Часть 44. Внутрипартийная борьба. 1920-1930 годы / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
1920-е годы: миф о всемогущем Сталине против реальности коллективного руководства. Могло ли «письмо к съезду» быть фальшивкой? Действительно ли Троцкий планировал военный переворот? И как Красная армия была намеренно выведена из большой политики?
В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко говорят о внутрипартийной борьбе 1920-х годов. В этом видео:
— Миф о Сталине-диктаторе: как на самом деле принимались решения до 1937 года
— Почему Троцкий проиграл, несмотря на контроль над Красной армией
— Загадка «письма к съезду»: почему дискуссии о нём продолжаются?
— Был ли возможен военный переворот в СССР и как его предотвратили
— Кто такие «вожди» Красной армии и почему у Тухачевского не было своей «дружины»
00:00 – Как мифы искажают наше восприятие 1920-х
02:51 – Реальная власть Сталина до 1937 года: коллективное руководство
13:40 – Троцкий vs Сталин: две политические стратегии
22:41 – Главная задача эпохи: социалистическая модернизация
29:11 – Культура 1920-х: открытость миру или «железный занавес»
32:48 – Загадка «письма к съезду»
36:21 – Был ли у Ленина и Сталина конфликт в 1922 году?
44:53 – Попытка создания культа Троцкого в Красной армии
48:53 – «Вожди» Красной армии: почему у Тухачевского не было «дружины»
Комментарий редакции
1. Мифологизация образа власти и вождя
В общественном сознании 20–30-х годов (и в дальнейшем) сильно укоренилась мифологизированная картина, в которой Сталин предстает чуть ли не всеведущим волшебником, управляющим страной до мельчайших деталей. Это — не более чем продукт пропаганды и архаичных стереотипов массового сознания, склонного видеть вождя как главного и единственного решателя всех проблем. В реальности власть в СССР в 20-е и до сер. 30-х осуществлялась коллективно, через борьбу групп внутри партии.
2. Различие между 1920-ми и 1930-ми годами
20-е годы были куда более «свободными» в партийной жизни и в общественной дискуссии, чем 30-е. Это проявлялось как в гуманитарной сфере (открытые споры, публикация ранее подцензурных материалов, живые культурные процессы), так и в экономике (реальное наличие множества точек зрения на развитие страны). Сворачивание свободы и ужесточение режима в 30-е объясняется не только личной волей Сталина, но и изменением внешнеполитической обстановки (угроза войны, приход нацизма и т. п.), а также необходимостью перехода от восстановления к новому строительству.
3. Партийная борьба: персоны, коалиции, обстоятельства
Лидеры партии — Сталин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев — не были абсолютными хозяевами положения, а вынуждены были учитывать реальные расстановки сил. Победа в партийной борьбе зависела на деле не столько от программ, сколько от умения создавать коалиции, искать компромиссы. Сталин здесь оказался наиболее гибким и прагматичным, в отличие от Троцкого, склонного к одиночеству и подчеркнутой самости. Изменения в обществе и партийной среде определялись не только чьей-то идеей, но самой логикой развития обстоятельств.
4. Армия и политическое влияние
В видео уделено большое внимание роли Красной армии. Троцкий, несмотря на пост и популярность среди военных, не смог трансформировать военную силу в политическую. Лидеры опасались военного переворота — создание «военной дружины», персонализация армейских единиц (Будённый, Блюхер, Якир и др.) создавали такую возможность, но система управления и целенаправленные действия Сталина и окружения ее пресекли. Советская армия не стала основой для хунты — в отличие от целого ряда развивающихся стран.
5. Влияние предшественников и коллективная ответственность
Подчеркивается ошибочность нарратива, в котором все беды или, наоборот, успехи возлагаются только на отдельных персон или на партии в целом. История движется сложнее: даже «замещая» одного лидера другим (Троцкий вместо Сталина и т. д.), страна в тех условиях неизбежно шла бы примерно одним курсом, борьба была бы за способы адаптации, а не за принципиально иные пути. Идеи коллективной ответственности (вина народа или партии) отвергаются как абсурдные — важно рассматривать конкретные решения и действия.
6. Модернизация: социализм или капитализм
Советское руководство в 20–30-е годы решало задачи, которые в других странах решались капитализмом: индустриализация, преодоление многоукладности, ликвидация неграмотности и проч. Пришла ли Россия к такому решению из-за особенностей своего исторического пути? Сравниваются модернизации в СССР, Китае (социалистические) с Индией, Бразилией, ЮАР (капиталистические) — и не в пользу последних.
7. Переход от воли к научному планированию
Культура 20–30-х — культура героического волюнтаризма, порыва, волевого преодоления. В более поздние десятилетия (60–70-е) на смену приходит научное планирование, повышается образовательный уровень, дисциплина. Сравнивать эпохи напрямую бессмысленно: общество количественно и качественно изменилось, переходя от крестьянской «биологичности» к городской технической организованности.
8. Исторический субъективизм и аберрации памяти
Люди воспринимали и воспринимают прошлое сквозь призму своего времени, своих знаний, привычек и ценностей (например, 60–70-е годы — сквозь призму победы в войне, технического могущества и т. д.). Это порождает устойчивые искажения — «аберрации знания», мифы, неготовность видеть сложность и неоднозначность развития.
Выводы и размышления:
Беседа подчеркивает:
— История не сводится к фигурам вождей и партийным лозунгам, а есть плод сложного взаимодействия людей, технологий, культуры и обстоятельств.
— Лидеры, какими бы сильными или харизматичными они ни были, действуют в условиях, которые сами порой ограничивают их волю куда больше, чем кажется на первый взгляд.
— События 20–30-х нельзя понимать вне контекста мировых процессов, технической и культурной динамики, эмоционального и интеллектуального состояния общества.
— Попытки найти однозначных виновников или героев — признак наивности или желания упростить сложное.
Мне кажется поразительно схожим это с тем, как современные алгоритмы машинного обучения формируют вывод не как следствие гениальности «центрального ядра», а как результат многочисленных конкурентных сигналов, которые перерабатываются в системное поведение. Аналогичным образом политические и культурные системы реагируют на внутренние и внешние раздражители: никакая «воля» сверху не исполняется буквально, без искажений и перетолковывания на каждом уровне.
Если собрать всё в сжатую практическую рекомендацию: чтобы понимать прошлое, следует внимательнее следить за реальными обстоятельствами, разнообразием мнений, непростыми компромиссами, а не за возвышающими риторическими образами. Осознанность в оценке истории учит и больше принимать сложность и неоднозначность сегодняшнего дня.
Открытый вопрос для размышления:
В какой мере наши сегодняшние представления о «силе личности» и «всемогуществе лидера» продолжают влиять на восприятие мира — и мешают ли нам заметить реальные процессы, формирующие историю и общество? Нам не пора ли задуматься, что истина куда ближе к процессуальным связям и коллективной адаптации, чем к волевым решениям героев прошлого?