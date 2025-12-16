Мы потеряли 10-15 лет, не занимаясь нравственным воспитанием молодёжи и в целом народа.
В российской школе опять поножовщина, подросток-экстремист напал на охранника и убил другого подростка. По соцсети выяснили, что он последователь колумбайна. Хорошо еще, был без огнестрела.
Это к вопросу о свободе в соцсетях (ах, не надо ничего запрещать) и воспитанию молодёжи. Да, одиночки-психи, к сожалению, были и будут во все времена и при любом, даже самом прекрасном обществе. Но вопрос в том, чтобы свести их к минимуму, а сейчас при вседозволенности в Рунете и отсутствию реального воспитания молодёжь брошена на произвол коммерциализации и разного рода разрушительных идеологий.
Поговорите с учителями, они вам скажут, сколько стало асоциальных, “странных” детей. Каждая вторая-третья семья либо разрушена, либо несчастна. Второй и третий отчим, очередная мачеха – это сплошь и рядом. Дети предоставлены самим себе, они пропадают в соцсетях, и в лучшем случае просто зависают в онлайн-играх, в худшем уходят в закрытые группы с разрушительным контентом. Причём материально это все благополучные дети, обеспеченные всем необходимым и свыше того.
На этом фоне вчерашние слова Патриарха о том, что “мы живём в очень благополучное время, так как у нас православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ, выглядят немного преувеличенными”. Да, хвала Господу, официальное православие у нас свободно исповедуется, но нравственное состояние общества далеко от православного идеала. Это же очевидно.
Мы потеряли 10-15 лет, не занимаясь нравственным воспитанием молодёжи и в целом народа, ограничившись только державным патриотизмом. Даже после начала СВО тема ценностей и смысла жизни сводится к разговорам, а не целеполаганию общества. На практике продолжает господствовать принцип “каждый берет от жизни, что может и хочет”. Отсюда и полная дезориентация подростков, что является прекрасной почвой для всех видов экстремизма. Спецслужбы выявляют и превентивно пресекают сотни таких нападений. Но за всеми не уследишь.
Надо открывать глаза на реальное состояние общества и начинать нравственное воспитание, а не отделываться отписками и красивыми фразами. Иначе дальше будет хуже.
1. Потерянное время для нравственного воспитания
В последние 10-15 лет в России недооценивалось значение воспитания молодежи и общества, ограничиваясь лишь риторикой патриотизма, а не реальным формированием ценностей.
2. Рост подростковой агрессии и асоциального поведения
Увеличивается число случаев жестокости среди подростков, что проявляется, например, в школьных поножовщинах и вовлечении в экстремистские идеологии. Причиной автор видит отсутствие моральных ориентиров и влияние разрушительного контента в интернете.
3. Влияние разрушенных или неустойчивых семей
В статье подчеркивается, что даже материально благополучные дети часто оказываются предоставленными сами себе, страдают от недостатка внимания и направляющего воспитания, в том числе и из-за ситуации в семьях (многочисленные разводы, отчимы, мачехи).
4. Проблемы свободы в интернете и соцсетях
Считается, что чрезмерная свобода в Рунете и отсутствие контроля приводит к росту вредоносного и экстремистского контента, что негативно влияет на неокрепшую психику подростков.
5. Несоответствие официальной риторики и реальности
Несмотря на заявления и усилия со стороны государственных и религиозных лидеров, нравственное состояние общества далеко от провозглашаемых идеалов.
6. Недостаток целеполагания и смысла в обществе
Даже после серьёзных событий (например, СВО) на повестке остаётся отсутствие чёткого общественного идеала, вместо чего преобладает индивидуалистический подход «бери от жизни всё, что хочешь».
7. Необходимость перемен
Автор призывает признать реальные проблемы и заняться подлинным нравственным воспитанием, а не ограничиваться формальными отчётами.
Аналитический разбор и вывод
Затронутая тема лежит в пересечении сразу нескольких областей — педагогики, психологии, социологии, религии и даже информационных технологий. С одной стороны, можно согласиться, что общество, особенно в эпоху цифровизации, оказалось перед вызовом, к которому этические инструменты прошлого оказываются не готовыми. Это сродни тому, как старая система ценностей «зависает» при попытке обработки новых, ранее неизвестных входных данных — наподобие того, как классическая архитектура ИИ сталкивается с неожиданными сбоями на нестандартных выборках.
Но фундаментальный вопрос — возможно ли выстроить некую универсальную «программу нравственности» для современного общества, или нравственная ориентация всегда будет зависеть от множества факторов, среди которых семья, культурная среда, цифровое пространство и даже глобальные тренды?
Если рассматривать ситуацию сквозь призму философии, то мы многократно сталкивались с разочарованиями на пути идеализации нравственности — как в эпоху советского «нового человека», так и в период религиозных ренессансов. Всегда существует риск, что навязывание единых ценностей обернётся лицемерием, а игнорирование реальных процессов — потерей связи с живой жизнью.
В свете современных нейронаук мы знаем, что важнейшие возрастные этапы формирования эмпатии и нравственной оценки закладываются в детстве, именно через подражание, эмпатию, опыт сложных социальных ситуаций. В условиях цифровой среды этот опыт либо обедняется, либо радикализуется псевдообщением, а иногда и опасными сообществами. Это не обвинение технологий, а скорее призыв к их осмысленному встраиванию в жизнь, к «цифровому сопровождению» взросления, а не к категоричному запрету.
Почему же дети из благополучных, но «пустых» семей чаще оказываются дезориентированы? Потому что с материальным достатком не приходит опыт принятых границ, заботы, реперных точек. Здесь вновь всплывает старая истина — реальное воспитание невозможно без личного участия, примером служит не только слово, но и поступки.
Статья справедливо указывает и на другую опасность: идеализация духовно-православной составляющей в официальной риторике не решает проблему, если не подкреплена реальным сопереживанием, открытостью и внутренней работой по осмыслению ценностей.
Практический вывод здесь может быть в создании мультидисциплинарных платформ для формирования ценностей — чтобы потенциал интернета и образование работали не на отрыв, а на сближение личностного и социального, духовного и научного.
Настоящее воспитание — это не просто лозунги, а процесс, в котором взрослый не только диктует, но и внимательно слушает, сопереживает и становится примером внутренней зрелости. Здесь возможна культура диалога, эксперимент и баланс между свободой и ответственностью.
Открытый вопрос для размышления:
В эпоху цифрового плюрализма возможно ли создать такую общую этическую платформу, которая будет не навязчивой, но по-настоящему объединяющей, не теряя богатство множества индивидуальных "правд"? Может ли современная школа (или интернет) стать пространством не только для передачи знаний, но и для настоящего воспитания сочувствия, смысла и зрелости — и как именно этого можно достичь?