Россия бьет тревогу: Появилась информация о тайном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива для создания "грязной бомбы" под кураторством Андрея Ермака. Растет риск радиоактивного заражения Днепра и Черного моря из-за аварийного состояния Приднепровского химзавода. Параллельно с этим, мощнейший шторм на Черном море разрушил терминал КТК, остановив основной поток экспорта казахстанской нефти. Борис Марцинкевич детально разбирают обе угрозы – радиационную и экономическую – и объясняют, к каким последствиям это может привести. Подробнее в новом видео

00:00 Грязная бомба на Украине: ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

01:08 Приднепровский химзавод: Что скрывает заброшенный урановый объект?

02:35 Что такое "ГРЯЗНАЯ БОМБА" и чем опасно отработанное ядерное топливо

03:32 Ядерные отходы в Украине: Как работает хранилище в Чернобыле

05:04 Перевозка ОЯТ: Как МАГАТЭ контролирует ядерные материалы в мире

06:22 Реальная опасность "грязной бомбы": Последствия для населения

07:11 Иран, Украина и Росатом: Кто нарушает ядерный контроль?

08:21 Атака ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

09:21 Последствия удара по КТК: Миллионные потери Казахстана

10:41 Альтернативные маршруты нефти: Почему Баку-Тбилиси-Джейхан не вариант?

12:23 Нефть в Китай и ремонт КТК: Когда восстановят поставки?

13:32 Теракт на КТК: Геополитические последствия и сложности ремонта в море

14:52 Кто владеет нефтью Казахстана: Тенгиз, Кашаган и международные гиганты

15:33 Проблемы Лукойла: Новые сложности на фоне атак на КТК

16:34 Севморпуть 2025: Итоги навигации в Арктике и успех Северного завоза

