости, сравнимой с искусством. Настройщик органа — не просто ремесленник, но своего рода медиатор между материалом инструмента и его музыкальной душой.
2. Личность мастера — Юстин Пранскетис: Его чуткость простирается далеко за пределы профессии; она проявляется и в общении с детьми, и в обыденной жизни. Удивительно, что для мастера восстановление старинного органа в школе стало делом почти само собой разумеющимся, актом бескорыстия.
3. Включённость мастера в жизнь школы: Юстин не просто настраивает орган — он помогает детям осваивать мир музыки, учит их слышать и создавать гармонию. Его труд становится частью воспитания, хотя сам он не претендует на роль воспитателя. Для него просто важно, чтобы «звучало без фальшивых нот».
4. Гуманистическая ценность музыки: Музыка здесь выступает не только как профессия, но как символ гармонии, честности, возможности каждого человека звучать «верно» в своей жизни. Орган — как аллегория многообразия голосов, которые только вместе могут создать целостную и многогранную гармонию.
5. Мастерство и воспитание как передача «эталона»: Настраивая инструмент, делая его живым, мастер одновременно задаёт образец точности и честности для детей. Эта точность не догматична, а живая, воодушевляющая.
6. Тонкое различие между индивидуальностью и единством: Каждый орган, каждая трубка и каждый человек обладает уникальным голосом, но только вместе, настроившись друг на друга, возможна гармония. В этом раскрывается как метафора музыкального ансамбля, так и любого человеческого сообщества.
7. Практика как форма подлинности: Сравнивая детей, которые учатся распознавать и складывать музыкальные фразы — с мастером, воссоздающим и настраивающим орган, можно сказать: истина в музыке, как и в жизни, достигается через дисциплину, внимание и любовь к деталям.
Вывод:
В данном видео через судьбу и повседневный труд Юстина Пранскетиса намечается размышление о цене подлинности в жизни — способности настраивать и себя, и мир вокруг себя на «верную ноту». Мастерство — это не только точные манипуляции с инструментом, но, прежде всего, невидимая передача внутреннего эталона и гармонии, объединённая с теплотой и вниманием к другим. Жизнь, как орган, обладает множеством труб, и лишь внимательное, осознанное отношение к каждому элементу позволяет создать настоящую музыку бытия. Здесь возникает вопрос: возможно ли человеку — как и органу — обрести истинную гармонию, если его внутренняя чуткость и открытость миру остаются непроработанными? Как найти свою собственную «верную ноту» в многоголосом хоре жизни?