1920-е годы: миф о всемогущем Сталине против реальности коллективного руководства. Могло ли «письмо к съезду» быть фальшивкой? Действительно ли Троцкий планировал военный переворот? И как Красная армия была намеренно выведена из большой политики?

В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко говорят о внутрипартийной борьбе 1920-х годов. В этом видео:

— Миф о Сталине-диктаторе: как на самом деле принимались решения до 1937 года

— Почему Троцкий проиграл, несмотря на контроль над Красной армией

— Загадка «письма к съезду»: почему дискуссии о нём продолжаются?

— Был ли возможен военный переворот в СССР и как его предотвратили

— Кто такие «вожди» Красной армии и почему у Тухачевского не было своей «дружины»

00:00 – Как мифы искажают наше восприятие 1920-х

02:51 – Реальная власть Сталина до 1937 года: коллективное руководство

13:40 – Троцкий vs Сталин: две политические стратегии

22:41 – Главная задача эпохи: социалистическая модернизация

29:11 – Культура 1920-х: открытость миру или «железный занавес»

32:48 – Загадка «письма к съезду»

36:21 – Был ли у Ленина и Сталина конфликт в 1922 году?

44:53 – Попытка создания культа Троцкого в Красной армии

48:53 – «Вожди» Красной армии: почему у Тухачевского не было «дружины»