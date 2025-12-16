В российской школе опять поножовщина, подросток-экстремист напал на охранника и убил другого подростка. По соцсети выяснили, что он последователь колумбайна. Хорошо еще, был без огнестрела.

Это к вопросу о свободе в соцсетях (ах, не надо ничего запрещать) и воспитанию молодёжи. Да, одиночки-психи, к сожалению, были и будут во все времена и при любом, даже самом прекрасном обществе. Но вопрос в том, чтобы свести их к минимуму, а сейчас при вседозволенности в Рунете и отсутствию реального воспитания молодёжь брошена на произвол коммерциализации и разного рода разрушительных идеологий.

Поговорите с учителями, они вам скажут, сколько стало асоциальных, “странных” детей. Каждая вторая-третья семья либо разрушена, либо несчастна. Второй и третий отчим, очередная мачеха – это сплошь и рядом. Дети предоставлены самим себе, они пропадают в соцсетях, и в лучшем случае просто зависают в онлайн-играх, в худшем уходят в закрытые группы с разрушительным контентом. Причём материально это все благополучные дети, обеспеченные всем необходимым и свыше того.

На этом фоне вчерашние слова Патриарха о том, что “мы живём в очень благополучное время, так как у нас православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ, выглядят немного преувеличенными”. Да, хвала Господу, официальное православие у нас свободно исповедуется, но нравственное состояние общества далеко от православного идеала. Это же очевидно.

Мы потеряли 10-15 лет, не занимаясь нравственным воспитанием молодёжи и в целом народа, ограничившись только державным патриотизмом. Даже после начала СВО тема ценностей и смысла жизни сводится к разговорам, а не целеполаганию общества. На практике продолжает господствовать принцип “каждый берет от жизни, что может и хочет”. Отсюда и полная дезориентация подростков, что является прекрасной почвой для всех видов экстремизма. Спецслужбы выявляют и превентивно пресекают сотни таких нападений. Но за всеми не уследишь.

Надо открывать глаза на реальное состояние общества и начинать нравственное воспитание, а не отделываться отписками и красивыми фразами. Иначе дальше будет хуже.