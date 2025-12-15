Эфир на Радио АВРОРА от 4 декабря 2025 г.

У нашего общества, а вернее у нашей власти нет ценностей и целей. Вернее, ценностей у власти с избытком, но это не духовные, а материальные ценности. Как так получилось, кто в этом виноват? При чем тут Джордж Сорос и его сын? Что за «шестую колонну» они создали в нашей стране? И как нам от этих «шестёрок» глобализма избавиться?

В гостях: историк Евгений Спицын и секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе, председатель Центрального совета РУСО (Российские учёные за социализм) Игорь Макаров

Ведущий: Александр Колпакиди

