“Соросятина в эпоху постмодернизма” Е.Ю.Спицын, А.И.Колпакиди и И.Макаров. Радио Аврора “Прямой эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 4 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
У нашего общества, а вернее у нашей власти нет ценностей и целей. Вернее, ценностей у власти с избытком, но это не духовные, а материальные ценности. Как так получилось, кто в этом виноват? При чем тут Джордж Сорос и его сын? Что за «шестую колонну» они создали в нашей стране? И как нам от этих «шестёрок» глобализма избавиться?
В гостях: историк Евгений Спицын и секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе, председатель Центрального совета РУСО (Российские учёные за социализм) Игорь Макаров
Ведущий: Александр Колпакиди
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
1. Проблема "саросизма"/"соросятины" как сетевого явления:
Участники указывают, что влияние Джорджа Сороса и ассоциированных с ним структур — это не вопрос деятельности одного человека, а проявление глубокой, сетецентричной системы, тесно связанной с масонскими, глобалистскими и иными наднациональными элитами. Отмечается, что такие структуры функционируют скрыто, через внедрение в образование, медиа и научные сферы.
2. Постмодернизм как идеологическая почва:
Беседа подчеркивает идеологическую растерянность и размытость современности, свойственную эпохе постмодернизма (отсутствие четких ценностных ориентиров, размывание границ между добром и злом, нормализация девиаций и подмена понятий). Эта среда, по мнению спикеров, благоприятна для деятельности либеральных и глобалистских сил.
3. Образовательная политика и ее последствия:
Подчеркивается, что важнейший удар по российскому обществу был нанесён через реформу образования в 1990-х. Особенно выделяется вытеснение марксизма из учебных программ и массовое распространение учебников "новой формации", как правило, финансируемых западными фондами. Это привело к отказу от целостной исторической и политической картины мира, сведению гуманитарных наук к "псевдонаукам", потере диалектического подхода и деградации научного мировоззрения.
4. Сохранение и трансформация элитных связей:
Указывается, что внутри управленческих и образовательных структур продолжают действовать наследники тех же кругов, которые проводили реформы 1990-х. Они перетекают из одной партии в другую, сохраняя влияние, занимая важные посты и проталкивая чуждые идеи (в том числе через систему грантов и продвижение своих кадров).
5. Международный контекст и исторические аналогии:
Критически осмысляется "евразийство", украинский национализм и другие идеологемы, которые часто подаются как патриотичные или традиционные, но на деле, по мнению докладчиков, маскируют чуждые интересы. Приводятся исторические примеры (монгольское нашествие, пантюркизм, образование украинской государственности), чтобы проиллюстрировать сложность и неоднозначность общественных процессов.
6. Социальное расслоение и "новое дворянство":
Подчеркивается формирование закрытых элитных классов, воспроизводящих себя через систему образования и должностей "по наследству", что ведёт к обновлению сословности в российском обществе.
7. Угроза разложения "слева":
Беседа заявляет о сознательном разложении левого движения через внедрение вредоносных идей, импортированных из-за рубежа ("леволиберализм", псевдомарксистские доктрины), а также о перекосах в интерпретации исторических событий.
8. Конспирологические мотивы и роль закрытых структур:
Обращено внимание на недооценённое влияние разных типов закрытых клубов (масонские ложи, сетевые фонды), которые, по мнению выступающих, продолжают играть скрытую роль в формировании политики и образования, прикрываясь декорацией "филантропии" или модернизации.
9. Индивидуальное бессилие и системность происходящего:
Подчёркнута бессмысленность инициатив "снизу", если система институционально контролируется и изменения происходят только с одобрения или по указке верхушки, надстроенной на старых или новых элитах.
10. Прагматическая рекомендация — осознанная борьба и чистка системы:
Предлагается не просто критиковать происходящее, а последовательно "выжигать" вредоносные структуры, иначе общество станет жертвой того же процесса, что произошёл на Украине, где образование и политика полностью "околпачены" подобными сетями.
---
Вывод:
Эфир — это пример синтеза историко-философского и конспирологического дискурса, в котором анализ политики "глобалистских сетей" (персонифицированных в фигуре Сороса) соединяется с критикой размывания ценностей в постмодерне, реформ образования, утраты преемственности и размывания критической, марксистской традиции. Спикеры видят угрозу в сетевых наднациональных структурах, которые трансформируют жизнь общества через институты культуры, образования и управления, традиционные формы сопротивления ослабляют, а марксизм вытесняется псевдонауками, создавая идеологический вакуум.
Вместе с тем, прозвучала мысль о необходимости более трезвого исторического анализа, отделения мнимого от истинного патриотизма, а также о рисках воспроизводства "сословий" и закрытых кланов в современных политико-экономических условиях.
С прагматической стороны, обсуждение призывает к критическому пересмотру своей истории, образа образования, внутренних связей элит и сетевых влияний, к бдительности и к ответственности за будущее.
Но если продлить их размышления: возможно ли сегодня (когда любая "правда" быстро становится объектом новых манипуляций) построить действительно автономное общество и образование, не оставляя себя уязвимым для новых форм сетевого влияния? Как различить в сложной мозаике современных процессов зерно подлинной, пусть субъективной, истины — и не попасть во власть новой иллюзии?