Последний крупный контрнаступ ВСУ. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
1. Жесткость переговорной позиции России
В беседе подчеркивается, что российская сторона не готова пересматривать принципиальные позиции, такие как статус Крыма, защита интересов Донбасса и отсутствие НАТО на Украине. Любые изменения этих пунктов при обсуждении урегулирования считаются априори неприемлемыми. Ожидается, что Запад и Украина это понимают, однако продолжают избегать настоящих мирных переговоров.
2. Внешнеполитические манипуляции и фигура Зеленского
Зеленский представлен как человек, неспособный на самостоятельные стратегические решения и действующий скорее в интересах «глобалистских структур». Любые намёки, что смена власти (например, на Залужного, по желанию Трампа) улучшит ситуацию для России, оспариваются — нынешний управляемый и предсказуемый президент выгоднее неизвестной фигуры.
3. Политическая и военная ситуация на Украине
Украинская элита и система власти описываются как мафиозного типа, где коррупция перестала быть нарушением, а стала самой формой управления (УПГ — организованная преступная группа). Ермак представлен как реальный диктатор и центр принятия всех решений, в то время как Зеленский — публичное и во многом декоративное лицо.
4. Западное «кризисное мышление» и исторические параллели
В рассуждениях звучит критика европейских лидеров за отсутствие исторической памяти о настоящих ужасах войны и за подмену реальной заботы привлекательными, но противоречивыми нарративами («забота об экологии» против распада промышленности из-за отказа от российского газа). Германия указывается как пример страны, которая теряет экономическую самостоятельность под давлением США и собственных противоречивых решений.
5. Контрнаступ на Купянском направлении и военные сводки
Активизация украинских войск под Купянском трактуется как «контрнаступ последней надежды», где ВСУ бросают в бой последние резервы. Подчеркивается высокая цена этих наступлений, их политическая, а не реальная стратегическая значимость, изматывание элит и потеря ключевых узлов (например, Северска) как предвестник дальнейших неудач для Украины.
6. Влияние США и борьба идеологий
Рассматривается противостояние между т.н. традиционалистскими и глобалистскими трендами, где назначение внешних лидеров и новый американский (трамповский) курс направлен на смену режима и идеологическое преобразование Европы.
---
Выводы и философская рефлексия:
Вся беседа, проходя через призму российских интересов, демонстрирует не только утверждённый «непоколебимый» нарратив — Россия якобы действует не из злобы, а по логике исторической и национальной необходимости, из внутри обусловленных императивов. Здесь, как в психологии больших систем, сохраняется упор на устойчивость внутренних структур: нельзя «перерезать» главные линии компромиссов, как нельзя изменить фундамент программного кода без риска краха всей системы. Этот мотив перекликается с программированием — архитектурные решения, заложенные на старте разработки, часто невозможно кардинально изменить на поздней стадии, не разрушив всё здание.
Однако авторам часто присуще расщепление на образ «честной мафиозности» в украинской политике: коррупция не случайное пятно, а форма существования системы. Такой взгляд уводит от привычной морализаторской критики в пользу признания реальных практик — ценное наблюдение, которое могло бы найти отклик и в самостоятельной рефлексии о природе власти везде вообще.
Сквозь эти идеологические слои проступает глубокая экзистенциальная тревога: люди и государства, принимая решения, часто цепляются не за реальные ценности, а за мифы и символы, созданные самими же собой и СМИ. Газета оказывается не окном в реальность, а полуразложившейся иллюзией — «полова и мекина», корм для фантазий. Здесь и возникает обостренный вопрос: что считать подлинной истиной, если все стороны «играют в разводку», а информационное пространство — арена манипуляций?
Уместно вспомнить и о практиках духовного пути (йога, христианство, дисциплина ума), где истинное освобождение начинается не тогда, когда выигрывает твоя версия мира, а когда осознанно встречаешь реальность такой, как она есть — со всеми ее парадоксами, неопределенностями, неприятными истинами. Ложность и идеализация здесь выступают не только внешними ловушками, но экзистенциальной данностью, которую нужно научиться распознавать в себе.
В итоге, видео не столько отвечает на вопросы о будущем или предлагает готовые выходы, сколько создает пространство для размышлений о закономерностях политического и исторического бытия: насколько мы, как индивидуумы и коллективы, способны выйти из плена собственных мифов? Готовы ли мы к встрече с реальностью — и какой она окажется, когда шелуха нарративов осыплется?
Открытый вопрос:
Если реальность так легко подменяется коллективными фикциями, можно ли вообще построить по-настоящему честную и устойчивую систему власти — на уровне государства, сообщества, или даже собственного мышления? Или же путь к истине — это всегда процесс внутренней работы по распознаванию иллюзий, а любые институционализированные формы лишь временные компромиссы с хаосом жизни?